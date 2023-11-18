Семь самых интересных машин на МКПП

Механическая коробка передач в 2023 году кажется чем-то устаревшим и совершенно ненужным для повседневной жизни. Но есть автолюбители, которые уважают МКПП и хотят ездить только на такой трансмиссии. Специально для таких эстетов издание «Автоновости дня» подготовило список из 22 достойных машин, которые сегодня можно купить новыми и на «мешалке», ну а мы проанализировали список и выбрали семь самых подходящих для России.

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Porsche 911 2023 года

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В какой-то момент в компании Porsche отказались от механики, но в 2019 году объявили о ее возвращении в новом 911. Она доступна и по сей день в рестайлинговом кузове, который вы можете купить новым примерно от 30 млн рублей.

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Это очень мощный автомобиль, который обладает четырехлитровым двигателем мощностью 520 л.с. Первую сотню машина разменивает за 3,2 секунды, что делает ее одной из самых быстрых в классе. Самое интересное, что этот автомобиль оснащен задним приводом, а не полным, что вкупе с механической коробкой передач дает огромные возможности для получения удовольствия от вождения.

Hyundai Elantra N 2023 года

В середине лета 2023 года Hyundai официально представила новую Elantra N, который является так называемым «горячим хэтчбэком». Это спортивная версия обычной Elantra, которая отличается двухлитровым турбированным мотором мощностью 290 л.с. Есть вариант как на шестиступенчатой МКПП, так и на восьмиступенчатом «роботе».

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До сотни машина разгоняется за 5,3 секунды, что весьма достойно для корейского двухлитрового авто. Найти самую заряженную версию в продаже в РФ на сегодняшний день не удалось, но более простой вариант с мотором на 115 л.с. стоит от 2,5 млн рублей. Заряженный вариант можно ожидать примерно за 4 млн, когда он поступит в продажу.

BMW M3/M4 2024 года

Руководство баварского производителя автомобилей BMW M много раз высказывалось за полное снятие механических коробок передач с производства из-за низкого спроса. Но каждый раз продлевало жизнь опции еще на одно поколение из-за тех самых редких фанатов, которые хотят управлять настоящим зверем самостоятельно.

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Под капотом у этого авто трехлитровый движок с двумя турбинами, который развивает 510 л.с. на полном приводе. Разгоняется до сотни машина за 3,7 секунды. К сожалению, найти новый автомобиль в РФ на механике нам не удалось, но такие же машины с «автоматом» стоят от 15 и выше млн рублей.

Mini Cooper 2023 года

Так как на сегодняшний день Mini принадлежит концерну BMW, нет ничего удивительного, что механику для заряженных версий оставили и для этих крох, хотя в какой-то момент уже практически полностью отказались от них. Но в новом кузове 2024 года совершенно точно все еще можно будет заказать машину на механике. Более того, на механике можно будет купить не только топовый Cooper S, но и самые простые версии Classic и Clubman как с двумя, так и с четырьмя дверьми.

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На текущий момент машины 2024 года еще не продаются, но ценники будет начинаться от 30 000 долларов за версию Cooper S. В наших реалиях это будет от 5 млн рублей, скорее всего. Выше представлена модель Mini Hatch Cooper S 2022 года с пробегом в 4 тысячи километров для ориентира.

Volkswagen Golf R 2024 года

В конце августа 2023 года Volkswagen представил официально последний Golf R с механической коробкой передач, который появится в продаже уже совсем скоро (модельный ряд 2024 года). Полное название модели - Volkswagen Golf R GTI 380 2024.

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Автомобиль будет обладать двухлитровым мотором мощностью 241 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач за дополнительную плату. Самая простая версия на механике будет стоить от 32 500 долларов, что для России на сегодняшний день приравнивается ближе к 6 млн рублей. Выше представлено объявление текущего кузова от 2022 года с пробегом в 12 тысяч километров.

Subaru WRX 2023 года

В следующем году ожидаемого рестайлинга не выйдет, поэтому мы остановились на версии 2023 года, которая уже свободно продается. В России Subaru всегда пользовались спросом, особенно модели Impreza и Forester. Модель WRX – это Impreza в тюнинге с более мощным двигателем, улучшенной ходовой и грозным обвесом. У этой модели двухлитровый двигатель мощностью 268 л.с., что не очень приятно с точки зрения налога.

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Самое главное, что этих машин на механике очень много и найти подходящую проблемы не составит. Именно модели WRX новой мы в свободной продаже не нашли, но есть большое количество подержанных, объявление на одну из которых, вы можете найти выше.

Honda Civic Type R 2023 года

Автомобиль Honda Civic Type R не очень популярен в России, но простая модификация встречается достаточно часто. Поэтому если кто-то хочет заполучить себе такую машину, но с заряженным мотором и механической коробкой передач, то у него есть на это шанс. Их мало, и новыми в РФ они не продаются, но можно или привести на заказ, или же купить подержанную здесь.

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Машинка интересна тем, что обладает скромными габаритами (длина 4,6 метра), двухлитровым двигателем на 330 л.с. в самом свежем исполнении и передним приводом. Выше показано объявление с таким же автомобилем, но от 2019 года с пробегом

Заключение