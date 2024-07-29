Прощай-прощай: автомобили, готовящиеся к отставке

Escape, представленный за пределами США под названием Kuga, перешёл в новое поколение в 2019-м, а в прошлом году был обновлён. Нынешний вседорожник окажется последним: его могут отправить в отставку в 2025-м, а некий наследник выйдет годом позже. «Второй» Edge появился в 2015-м, а спустя три года его модернизировали.