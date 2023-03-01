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45 минут назад

Volkswagen Group выпустит магазин приложений для своих автомобилей

Елена Прошина

Volkswagen Group, в которую входят автомобильные компании Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Scania, MAN и Navistar, объявила о запуске собственного магазина автомобильных приложений. Об этом сообщает The Verge.

Volkswagen Group выпустит магазин приложений для своих автомобилей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что речь идёт о единой цифровой платформе для автомобилей компании. Магазин приложений должен заработать уже в этом году – с его помощью можно будет пользоваться TikTok, Spotify, Yelp, и другими приложениями, которые будут адаптированы для работы с мультимедийной системой автомобиля.

Первыми оценить магазин смогут обладатели последних моделей Audi, но через некоторое время новинка также доберётся до Porsche, Lamborghini и Bentley. При этом магазин не заявлен для уже проданных автомобилей – пока компания не готова заявить о возможности обновления таких машин. Зато мультимедийная платформа для всех автомобилей Volkswagen Group в скором времени получит большое обновление. Система One.Infotainment будет работать на базе Android Automotive и может получить встроенное приложение Google Maps.

Ранее автопроизводитель Ford подал патент на технологию, которая позволит автомобилям самостоятельно уезжать от водителей-должников.

Автоновости,SEAT,Bugatti,Bentley,Lamborghini,Skoda,Audi,Volkswagen,Porsche,Ford,Google,
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