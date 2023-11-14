Сколько всего автомобилей в мире в 2023 году

Трудно представить современный город без автомобилей: на них держится вся промышленность, бизнес и даже государственная безопасность. Автомобили используют простые граждане, чиновники, бизнесмены, полиция и даже военные. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько всего в мире машин?

Сколько всего автомобилей в мире в 2023 годц
© РИА Новости

В начале 2000-х годов общее количество машин на планете исчислялось миллионами, но сегодня число уже однозначно перевалило за миллиард. По данным аналитической компании Hedges & Company, в 2023 году цифра составляла 1,47 млрд автомобилей. Скорее всего, на момент написания данной статьи она уже перевалила за 1,5 млрд единиц в мире. Впечатляющая цифра, правда? Если учесть, что в мире проживает чуть больше восьми миллиардов человек, то на один автомобиль приходится всего 5,33 человека, если выражаться математическим языком.

ТАСС

В какой же стране больше всего машин? Разумеется, в той, которая одновременно хорошо развита и обладает очень большим населением. На сегодняшний день лидером является Китай, в котором только официально зарегистрировано 415 млн автомобилей. Это невероятная цифра, так как получается, что лишь один Китай оттянул на себя почти треть всех машин в мире, и в одну машину там делят всего 3,5 человека. Напомним, что по текущим данным население Китая составляет 1,412 млрд человек. Всего в Азии регистрировано 543 млн машин.

Автомобили мощностью от 1000 до 2000 лошадиных сил

На первый взгляд, пальму первенства должна была оттянуть Северная Америка со своей крайне развитой дорожной инфраструктурой. Огромная часть бизнеса в Америке подвязана именно на автомобильные перевозки. Но нет, Америка не вышла на первое место и, что самое главное, не вышла на второе, так как на втором месте стоит Европа, в которой зарегистрировано 413 млн автомобилей. Население Европы составляет 751 млн человек, а значит здесь одну машину делят 1,8 человека. У каждого второго гражданина Европы есть собственный автомобиль.

ТАСС

Северная Америка расположилась на третьем месте с цифрой в 358 млн автомобилей. При этом население этого континента составляет 580 млн человек, а значит тут на одну машину приходится 1,6 человека. Двое из трех жителей Северной Америки обладают автомобилями. Таким образом мы приходим к тому, что все же наиболее «автомобилизированное» население планеты живет в Северной Америке, а не заняла она первое место лишь из-за того, что сложно конкурировать со странами, население которых свыше одного млрд.

Дальше идет резкий спад количества автомобилей на душу населения. В Южной Америке зарегистрировано лишь 84 млн машин при населении в 442 млн человек. Это дает один автомобиль на 5,2 человека. Сразу видно, что уровень жизни на этом континенте сильно ниже. Это, конечно, средняя температура по больнице, как говорится, но и она показательна.

На Ближнем Востоке зарегистрировано 50 млн машин при населении около 440 млн человек. В Африке же всего 26 млн машин на 1,216 млрд человек. С этого момента рейтинг теряет точность, так как оценить реальное количество людей, проживающих в этих регионах, крайне тяжело и все цифры - ориентировочные. И если произвести перепись населения в большей части восточных стран еще можно, то в Африке определить точные цифры почти нереально. Но мы будем опираться на общедоступные данные в сети интернет. Так, на Ближнем Востоке на один автомобиль приходится 8,8 человека, а в Африке – почти 47.

ТАСС

Ну а что же происходит в России? В России на 2022 год было зарегистрировано 60,45 млн автомобилей, при населении в 143,4 млн человек. Простейшая математика говорит, что в нашей стране на одну машину приходится 2,3 человека, что не так уж и плохо, и сильно лучше, чем в Китае.

Заключение

Есть такое понятие, как «Индекс Биг-Мака», который используется для оценки покупательской способности. Это, конечно, шуточный показатель и в официальных расчетах он никогда не использовался, но он все-равно косвенно показывает уровень жизни в стране. Но индекс, основанный на количестве машин на душу населения, не менее важен в оценке платежеспособности населения, так как машину купить – это вам не бургер на ходу перехватить, тут, знаете ли, сбережения нужны.

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