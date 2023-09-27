Honda покажет концепт нового спортивного электромобиля в октябре

По имеющейся информации, анонс новинки состоится во время выставки Japan Mobility Show в октябре. Во время шоу Honda планирует анонсировать целый ряд новых электромобилей, среди которых будет «концептуальная модель электрического спортивного автомобиля, которая позволит водителю испытать чистую радость от вождения и преодолеть ограничения времени, даже в эпоху электрификации».