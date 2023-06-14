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«Автодор»  не планирует повышать стоимость проезда по платным трассам

На данный момент «Автодор» не планирует повышать стоимость проезда по платным дорогам. Об этом в интервью ТАСС

«Автодор» не планирует повышать стоимость проезда по платным трассам
© РИА Новости

на ПМЭФ заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

«Мы вернемся к этому у себя позже», — сказал он.

По словам Петушенко, повышение стоимости проезда по платным дорогам зависит в том числе от уровня инфляции.

Ранее в «Автодор» назвали предварительную стоимость новой трассы от Урала до Черного моря. Она составит порядка 2,2 триллионов рублей.

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