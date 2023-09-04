Путин: чиновники должны отдавать предпочтение российским автомобилям

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами Президента Российской Федерации принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.