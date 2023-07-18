ГАЗ запатентовал новый товарный знак

Стоит отметить, что у компании уже есть патент на этот символ. Он был оформлен еще в конце 2000-х годов, а затем вновь продлен в 2021 году. Между старым и новым символом есть лишь незначительное отличие в техническом исполнении, его внешний вид никак не изменен. Причина необходимости в новом патенте неизвестна.