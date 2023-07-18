ГАЗ запатентовал новый товарный знак
Компания ГАЗ запатентовала хромированную молдинг-«птичку», которая использовалась на «ГАЗ»-13 «Чайка». Соответствующий документ появился в базе данных ФИПС.
Стоит отметить, что у компании уже есть патент на этот символ. Он был оформлен еще в конце 2000-х годов, а затем вновь продлен в 2021 году. Между старым и новым символом есть лишь незначительное отличие в техническом исполнении, его внешний вид никак не изменен. Причина необходимости в новом патенте неизвестна.
ГАЗ
Ранее сообщалось, что в июне «ГАЗ» остался лидером по продажам автомобилей. За первый летний месяц было куплено 4,5 тысячи машин.
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