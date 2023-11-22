Автосалон в Лос-Анджелесе

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Toyota Camry. Toyota Camry нового, девятого поколения — едва ли не главная премьера этой выставки: ежегодно в США продаётся около 300 тысяч машин. Впрочем, её новизна относительная — скорее, уместнее назвать это глубоким рестайлингом, в ходе которого она получила передок в духе нового Приуса. Ведь каркас кузова остался прежним: это заметно по дверным проёмам. Пересмотрен набор силовых агрегатов — теперь Camry в США будет выпускаться лишь с гибридной начинкой.
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Toyota Camry. Toyota Camry нового, девятого поколения — едва ли не главная премьера этой выставки: ежегодно в США продаётся около 300 тысяч машин. Впрочем, её новизна относительная — скорее, уместнее назвать это глубоким рестайлингом, в ходе которого она получила передок в духе нового Приуса. Ведь каркас кузова остался прежним: это заметно по дверным проёмам. Пересмотрен набор силовых агрегатов — теперь Camry в США будет выпускаться лишь с гибридной начинкой. 
© Motor.ru
Под капотом теперь безальтернативный атмосферный мотор 2.5 с электромеханическим вариатором (228 л.с.), предусмотрена и полноприводная версия с дополнительным электромотором на задней оси (совокупная мощность 235 л.с.). Таким образом, Camry вообще лишилась обычных бензиновых моторов — как четырёхцилиндровых, так и V6. Впрочем, на некоторых рынках простые «четвёрки» всё-таки решено сохранить. Подвеска новой Camry перенастроена для лучшей отзывчивости и комфорта, а в комплектациях SE и XSE предусмотрены свои калибровки — более спортивные.
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Под капотом теперь безальтернативный атмосферный мотор 2.5 с электромеханическим вариатором (228 л.с.), предусмотрена и полноприводная версия с дополнительным электромотором на задней оси (совокупная мощность 235 л.с.). Таким образом, Camry вообще лишилась обычных бензиновых моторов — как четырёхцилиндровых, так и V6. Впрочем, на некоторых рынках простые «четвёрки» всё-таки решено сохранить. Подвеска новой Camry перенастроена для лучшей отзывчивости и комфорта, а в комплектациях SE и XSE предусмотрены свои калибровки — более спортивные. 
© Motor.ru
А самое приятное в новой Camry — это полностью переоформленный интерьер. Передняя панель выглядит и гармоничнее, и солиднее, а экран мультимедиа-системы аккуратно вписан в её обводы, а не торчит, как прежде. Сам дисплей увеличили в размерах (8 или 12,3 дюйма в зависимости от комплектации). Стрелочные приборы отправлены в отставку: теперь только виртуальный щиток диагональю 7 или 12,3 дюйма (также предусмотрен 10-дюймовый проекционный дисплей). Кроме того, изменены профиль и набивка кресел, которые могут оснащаться подогревом, вентиляцией, памятью положения и расширенными электрорегулировками. Из менее заметных, но важных нововведений — двуслойные стекла и панорамная крыша со сдвижным люком. Camry нового поколения начнёт поступать к американским дилерам весной 2024 года.
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А самое приятное в новой Camry — это полностью переоформленный интерьер. Передняя панель выглядит и гармоничнее, и солиднее, а экран мультимедиа-системы аккуратно вписан в её обводы, а не торчит, как прежде. Сам дисплей увеличили в размерах (8 или 12,3 дюйма в зависимости от комплектации). Стрелочные приборы отправлены в отставку: теперь только виртуальный щиток диагональю 7 или 12,3 дюйма (также предусмотрен 10-дюймовый проекционный дисплей). Кроме того, изменены профиль и набивка кресел, которые могут оснащаться подогревом, вентиляцией, памятью положения и расширенными электрорегулировками. Из менее заметных, но важных нововведений — двуслойные стекла и панорамная крыша со сдвижным люком. Camry нового поколения начнёт поступать к американским дилерам весной 2024 года. 
