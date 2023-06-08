Перечислены детали автомобиля, которые сильнее всего страдают от жары

Эксперт рассказал о деталях автомобиля, которые сильнее всего страдают от жары
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал о тех деталях автомобиля, которые сильнее всего страдают от жаркой погоды. Об этом сообщает «Газета.ру».
По словам Хайцеэра, сложнее всего летняя жара сказывается на системе охлаждения двигателя, тормозах и кондиционере.
«Наибольшая нагрузка приходится в жаркую летнюю погоду на систему охлаждения. Как правило именно в это время лопаются патрубки, заклинивает термостат или перегрев возникает просто из-за загрязненного радиатора», – рассказал он.
Хайцеэр добавил, что неисправность в жаркую погоду также может возникнуть в тормозах. Эксперт объяснил, что это происходит из-за кипения тормозной жидкости.
Помимо этого, жара также оказывает повышенную нагрузку на кондиционер и некоторые другие системы.
«При интенсивной работе повышенную нагрузку испытывает компрессор кондиционера, датчики, подшипники и приводной ремень», – сообщил эксперт.
Чтобы избежать поломок, Хайцеэр рекомендует своевременно проводить проверку и техобслуживание автомобиля.
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