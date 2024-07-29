Прощай-прощай: автомобили, готовящиеся к отставке
Как и всё в этом мире, история каждой модели рано или поздно заканчивается. Причины могут быть разными: например, это низкий спрос, несоответствие силовых установок экологическим нормам, переориентация производителя на более выгодные или трендовые автомобили и так далее. В нашей подборке — машины, которым осталось недолго. Если в некоторых случаях речь идёт о смене поколений или всего лишь об уменьшении «ареала обитания», то в других ситуациях можно говорить о намерении автомобильных компаний расстаться со своими творениями — даже весьма известными — навсегда.