Aurus готов обеспечить российских чиновников автомобилями
Гендиректор российской автокомпании Aurus Андрей Панков заявил, что концерн готов обеспечить государственных чиновников представительскими автомобилями. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства», – заявил он.
Панков также добавил, что Aurus является единственным автопроизводителем в России, у которого уже есть опыт серийного выпуска люксовых автомобилей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны пересесть на автомобили отечественного производства.
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