Гараж и спорткар: самый дорогой в мире дом на колесах

Автодом Volkner Performance S считается самым дорогим домом на колесах в мире. Стоимость наиболее роскошной комплектации составляет 5,7 миллиона долларов США. Главной фишкой Performance S является встроенный гараж, где размещается суперкар Ferrari LaFerrari. Достаточно просто нажать на кнопку и выдвижная платформа на сервоприводах доставит люксовый автомобиль буквально к ногам своего владельца. Впрочем, по желанию клиента вместо Ferrari вам могут установить Bentley, Mercedes, Porsche и тд.
Интерьер Volkner Performance S также отличается разнообразием и создается индивидуально под каждого владельца. В ход идут только лучшие материалы и уникальные дизайнерские решения. В движение роскошный Volkner Performance S приводит 500-сильный мотор. Кроме того, дом на колесах оснащен пневмоподвеской.
Как выгладит самый дорогой дом на колесах в мире – в галерее «Рамблера».