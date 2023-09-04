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Путин: Чиновники должны отдавать предпочтение российским автомобилям

Президент России дал поручение кабмину и губернаторам принять меры к тому, чтобы госслужащие пользовались отечественными автомобилями в служебных целях.

Путин: чиновники должны отдавать предпочтение российским автомобилям
© РИА Новости

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами Президента Российской Федерации принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

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Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководители регионов, они должны представить доклад по теме до 1 февраля 2024 года.

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