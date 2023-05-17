В Великобритании продают Smart, переделанный в Lamborghini

В Великобритании выставили на продажу автомобиль на базе Smart Fortwo, переделанный в стиле спорткаров Lamborghini. Об этом сообщает Carscoops.

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Модель, стилизованную под Lamborghini Gallardo LP560-4, назвали «Smartborghini» и оценили в 12 000 фунтов стерлингов. Стилизация разработана ирландской компанией Vale Automotive. Для того чтобы придать внешнему виду автомобиля узнаваемые черты итальянского производителя, у него полностью убрали крышу, а также заменили все панели кузова. Новый корпус получил декоративные воздухозаборники, узнаваемый V-образный капот, диффузор и четыре выхлопных трубы. Помимо этого, Smartborghini получил 19-дюймовые легкосплавные диски, которые являются копиями оригинальных дисков Lamborghini Callisto.

Салон автомобиля перетянут кожей и алькантарой с ромбовидной строчкой, а под капотом спрятан 1,0-литровый бензиновый трехцилиндровый двигатель с мощностью в 70 л.с. При этом Smartborghini не получится использовать на дорогах общего пользования – у модели отсутствуют фары и задние фонари.