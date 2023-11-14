Сколько всего автомобилей в мире в 2023 годц

Трудно представить современный город без автомобилей: на них держится вся промышленность, бизнес и даже государственная безопасность. Автомобили используют простые граждане, чиновники, бизнесмены, полиция и даже военные. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько всего в мире машин?

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В начале 2000-х годов общее количество машин на планете исчислялось миллионами, но сегодня число уже однозначно перевалило за миллиард. По данным аналитической компании Hedges & Company, в 2023 году цифра составляла 1,47 млрд автомобилей. Скорее всего, на момент написания данной статьи она уже перевалила за 1,5 млрд единиц в мире. Впечатляющая цифра, правда? Если учесть, что в мире проживает чуть больше восьми миллиардов человек, то на один автомобиль приходится всего 5,33 человека, если выражаться математическим языком.

ТАСС

В какой же стране больше всего машин? Разумеется, в той, которая одновременно хорошо развита и обладает очень большим населением. На сегодняшний день лидером является Китай, в котором только официально зарегистрировано 415 млн автомобилей. Это невероятная цифра, так как получается, что лишь один Китай оттянул на себя почти треть всех машин в мире, и в одну машину там делят всего 3,5 человека. Напомним, что по текущим данным население Китая составляет 1,412 млрд человек. Всего в Азии регистрировано 543 млн машин.

На первый взгляд, пальму первенства должна была оттянуть Северная Америка со своей крайне развитой дорожной инфраструктурой. Огромная часть бизнеса в Америке подвязана именно на автомобильные перевозки. Но нет, Америка не вышла на первое место и, что самое главное, не вышла на второе, так как на втором месте стоит Европа, в которой зарегистрировано 413 млн автомобилей. Население Европы составляет 751 млн человек, а значит здесь одну машину делят 1,8 человека. У каждого второго гражданина Европы есть собственный автомобиль.

ТАСС

Северная Америка расположилась на третьем месте с цифрой в 358 млн автомобилей. При этом население этого континента составляет 580 млн человек, а значит тут на одну машину приходится 1,6 человека. Двое из трех жителей Северной Америки обладают автомобилями. Таким образом мы приходим к тому, что все же наиболее «автомобилизированное» население планеты живет в Северной Америке, а не заняла она первое место лишь из-за того, что сложно конкурировать со странами, население которых свыше одного млрд.

Дальше идет резкий спад количества автомобилей на душу населения. В Южной Америке зарегистрировано лишь 84 млн машин при населении в 442 млн человек. Это дает один автомобиль на 5,2 человека. Сразу видно, что уровень жизни на этом континенте сильно ниже. Это, конечно, средняя температура по больнице, как говорится, но и она показательна.

На Ближнем Востоке зарегистрировано 50 млн машин при населении около 440 млн человек. В Африке же всего 26 млн машин на 1,216 млрд человек. С этого момента рейтинг теряет точность, так как оценить реальное количество людей, проживающих в этих регионах, крайне тяжело и все цифры - ориентировочные. И если произвести перепись населения в большей части восточных стран еще можно, то в Африке определить точные цифры почти нереально. Но мы будем опираться на общедоступные данные в сети интернет. Так, на Ближнем Востоке на один автомобиль приходится 8,8 человека, а в Африке – почти 47.

ТАСС

Ну а что же происходит в России? В России на 2022 год было зарегистрировано 60,45 млн автомобилей, при населении в 143,4 млн человек. Простейшая математика говорит, что в нашей стране на одну машину приходится 2,3 человека, что не так уж и плохо, и сильно лучше, чем в Китае.

Заключение