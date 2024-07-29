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Прощай-прощай: автомобили, готовящиеся к отставке

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Jeep Cherokee. Завод, где собирали автомобили, простаивает. При этом компания не намерена отказываться от названия, появившегося в 1974 году: у производителя ещё есть планы на важную модель, но делиться ими он пока не готов.
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Jeep Cherokee. Завод, где собирали автомобили, простаивает. При этом компания не намерена отказываться от названия, появившегося в 1974 году: у производителя ещё есть планы на важную модель, но делиться ими он пока не готов. 
© Motor.ru
Сборку остановили из-за снижения спроса, к чему привёл дефицит деталей. В 2022 году объём продаж уменьшился на 60 с лишним процентов. Кроме того, судьба машины оказалась под вопросом из-за намерения фирмы электрифицировать свою гамму.
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Сборку остановили из-за снижения спроса, к чему привёл дефицит деталей. В 2022 году объём продаж уменьшился на 60 с лишним процентов. Кроме того, судьба машины оказалась под вопросом из-за намерения фирмы электрифицировать свою гамму. 
© Motor.ru
Rolls-Royce Wraith. Компания избавится от купе Wraith и кабриолета Dawn, вместе с которыми уйдёт в историю и мотор V12: все будущие новинки бренда станут электрокарами. Производитель решил проститься с легендарным агрегатом, выпустив двухдверку в версии Black Arrow Collection.
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Rolls-Royce Wraith. Компания избавится от купе Wraith и кабриолета Dawn, вместе с которыми уйдёт в историю и мотор V12: все будущие новинки бренда станут электрокарами. Производитель решил проститься с легендарным агрегатом, выпустив двухдверку в версии Black Arrow Collection. 
© Motor.ru
Автомобиль получил особую окраску кузова и оригинальную отделку салона, но технических новшеств нет: 6,6-литровый турбодвигатель выдаёт 632 лошадиные силы и 870 Нм. Все 12 единиц уже проданы, хотя цена не объявлена.
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Автомобиль получил особую окраску кузова и оригинальную отделку салона, но технических новшеств нет: 6,6-литровый турбодвигатель выдаёт 632 лошадиные силы и 870 Нм. Все 12 единиц уже проданы, хотя цена не объявлена. 
© Motor.ru

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Skoda Fabia, Kamiq и Scala. Фирме придётся закрыть один из заводов и снять с производства сразу три модели, если в ЕС примут стандарт Евро-7.
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Skoda Fabia, Kamiq и Scala. Фирме придётся закрыть один из заводов и снять с производства сразу три модели, если в ЕС примут стандарт Евро-7. 
© Motor.ru
Адаптация бюджетных автомобилей к новым нормам окажется экономически невыгодной: по мнению некоторых автопроизводителей, затраты не окупятся даже к 2035 году, когда в Европе полностью запретят двигатели внутреннего сгорания.
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Адаптация бюджетных автомобилей к новым нормам окажется экономически невыгодной: по мнению некоторых автопроизводителей, затраты не окупятся даже к 2035 году, когда в Европе полностью запретят двигатели внутреннего сгорания. 
© Motor.ru
Dodge Challenger. Компания отправит в отставку седан Charger и купе Challenger: финальной модификацией оказался мощнейший и быстрейший маслкар в истории модели. Challenger SRT Demon 170 предназначен в первую очередь для дрэга, но допущен и на обычные дороги.
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Dodge Challenger. Компания отправит в отставку седан Charger и купе Challenger: финальной модификацией оказался мощнейший и быстрейший маслкар в истории модели. Challenger SRT Demon 170 предназначен в первую очередь для дрэга, но допущен и на обычные дороги. 
© Motor.ru
Отдачу наддувного V8 объёмом 6,2 литра увеличили до 1025 лошадиных сил и 1280 Нм при использовании биоэтанола E85 либо до 900 сил и 1097 Нм — на топливе E10. Двигатель работает с усиленным восьмиступенчатым «автоматом». Тираж составит 3300 единиц — 3000 для американского рынка и 300 для канадского.
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Отдачу наддувного V8 объёмом 6,2 литра увеличили до 1025 лошадиных сил и 1280 Нм при использовании биоэтанола E85 либо до 900 сил и 1097 Нм — на топливе E10. Двигатель работает с усиленным восьмиступенчатым «автоматом». Тираж составит 3300 единиц — 3000 для американского рынка и 300 для канадского. 
© Motor.ru
Toyota Сamry. Производитель снимет с продажи знаменитый седан, но пока только на одном рынке — домашнем. Модель появилась 43 года назад и разошлась по всему миру тиражом 21 миллион экземпляров. На Японию пришлось 1,3 миллиона штук, но спрос постоянно снижается.
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Toyota Сamry. Производитель снимет с продажи знаменитый седан, но пока только на одном рынке — домашнем. Модель появилась 43 года назад и разошлась по всему миру тиражом 21 миллион экземпляров. На Японию пришлось 1,3 миллиона штук, но спрос постоянно снижается. 
© Motor.ru

