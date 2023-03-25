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1 час назад

Гараж и спорткар: самый дорогой в мире дом на колесах

Александр Котлеткин

Автодом Volkner Performance S считается самым дорогим домом на колесах в мире. Стоимость наиболее роскошной комплектации составляет 5,7 миллиона долларов США. Главной фишкой Performance S является встроенный гараж, где размещается суперкар Ferrari LaFerrari. Достаточно просто нажать на кнопку и выдвижная платформа на сервоприводах доставит люксовый автомобиль буквально к ногам своего владельца. Впрочем, по желанию клиента вместо Ferrari вам могут установить Bentley, Mercedes, Porsche и тд.

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Интерьер Volkner Performance S также отличается разнообразием и создается индивидуально под каждого владельца. В ход идут только лучшие материалы и уникальные дизайнерские решения. В движение роскошный Volkner Performance S приводит 500-сильный мотор. Кроме того, дом на колесах оснащен пневмоподвеской.

Как выгладит самый дорогой дом на колесах в мире – в галерее «Рамблера».

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