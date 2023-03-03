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20 минут назад

«АвтоВАЗ» собирается выпустить до ста тысяч Lada Vesta NG до конца года

Елена Прошина

Президент российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что в планах компании выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta NG до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«АвтоВАЗ» собирается выпустить до ста тысяч Lada Vesta NG до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Соколов уточнил, что эти планы станут возможными только при соответствующем спросе. Он также добавил, что эксперты оценили российский рынок легковых автомобилей и LCV в 800 тысяч машин в этом году.

«Мы будем производить столько, сколько потребуется рынку», – подчеркнул Соколов.

Помимо этого глава «АвтоВАЗ» добавил, что на заводе в Тольятти полностью загружены все три производственные линии.

«Я вчера прошелся по цеху: там как заходишь в цех сборки – там первая линия, линия где собирается Vesta. Когда начали собирать Granta и Niva, все равно первая линия пустовала, мрачно заходили люди, а теперь все заходят и улыбаются», – сказал он.

Напомним, что 3 марта «АвтоВАЗ» вернул в серийное производство модель Lada Vesta.

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