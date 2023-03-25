Гараж и спорткар: самый дорогой в мире дом на колесах

Автодом Volkner Performance S считается самым дорогим домом на колесах в мире. Стоимость наиболее роскошной комплектации составляет 5,7 миллиона долларов США. Главной фишкой Performance S является встроенный гараж, где размещается суперкар Ferrari LaFerrari. Достаточно просто нажать на кнопку и выдвижная платформа на сервоприводах доставит люксовый автомобиль буквально к ногам своего владельца. Впрочем, по желанию клиента вместо Ferrari вам могут установить Bentley, Mercedes, Porsche и тд.