Как "Жигули" покоряли западные рынки

Сегодня может показаться странным, но в эпоху Советского Союза отечественные «Жигули» ценились по всей планете. Давайте вспомним, с чего начиналась история Lada за рубежом.

© Wikimedia Commons

Экспортная программа АвтоВАЗ стартовала в 1971 году, а первым автомобилем, собранным с прицелом на западный рынок, стал ВАЗ-2101 ("копейка"). Машина продавалась в Европе под названиями Lada 1200, 1200S, 1200E, 1300 и 1300ES. Цифры в названии означали объем мотора (1,2 или 1,3 литра), а буквы – комплектацию. Всегда считалось, что экспортные автомобили собирались и оснащались лучше, но огромную роль здесь играли дилеры, которые, уже по прибытию машины в другую страну, доводили ее до местных стандартов. Изначальные различия тоже могли присутствовать, но вряд ли они были столь значительными, как об этом принято говорить. В СССР везде закладывался огромный запас прочности, поэтому разница могла быть разве что в каких-то элементах отделки или точечном оснащении. Но как мы уже сказали, многие страны доводили машины до местного уровня уже на месте. В Великобритании на боковые части и крышу машин клеили виниловые наклейки, кто-то менял диски или обивку салона.

Wikimedia Commons

В 1972 году к экспортной программе седана ВАЗ-2101 присоединился универсал ВАЗ-2102. Он удачно пришел на замену снятому с производства Fiat 124, начав продаваться во всех европейских странах, включая Австрию, Бельгию, Великобританию, Голландию, Францию, Финляндию, ФРГ, Швецию и Швейцарию. У этой модели к индексам 1200 присоединись слова Kombi, Break и Universal, которые менялись в зависимости от страны. Гамма моторов была точно такой же, как и у седана: 1,2 и 1,3 литра мощностью 64 и 69 л.с. соответственно. На заказ можно было купить машину с двигателем 1,5 литра мощностью уже 72 л.с. В первый же год за границу уехало 57 тысяч автомобилей ВАЗ.

Wikimedia Commons

Следующая модель ВАЗ-2103, которая отличалась обилием хрома и хорошей комплектацией, тоже была тепло принята на Западе. У нее двигатель 1,5 литра был уже в базе и не требовалось делать персональный заказ. В Германии, Испании, Италии, Франции и Югославии машина носила название Lada Comtesse, в Великобритании — Lada Diva. Сегодня это покажется максимально странным, но в Канаде дилерская сеть Lada насчитывала 70 точек по всей стране, и там «тройка» называлась Lada Toscana. Эту модель зарубежные дилеры переделывали более активно, и была даже версия с трехступенчатой автоматической коробкой передач, которая поставлялась только с двигателем 1,5 литра и итальянский карбюратором Weber. Само собой, АКПП была не нашего производства, а мы туда посылали пустую болванку под доработку.

Wikimedia Commons

В 1976 году появляется ВАЗ-2106, который был такой «трешкой», только в кузове универсал. К тому времени уже разработали двигатель 1,6 литра, который хорошо приняли западные дилеры. Эта машина уже не поставлялась в модификации 1200, а только - 1500 и 1600.

Wikimedia Commons

Наиболее долгоиграющими оказались модели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, которые больше походили на европейские машины того времени. Машина эксплуатировалась по всему свету и была доступна в любых версиях: 1200, 1300 и 1500. Для каждого рынка были свои модификации, так как к тому времени автомобильные западные гиганты сильно разрастались и диктовали свои правила рынка. Также сильно докручивалось локальное законодательство и появлялось все больше ограничений. В Германии, кстати, эту машину доработали сильнее всего, установив круговой спортивный обвес, литые колесные диски, заменив обшивку салона и подкинув автоматическую коробку передач, вместо механической.

Wikimedia Commons

Более дорогая модель ВАЗ-2107 могла комплектоваться самым мощным двигателем 1,6 литра, и тогда это уже считалось налетом спортивности. Финская компания Konela так вошла во вкус с доработками наших «Жигулей», что установила турбонаддув, который увеличил мощность до 110 л.с. К сожалению, это последняя массовая модель классических «Жигулей», которая активно крутилась у зарубежных дилерах. ВАЗ-2104 вышел в 1984 году, когда в стране уже все было уже не так гладко, и у завода не было денег даже на запуск сборки нового двигателя для своих машин.

Wikimedia Commons

Тем более, что запуск ВАЗ-2104 совпал со стартом сборки автомобиля на новой платформе «Спутник» - ВАЗ-2108, или «зубило», как его у нас многие называли. На нее были брошены все силы и не зря: суммарно продали 137 тысяч отечественных «зубил», которые колесили по всей Европе, Великобритании, Австралии и Канаде. В западной прессе ВАЗ-2108 называли «Porsche для бедных», что всех устраивало. На то время даже такое сравнение со столь могучей маркой было успехом.

Wikimedia Commons

Эту машину тоже активно дорабатывали, меняя кресла, подвеску, элементы салона, обшивку и даже дорабатывали сам двигатель. Была версия Samara Deluxe by Brock, которая обладала двигателем 1,3 литра мощностью 65 л.с. и поставлялась в боевом обвесе с шинами Michelin, комфортными передними креслами от стороннего производителя и другими доработками.

Особое внимание доставалось версии ВАЗ-2108 в кузове кабриолет, а точнее пикап, потому что несмотря на свое название, сохранившаяся крыша над головой водителя не дает право машине называться кабриолетом, который не должен обладать крышей в «раскрытом» состоянии. Хотя были неофициальные кабриолеты, которые создавались самими владельцами. Все это были тюнинги разных стран мира, которые сегодня найти уже практически невозможно.

Wikimedia Commons

Еще одним хитом позже стала «девятка» или ВАЗ-2109, благодаря которой удалось добиться 157 тысяч проданных переднеприводных машин на западный рынок. Точных данных нет, но считается, что большую часть из этих 157 тысяч машин, на себя оттянула именно девятка. Ее тюнинговали точно также, как и «восьмерку», потому что машины были крайне похожи конструктивно и под капотом особо ничего не менялось. ВАЗ-2109 был последней машиной нашего производства, которая добилась успеха на западных рынках.

Wikimedia Commons

Модель ВАЗ-21099 тоже поставлялась за рубеж, но к этому моменту Европа уже активно развивалась, и сама выпускала огромное количество своих машин, а потому наши могли заполнять лишь экономичный класс, а с таким никто активно работать не будет. Зачем тюнинговать российскую «ладу», если есть свой Volkswagen Polo, Fiat Tipo, Skoda Fabia и многие другие машины.

Wikimedia Commons

Заключение