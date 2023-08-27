Самые красивые автомобили в мире

Человек пользуется автомобилями уже более 100 лет. За это время автотранспорт прошел феноменальный путь от простейшей повозки с двигателем внутреннего сгорания до суперкомфортабельного электромобиля с набором космических технологий. Автомобили стали массовыми в начале 20 века. Большинство моделей отличаются простотой, надёжностью и предназначены для широких масс населения. Именно эти машины являются экономической опорой автогигантов. В то же время благодаря стараниям конструкторов и дизайнеров в мире существует несколько десятков автомобилей, которые стали настоящими легендами благодаря внешнему виду, двигателю и комфортной езде.