© Motor.ru
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© Motor.ru

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Технически он близок к кросс-седану Crown Crossover и кросс-хэтчбеку Crown Sport: все они построены на модульной платформе TNGA-K с поперечным расположением двигателя и передней подвеской McPherson. Атмосферник 2.5 работает в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором, плюс отдельный электромотор на задней оси. Совокупная отдача системы составляет 243 л.с. Аналогичная силовая установка использована на Lexus RX350e и полноприводной версии новейшей Тойоты Camry. Интерьер на пять посадочных мест — весьма консервативного вида, с массивным центральным тоннелем, перетекающим в переднюю панель. Щиток приборов только виртуальный, в середине панели установлен экран диагональю 12,3 дюймов. Предусмотрено две комплектации: XLE и Limited. У первой комбинированная обивка салона из ткани с эко-кожей, у второй — натуральная кожа и большой панорамный люк в крыше. Toyota Crown Signia представлена как машина 2025 модельного года, так что, скорее всего, поступит в продажу лишь осенью 2024 года.
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Технически он близок к кросс-седану Crown Crossover и кросс-хэтчбеку Crown Sport: все они построены на модульной платформе TNGA-K с поперечным расположением двигателя и передней подвеской McPherson. Атмосферник 2.5 работает в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором, плюс отдельный электромотор на задней оси. Совокупная отдача системы составляет 243 л.с. Аналогичная силовая установка использована на Lexus RX350e и полноприводной версии новейшей Тойоты Camry. Интерьер на пять посадочных мест — весьма консервативного вида, с массивным центральным тоннелем, перетекающим в переднюю панель. Щиток приборов только виртуальный, в середине панели установлен экран диагональю 12,3 дюймов. Предусмотрено две комплектации: XLE и Limited. У первой комбинированная обивка салона из ткани с эко-кожей, у второй — натуральная кожа и большой панорамный люк в крыше. Toyota Crown Signia представлена как машина 2025 модельного года, так что, скорее всего, поступит в продажу лишь осенью 2024 года. 
© Motor.ru
Lexus TX. В Лос-Анджелесе можно было увидеть большой кроссовер Lexus TX, представленный минувшим летом. Впрочем, это далеко не сенсация: демонстрационные машины сейчас уже вовсю поступают к дилерам. Этот громадный паркетник длиной 5160 мм — ближайший родственник модели Toyota Grand Highlander: у них не только общая платформа TNGA-K, но и одинаковый каркас кузова. Благодаря исполинским размерам и плотной компоновке с поперечным расположением мотора внутри удалось разместить не только три ряда сидений с хорошим запасом места даже сзади, но и багажник приемлемой ёмкости (569 литров под потолок).
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Lexus TX. В Лос-Анджелесе можно было увидеть большой кроссовер Lexus TX, представленный минувшим летом. Впрочем, это далеко не сенсация: демонстрационные машины сейчас уже вовсю поступают к дилерам. Этот громадный паркетник длиной 5160 мм — ближайший родственник модели Toyota Grand Highlander: у них не только общая платформа TNGA-K, но и одинаковый каркас кузова. Благодаря исполинским размерам и плотной компоновке с поперечным расположением мотора внутри удалось разместить не только три ряда сидений с хорошим запасом места даже сзади, но и багажник приемлемой ёмкости (569 литров под потолок). 
© Motor.ru
Предложено три силовых установки на выбор. Базовый Lexus TX 350 — с четырехцилиндровым турбомотором 2.4 (279 л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом». Остальные варианты гибридные. У Lexus TX 500h — почти такой же турбомотор с шестиступенчатым «автоматом», электроприводом задних колёс и маленькой батареей на 1,8 кВт⋅ч: совокупная отдача системы — 366 л.с. У флагманской топ-версии Lexus TX 550h+ большая батарея на 18,1 кВт⋅ч с возможностью зарядки от розетки, атмосферник V6 3.5 и традиционный для Тойоты электромеханический вариатор, дополненный электромотором на задней оси. Совокупная мощность системы равна 412 л.с. Продажи новинки уже стартовали.
