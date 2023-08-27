$94.71+0.31102.26-0.21

Самые красивые автомобили в мире

Slide 1 of 16
1/13
Jaguar E-Type (1961—1974). Спортивный автомобиль английской фирмы Jaguar. Оригинальный внешний вид был создан Бобом Блайком и на долгие годы стал визитной карточкой авто. Машина обладала высокой скоростью, хорошими ходовыми свойствами и относительно низкой ценой.  
© ТАСС
2/13
Mercedes 300 SL (1955—1963). Первый спортивный автомобиль западногерманской торговой марки Mercedes-Benz послевоенного периода. Изначально автомобиль выпускался только в двухместном кузове купе с уникальными дверями типа «Крыло чайки». 
© Zuma/TACC
3/13
Lamborghini Miura (1966—1973). Этот автомобиль стал первым серийным суперкаром с центральным расположением двигателя и самым быстрым дорожным автомобилем. Miura могла развивать максимальную скорость в 280 км/ч и разогнаться с места до 100 км/ч за 6,3 секунды. 
© 123rf.com
4/13
Porsche 911 (с 1963 года). Производство этой культовой модели в различных вариациях продолжается по сей день. Porsche 911 заслужил звание быстрого, удобного, а главное подчеркивающего статус владельца автомобиля.  
© 123rf.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/13
Ferrari 250 GT (1953—1964). Автомобиль выпускался в различных модификациях, причем большинство из них собирались «поштучно» либо очень ограниченными партиями. Название моделей происходит от количества «кубиков» на один цилиндр – 250. 
© 123rf.com
6/13
Citroën DS (1955—1975). Автомобиль бизнес-класса, носил неофициальное название «Богиня» и отличался необычным внешним видом. Лицом рекламной компании DS стала Джина Лоллобриджида, рекламировала его на заглавной странице октябрьского номера Paris Match. 
© 123rf.com
7/13
Bugatti Type 57 (1934—1940). Яркий представитель довоенной классики. Дизайн кузова машины был разработан автомобилестроителем Жаном Бугатти. Type 57, весивший всего 950 кг, развивал максимальную скорость 153 км/ч. 
© 123rf.com
8/13
Ferrari 250 GTO (1962—1964). Гоночный вариант классической «250-ки». Всего было произведено 37 единиц по цене $18000. Автомобиль получился настолько удачным, что одержал победу в двух чемпионатах World Sportscar Championship в сезоне 1962 и 1963 годов. 
© 123rf.com
9/13
Lancia Stratos HF(1972—1974). Считается первым в мире автомобилем, изначально созданным для участия в ралли. Кузов был разработан главным дизайнером кузовного ателье «Бертоне» Марчелло Гандини. Прототип автомобиля прототип в фильме Moonwalker Майкла Джексона в 1988 году и музыкального видеоклипа Smooth Criminal. 
© 123rf.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/13
Talbot-Lago T150C-SS (1937). Автомобиль, существующий в мире в единственном экземпляре. Talbot-Lago оснащён четырёхлитровым шестицилиндровым рядным мотором с тремя карбюраторами. Двигатель развивает мощность 140 лошадиных сил. 
© Wikipedia Commons
11/13
Chevrolet Corvette C2 (1963—1967). Второе поколение истинно американского спортивного автомобиля. C2 выпускался в кузовах купе и кабриолет, с 435-сильным двигателем объёмом 7 л. Всего было выпущено 117 964 машин. 
© 123rf.com
12/13
Aston Martin DB5 (1963—1965). Модель известна как один из автомобилей Джеймса Бонда. Мощность двигателя DB5 достигала 282 л.с, а максимальная скорость - 241 км/ч. Всего был выпущен 1021 экземпляр модели DB5. 
© 123rf.com
13/13
Aston Martin DB9 (2004—2016). Модель была впервые представлена в 2003 году на Франкфуртском автосалоне на замену DB7. Дизайнерами DB9 стали Ян Каллум и его преемник Хенрик Фискер. Максимальная мощность двигателя этого Aston Martin равна 477 л. с, скорость - 306 км/час. 
© 123rf.com

    Человек пользуется автомобилями уже более 100 лет. За это время автотранспорт прошел феноменальный путь от простейшей повозки с двигателем внутреннего сгорания до суперкомфортабельного электромобиля с набором космических технологий. Автомобили стали массовыми в начале 20 века. Большинство моделей отличаются простотой, надёжностью и предназначены для широких масс населения. Именно эти машины являются экономической опорой автогигантов. В то же время благодаря стараниям конструкторов и дизайнеров в мире существует несколько десятков автомобилей, которые стали настоящими легендами благодаря внешнему виду, двигателю и комфортной езде.

    Журналисты издания AutoBild решили составить список самых красивых машин за всю историю автопрома.

    Что из этого получилось – читайте в галерее «Рамблера».

    3
    Рамблер: главные новости