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Из 600 тысяч машин, реализованных в 2022-м, на родине продано лишь шесть тысяч. На других рынках, которых более ста, Camry останется. Причиной падения интереса к четырёхдверке Toyota считает рост популярности кроссоверов.
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Из 600 тысяч машин, реализованных в 2022-м, на родине продано лишь шесть тысяч. На других рынках, которых более ста, Camry останется. Причиной падения интереса к четырёхдверке Toyota считает рост популярности кроссоверов. 
© Motor.ru
MINI Clubman. Британская компания простится с нынешним универсалом, выпустив версию Final Edition. Тираж составит 1969 штук: это намёк на год выхода первого поколения модели на рынок. Доступно три окраски для кузова, которые сочетаются с акцентами медного цвета.
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MINI Clubman. Британская компания простится с нынешним универсалом, выпустив версию Final Edition. Тираж составит 1969 штук: это намёк на год выхода первого поколения модели на рынок. Доступно три окраски для кузова, которые сочетаются с акцентами медного цвета. 
© Motor.ru
На задней стойке появится порядковый номер конкретного экземпляра в серии. Номерная табличка будет и внутри, а сам интерьер оформлен в темно-зелёном оттенке Sage Dark Green с медными вставками. Не менее ста машин продадут на родине марки.
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На задней стойке появится порядковый номер конкретного экземпляра в серии. Номерная табличка будет и внутри, а сам интерьер оформлен в темно-зелёном оттенке Sage Dark Green с медными вставками. Не менее ста машин продадут на родине марки. 
© Motor.ru
Ferrari Portofino M. Итальянский автопроизводитель откажется от одного из своих суперкаров. Недавно компания из Маранелло представила спайдер Roma.
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Ferrari Portofino M. Итальянский автопроизводитель откажется от одного из своих суперкаров. Недавно компания из Маранелло представила спайдер Roma. 
© Motor.ru
Он придёт на смену кабриолету с жёсткой крышей, восходящему в свою очередь к модели California конца нулевых. Родоначальник гаммы небольших двухдверок с размещённым спереди V8 и складным верхом появился в 2008-м. Portofino выпускали почти шесть лет, а два года назад обновили и добавили к названию букву M.
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Он придёт на смену кабриолету с жёсткой крышей, восходящему в свою очередь к модели California конца нулевых. Родоначальник гаммы небольших двухдверок с размещённым спереди V8 и складным верхом появился в 2008-м. Portofino выпускали почти шесть лет, а два года назад обновили и добавили к названию букву M. 
© Motor.ru