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Предложено три силовых установки на выбор. Базовый Lexus TX 350 — с четырехцилиндровым турбомотором 2.4 (279 л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом». Остальные варианты гибридные. У Lexus TX 500h — почти такой же турбомотор с шестиступенчатым «автоматом», электроприводом задних колёс и маленькой батареей на 1,8 кВт⋅ч: совокупная отдача системы — 366 л.с. У флагманской топ-версии Lexus TX 550h+ большая батарея на 18,1 кВт⋅ч с возможностью зарядки от розетки, атмосферник V6 3.5 и традиционный для Тойоты электромеханический вариатор, дополненный электромотором на задней оси. Совокупная мощность системы равна 412 л.с. Продажи новинки уже стартовали. 
© Motor.ru
Subaru Forester. Subaru представила кроссовер Forester шестого поколения — хотя скорее это похоже на глубокую модернизацию прежней модели. В основе по-прежнему лежит платформа SGP, сохранены и ключевые габариты — колёсная база (2670 мм), высота (1730 мм) и дорожный просвет (221 мм). При этом все внешние панели изменены, усилены крепления подвески, а в производстве применены новые технологии сварки и шире используются клеевые соединения (их длина увеличена с 8 до 27 метров). Благодаря этому жесткость кузова на кручение выросла на 10%, снижены вибрации в салоне. Главные изменения во внешности — иное оформление передка, сниженная подоконная линия, угловатые окошки в задних стойках и «шестигранные» колёсные арки.
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Subaru Forester. Subaru представила кроссовер Forester шестого поколения — хотя скорее это похоже на глубокую модернизацию прежней модели. В основе по-прежнему лежит платформа SGP, сохранены и ключевые габариты — колёсная база (2670 мм), высота (1730 мм) и дорожный просвет (221 мм). При этом все внешние панели изменены, усилены крепления подвески, а в производстве применены новые технологии сварки и шире используются клеевые соединения (их длина увеличена с 8 до 27 метров). Благодаря этому жесткость кузова на кручение выросла на 10%, снижены вибрации в салоне. Главные изменения во внешности — иное оформление передка, сниженная подоконная линия, угловатые окошки в задних стойках и «шестигранные» колёсные арки. 
© Motor.ru
Архитектура интерьера не изменилась, но в богатых комплектациях появилось новое мультимедиа-устройство с экраном диагональю 11,6 дюйма (на машинах попроще осталась пара семидюймовых экранов). При этом Forester сохранил классический селектор трансмиссии и стрелочную комбинацию приборов — виртуального щитка в принципе не предусмотрено! А вот электронные ассистенты водителя серьёзно обновлены: система EyeSight получила три камеры вместо двух, а электрический усилитель тормозов вместо вакуумного позволяет электронике быстрее и сильнее замедлять автомобиль (предусмотрена и полностью автоматическая остановка, если водитель потерял сознание). Силовой агрегат на машинах для рынка США остался прежним: это атмосферный «оппозит» 2.5 мощностью 180 сил в паре с вариатором Lineartronic. Продажи нового Форестера начнутся весной 2024 года.
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Архитектура интерьера не изменилась, но в богатых комплектациях появилось новое мультимедиа-устройство с экраном диагональю 11,6 дюйма (на машинах попроще осталась пара семидюймовых экранов). При этом Forester сохранил классический селектор трансмиссии и стрелочную комбинацию приборов — виртуального щитка в принципе не предусмотрено! А вот электронные ассистенты водителя серьёзно обновлены: система EyeSight получила три камеры вместо двух, а электрический усилитель тормозов вместо вакуумного позволяет электронике быстрее и сильнее замедлять автомобиль (предусмотрена и полностью автоматическая остановка, если водитель потерял сознание). Силовой агрегат на машинах для рынка США остался прежним: это атмосферный «оппозит» 2.5 мощностью 180 сил в паре с вариатором Lineartronic. Продажи нового Форестера начнутся весной 2024 года. 
© Motor.ru

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Honda Prologue. Honda наконец-то показала вживую электрический кроссовер Prologue, продажи которого должны стартовать в первом квартале 2024 года. Это совместная разработка c концерном General Motors — в основе неё лежат платформа BEV3 и электрическая архитектура Ultium, на которых построены Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq. Машина довольно крупная — длиной 4877 мм, колёсная база — 3094 мм. Будут предложены как полноприводные машины (292 л.с.), так и версия с приводом на одну ось (её характеристики пока не опубликованы). Батарея ёмкостью 85 кВт⋅ч должна давать запас хода 482 километра. Сдержанный дизайн — работа студии в Лос-Анджелесе: хондовские художники называют это «стилистикой neo-rugged».
