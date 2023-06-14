«Автодор»  не планирует повышать стоимость проезда по платным трассам

На данный момент «Автодор» не планирует повышать стоимость проезда по платным дорогам. Об этом в интервью ТАСС

на ПМЭФ заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

«Мы вернемся к этому у себя позже», — сказал он.

По словам Петушенко, повышение стоимости проезда по платным дорогам зависит в том числе от уровня инфляции.