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Дорожный ад: как выглядит трасса «Панлонг» в Китае

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    Трассу «Панлонг» в китайской провинции Синьцзян называют «дорожным адом». Дорогу построили несколько лет назад, и она имеет 600 довольно крутых поворотов! С высоты птичьего полета трасса похожа на синюю реку или гигантского дракона, который парит над Памирским плато. «Палонг» построили в труднодоступном, гористом районе, чтобы помочь местным жителям, для которых путь в другие города Китая был настоящим испытанием.

    Сейчас трасса стала настоящей местной достопримечательностью, куда ежегодно приезжают тысяч туристов. Правда, чтобы преодолеть ее нужно обладать большим терпением и хорошим вестибулярным аппаратом. Только представьте, что вам необходимо в течение 4 часов, а именно столько занимает путь по дороге «Панлонг», совершать повороты на 180 и даже на 270 градусов.

    Представили и не испугались? Тогда наслаждайтесь поистине эпичными фотографиями необычной трассы – в галерее «Рамблера».

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