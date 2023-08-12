Дорожный ад: как выглядит трасса «Панлонг» в Китае

Трассу «Панлонг» в китайской провинции Синьцзян называют «дорожным адом». Дорогу построили несколько лет назад, и она имеет 600 довольно крутых поворотов! С высоты птичьего полета трасса похожа на синюю реку или гигантского дракона, который парит над Памирским плато. «Палонг» построили в труднодоступном, гористом районе, чтобы помочь местным жителям, для которых путь в другие города Китая был настоящим испытанием.

Сейчас трасса стала настоящей местной достопримечательностью, куда ежегодно приезжают тысяч туристов. Правда, чтобы преодолеть ее нужно обладать большим терпением и хорошим вестибулярным аппаратом. Только представьте, что вам необходимо в течение 4 часов, а именно столько занимает путь по дороге «Панлонг», совершать повороты на 180 и даже на 270 градусов.