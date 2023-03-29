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Новая LADA Granta получит сиденья из Сызрани

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Российский автомобиль LADA Granta нового поколения получит сиденья, произведённые в Сызрани. Об этом сообщает Avtograd news.

Новая LADA Granta получит сиденья из Сызрани
© РИА Новости

Уточняется, что сызранская компания ООО «ТПВ РУС» начала установку 6 новых робототехнических комплексов – с их помощью начнётся производство сидений для NEW GRANTA XJO. Серийное производство модели запланировано на 2024 год.

Ожидается, что новая Lada Granta получит изменённый салон и внешний вид, новую мультимедийную систему и дефлекторы вентиляции, а также другие инновации. Модель будет выпускаться на платформе CMF-B, которая перешла к АвтоВАЗу от Renault.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» собирается выпустить до ста тысяч Lada Vesta NG до конца года.

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