Единственная сухопутная дорога из России в Грузию закрыта из-за непогоды
Пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии сообщила, что движение для всего вида транспорта по Военно-Грузинской дороге было закрыто из-за плохих погодных условий. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:40 21 ноября», — сказано в сообщении.
Ведомство также добавило, что ограничения действуют до введения особого распоряжения.
Напомним, что ранее у КПП на границе России и Грузии «Верхний Ларс» образовалась многокилометровая пробка из-за плохой погоды.
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