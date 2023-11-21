Единственная сухопутная дорога из России в Грузию закрыта из-за непогоды

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:40 21 ноября», — сказано в сообщении.