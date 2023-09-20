В Европе заметили испытания электромобиля Hyundai Casper Tiny EV

В сеть попали снимки с испытаний электромобиля Hyundai Casper Tiny EV, который ещё не поступил в серийное производство. Об этом сообщает Motor1.

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К сожалению, рассмотреть дизайн новинки мешает специальная маскирующая обшивка. Но, судя по фото, внешне автомобиль будет сильно напоминать бензиновую версию Hyundai Casper. Кроме того, на снимках можно увидеть передний порт зарядки, который расположен приблизительно в том же месте, что и на Hyundai Kona Electric 2024 года.

Согласно планам Hyundai, новинка станет одним из самых доступных электромобилей на рынке. Планируется, что его цена составит примерно 21 400 долларов.