«Летающая» лодка от BMW: впечатляющие фото

BMW выпускает теперь не только автомобили – компания создала электрическую лодку Icon. Проект реализован в сотрудничестве с фирмой Tyde.

Крейсерская скорость судна - 44 км/ч, а максимальная скорость составляет 56 км/ч. На одной зарядке плавучий BMW проходит до 93 километров. Благодаря подводным крыльям, лодка поднимается над водой, что позволяет экономить до 80 процентов энергии аккумуляторов.

Длина корпуса Icon - 13,2 метра. Он треугольной формы. Ширина корпуса составляет 4,5 метра на корме. Пассажиры могут насладиться поездкой благодаря панорамному остеклению палубы. Управляется судно с помощью 32-дюймового ЖК-дисплей с разрешением 6К.