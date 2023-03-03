«АвтоВАЗ» собирается выпустить до ста тысяч Lada Vesta NG до конца года

«Я вчера прошелся по цеху: там как заходишь в цех сборки – там первая линия, линия где собирается Vesta. Когда начали собирать Granta и Niva, все равно первая линия пустовала, мрачно заходили люди, а теперь все заходят и улыбаются», – сказал он.