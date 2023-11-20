История изобретения небьющегося автомобильного стекла

Небьющиеся автомобильные стекла - это важное изобретение, которое сделало путешествие на автомобиле безопаснее и комфортнее. Эта история из начала 20 века, когда машины уже набирали популярность, но в то же время были крайне опасными из-за хрупких стекол, которые легко разбивались при авариях и резали все вокруг себя, включая владельца и его пассажиров. В то время авто еще не разгонялись до космических скоростей, а вот осколки разбившегося стекла от камня, коих тогда валялось много на дорогах, легко могли убить.

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Первым шагом к созданию небьющегося стекла стало изобретение ламинированного стекла в 1903 году французским химиком Эдуардом Бенедиктом. Бенедикт случайно обнаружил, что стекло, покрытое пленкой из целлюлоидного лака, при разбитии не раскалывается на острые осколки. Это абсолютно случайное открытие, которое произошло из-за неаккуратности самого ученого, разбившего колбу. Но именно этот неловкий случай послужил отправной точкой для разработки безопасных ламинированных автомобильных стекол.

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В будущем это стекло назовут "триплекс", и название доживет до наших дней. Несмотря на то, что изобретение было зафиксировано в 1903 году, патент на него Бенедикт получил лишь в 1909.

Однако до 1927 года никто не спешил устанавливать в машины такие стекла по причине высокой стоимости из-за патента. И лишь в 1927 году Генри Форд распорядился, чтобы все стекла в новых машинах Ford Model A были небьющимися. Этому тоже предшествовало одно неприятное событие. Один из старших инженеров получил опасное для жизни ранение, когда разбилось лобовое стекло машины. Этот случай заставил Генри Форда принять решение о том, что отныне небьющееся стекло станет стандартом в автомобильной промышленности. И все машины Ford с 1927 года стали оснащаться стеклами такого типа. Само собой, остальные производители были вынуждены последовать этому решению, иначе оно стало бы крайне конкурентным.

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Следующим прорывом в этой области стало изобретение закаленного стекла в 1929 году. Закаленное стекло получается при обработке обычного стекла воздухом высокой температуры с резким последующим охлаждением. Эти стекла быстро стали стандартом в автомобильной промышленности из-за своей высокой прочности и безопасности. На сегодняшний день такие стекла часто ставят в двери, если хотят сэкономить на стеклопакете.

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Современные автомобильные небьющиеся стекла часто созданы по комбинированной технологии, когда стекло одновременно и закаленное, и склеенное с другим. Это обеспечивает максимальную безопасность и прочность. Но и стоит это весьма дорого, а потому в бюджетных машинах обычно на такое можно не расчитывать. Скажем больше, далеко не каждый "мерседес" оснащен полным стеклопакетом по кругу.

Заключение