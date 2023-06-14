«Автодор» не планирует повышать стоимость проезда по платным трассам
На данный момент «Автодор» не планирует повышать стоимость проезда по платным дорогам. Об этом в интервью ТАСС
на ПМЭФ заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко.
«Мы вернемся к этому у себя позже», — сказал он.
По словам Петушенко, повышение стоимости проезда по платным дорогам зависит в том числе от уровня инфляции.
Ранее в «Автодор» назвали предварительную стоимость новой трассы от Урала до Черного моря. Она составит порядка 2,2 триллионов рублей.
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