Новая LADA Granta получит сиденья из Сызрани

Российский автомобиль LADA Granta нового поколения получит сиденья, произведённые в Сызрани. Об этом сообщает Avtograd news.

Уточняется, что сызранская компания ООО «ТПВ РУС» начала установку 6 новых робототехнических комплексов – с их помощью начнётся производство сидений для NEW GRANTA XJO. Серийное производство модели запланировано на 2024 год.

Ожидается, что новая Lada Granta получит изменённый салон и внешний вид, новую мультимедийную систему и дефлекторы вентиляции, а также другие инновации. Модель будет выпускаться на платформе CMF-B, которая перешла к АвтоВАЗу от Renault.