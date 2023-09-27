Honda покажет концепт нового спортивного электромобиля в октябре
Японский автопроизводитель Honda планирует показать концепт нового электроспорткара в октябре. Об этом сообщает The Drive.
По имеющейся информации, анонс новинки состоится во время выставки Japan Mobility Show в октябре. Во время шоу Honda планирует анонсировать целый ряд новых электромобилей, среди которых будет «концептуальная модель электрического спортивного автомобиля, которая позволит водителю испытать чистую радость от вождения и преодолеть ограничения времени, даже в эпоху электрификации».
Подробностей о будущей новинке в компании пока не представили. Эксперты полагают, что концептом окажется преемник популярной модели NSX. Однако японский инсайдер Creative Trend предположил, что Honda собирается показать электрический преемник другой легендарной модели — Honda S2000.
Ранее стало известно, что Honda построит 60 маленьких электромобилей для детских больниц.