Перечислены детали автомобиля, которые сильнее всего страдают от жары

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал о тех деталях автомобиля, которые сильнее всего страдают от жаркой погоды. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Хайцеэра, сложнее всего летняя жара сказывается на системе охлаждения двигателя, тормозах и кондиционере.

«Наибольшая нагрузка приходится в жаркую летнюю погоду на систему охлаждения. Как правило именно в это время лопаются патрубки, заклинивает термостат или перегрев возникает просто из-за загрязненного радиатора», – рассказал он.

Хайцеэр добавил, что неисправность в жаркую погоду также может возникнуть в тормозах. Эксперт объяснил, что это происходит из-за кипения тормозной жидкости.

Помимо этого, жара также оказывает повышенную нагрузку на кондиционер и некоторые другие системы.

«При интенсивной работе повышенную нагрузку испытывает компрессор кондиционера, датчики, подшипники и приводной ремень», – сообщил эксперт.

Чтобы избежать поломок, Хайцеэр рекомендует своевременно проводить проверку и техобслуживание автомобиля.