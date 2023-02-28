Новая Alfa Romeo Giulia будет электрокаром с мощностью в 1000 л.с

Глава итальянского автоконцерна Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что следующий автомобиль компании будет электрокаром с мощностью около 1000 лошадиных сил. Об этом сообщает Autocar.

Фото: Alfa Romeo Alfa Romeo

Уточняется, что у новинки будет как минимум три варианта – базовая Giulia с мощностью около 250 лошадиных сил, промежуточный вариант Veloce с мощностью в 800 сил и премиальная Quadrifoglio с мощностью в 1000 лошадиных сил. При этом число электромоторов и привод будущей новинки пока остаётся неизвестным. Импарато добавил, что запас хода на одном заряде Giulia будет около 700 километров, при этом новинка будет поддерживать быструю 800-вольтовую зарядку.

Кроме того, глава концерна объявил, что Alfa Romeo собирается выпускать по одной новой модели до 2027 года. В их числе будет небольшой электрокроссовер Brennero, а также вместительный седан, тоже электрический – согласно последней тенденции, итальянский бренд планирует постепенно перейти на выпуск только электрических моделей.