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Aurus готов обеспечить российских чиновников автомобилями

Гендиректор российской автокомпании Aurus Андрей Панков заявил, что концерн готов обеспечить государственных чиновников представительскими автомобилями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Aurus готов обеспечить российских чиновников автомобилями
© РИА Новости

«Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства», – заявил он.

Панков также добавил, что Aurus является единственным автопроизводителем в России, у которого уже есть опыт серийного выпуска люксовых автомобилей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны пересесть на автомобили отечественного производства.

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