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Ford Edge и Escape. Автопроизводитель снимет с производства два кроссовера: руководство не устраивает объём продаж. Обе модели уступят место электрокарам, а ещё фирма сосредоточится на комтрансе, пикапах и трёхрядных автомобилях.
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Ford Edge и Escape. Автопроизводитель снимет с производства два кроссовера: руководство не устраивает объём продаж. Обе модели уступят место электрокарам, а ещё фирма сосредоточится на комтрансе, пикапах и трёхрядных автомобилях. 
© Motor.ru
Escape, представленный за пределами США под названием Kuga, перешёл в новое поколение в 2019-м, а в прошлом году был обновлён. Нынешний вседорожник окажется последним: его могут отправить в отставку в 2025-м, а некий наследник выйдет годом позже. «Второй» Edge появился в 2015-м, а спустя три года его модернизировали.
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Escape, представленный за пределами США под названием Kuga, перешёл в новое поколение в 2019-м, а в прошлом году был обновлён. Нынешний вседорожник окажется последним: его могут отправить в отставку в 2025-м, а некий наследник выйдет годом позже. «Второй» Edge появился в 2015-м, а спустя три года его модернизировали. 
© Motor.ru
Mercedes-Benz. Немецкая компания избавится от множества непопулярных моделей. Например, купе и кабриолеты C- и E-классов уйдут в отставку в нынешнем или следующем году: их заменит CLE. CLS покинет конвейер в 2024-м, а купеобразные версии кроссоверов GLE и GLC станут историей по завершении выпуска очередных поколений.
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Mercedes-Benz. Немецкая компания избавится от множества непопулярных моделей. Например, купе и кабриолеты C- и E-классов уйдут в отставку в нынешнем или следующем году: их заменит CLE. CLS покинет конвейер в 2024-м, а купеобразные версии кроссоверов GLE и GLC станут историей по завершении выпуска очередных поколений. 
© Motor.ru
От универсала C-класса для Европы откажутся в 2028 году. Пятидверная модификация E-класса перейдет в новое поколение и окажется последним автомобилем фирмы с подобным кузовом: её сборку завершат к 2030-му. Финальным шутинг-брейком для Старого Света будет грядущий CLA: он появится через два года и останется в производстве до конца десятилетия.
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От универсала C-класса для Европы откажутся в 2028 году. Пятидверная модификация E-класса перейдет в новое поколение и окажется последним автомобилем фирмы с подобным кузовом: её сборку завершат к 2030-му. Финальным шутинг-брейком для Старого Света будет грядущий CLA: он появится через два года и останется в производстве до конца десятилетия. 
© Motor.ru
Mazda CX-5Кроссовер остаётся бестселлером марки, но нынешнее поколение может оказаться последним. Не исключено, что модель уступит место новым среднеразмерным вседорожникам — CX-50 и CX-60.
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Mazda CX-5Кроссовер остаётся бестселлером марки, но нынешнее поколение может оказаться последним. Не исключено, что модель уступит место новым среднеразмерным вседорожникам — CX-50 и CX-60. 
© Motor.ru

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CX-5 обновили два года назад. Машине изменили облик и добавили ранее недоступные варианты отделки, а также переработали подвеску и автоматическую трансмиссию. Кроме того, автомобиль стал по умолчанию полноприводным.
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CX-5 обновили два года назад. Машине изменили облик и добавили ранее недоступные варианты отделки, а также переработали подвеску и автоматическую трансмиссию. Кроме того, автомобиль стал по умолчанию полноприводным. 
© Motor.ru

Как и всё в этом мире, история каждой модели рано или поздно заканчивается. Причины могут быть разными: например, это низкий спрос, несоответствие силовых установок экологическим нормам, переориентация производителя на более выгодные или трендовые автомобили и так далее. В нашей подборке — машины, которым осталось недолго. Если в некоторых случаях речь идёт о смене поколений или всего лишь об уменьшении «ареала обитания», то в других ситуациях можно говорить о намерении автомобильных компаний расстаться со своими творениями — даже весьма известными — навсегда.

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