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Honda Prologue. Honda наконец-то показала вживую электрический кроссовер Prologue, продажи которого должны стартовать в первом квартале 2024 года. Это совместная разработка c концерном General Motors — в основе неё лежат платформа BEV3 и электрическая архитектура Ultium, на которых построены Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq. Машина довольно крупная — длиной 4877 мм, колёсная база — 3094 мм. Будут предложены как полноприводные машины (292 л.с.), так и версия с приводом на одну ось (её характеристики пока не опубликованы). Батарея ёмкостью 85 кВт⋅ч должна давать запас хода 482 километра. Сдержанный дизайн — работа студии в Лос-Анджелесе: хондовские художники называют это «стилистикой neo-rugged». 
© Motor.ru
Acura ZDX. Кстати, вот и модель-близнец хондовского электромобиля: его более премиальный аналог Acura ZDX, премьера которого состоялась в минувшем августе. У него изысканнее внешность, более богатое оснащение, и даже размеры крупнее — длина превышает пять метров. Но, главное, характеристики серьёзнее: ёмкость батареи — 102 кВт⋅ч, а мощность двухмоторной топ-версии Type-S достигает 507 л.с. Кстати, для неё предусмотрена даже пневмоподвеска. Есть и вариант поскромнее: на версии A-Spec будет только обычная пружинная подвеска, а силовая установка может быть как двухмоторной, так и с одним электромотором мощностью 345 л.с. Первые машины поступят к покупателям в начале 2024 года, цены — от 60 тысяч долларов.
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Acura ZDX. Кстати, вот и модель-близнец хондовского электромобиля: его более премиальный аналог Acura ZDX, премьера которого состоялась в минувшем августе. У него изысканнее внешность, более богатое оснащение, и даже размеры крупнее — длина превышает пять метров. Но, главное, характеристики серьёзнее: ёмкость батареи — 102 кВт⋅ч, а мощность двухмоторной топ-версии Type-S достигает 507 л.с. Кстати, для неё предусмотрена даже пневмоподвеска. Есть и вариант поскромнее: на версии A-Spec будет только обычная пружинная подвеска, а силовая установка может быть как двухмоторной, так и с одним электромотором мощностью 345 л.с. Первые машины поступят к покупателям в начале 2024 года, цены — от 60 тысяч долларов. 
© Motor.ru
Honda Prelude Concept. Привезли в Лос-Анджелес и концепт-кар Honda Prelude. Даже странно, что мировую премьеру устроили в Токио, а не здесь — ведь серийное купе, которое он предвосхищает, будет явно нацелено именно на американский рынок. Но вот сроков, когда начнётся производство двухдверки, пока не называют. Навскидку, Prelude чуточку крупнее Сивика одиннадцатого поколения: мы бы не исключали, что именно его шасси ляжет в основу серийного купе. Технических подробностей о машине пока нет, но уже объявлено, что Prelude будет бензо-электрическим гибридом.
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Honda Prelude Concept. Привезли в Лос-Анджелес и концепт-кар Honda Prelude. Даже странно, что мировую премьеру устроили в Токио, а не здесь — ведь серийное купе, которое он предвосхищает, будет явно нацелено именно на американский рынок. Но вот сроков, когда начнётся производство двухдверки, пока не называют. Навскидку, Prelude чуточку крупнее Сивика одиннадцатого поколения: мы бы не исключали, что именно его шасси ляжет в основу серийного купе. Технических подробностей о машине пока нет, но уже объявлено, что Prelude будет бензо-электрическим гибридом. 
© Motor.ru
Это позволяет нам предположить, что силовую установку заимствуют у хэтчбека Civic e:HEV или кроссовера CR-V. Она состоит из двухлитрового атмосферника с непосредственным впрыском и двух электромоторов, и способна работать как в последовательном, так и в параллельном режимах. Большую часть времени такой гибрид передвигается на электротяге, а ДВС лишь подзаряжает батарею. А на большой скорости, когда эффективность такой схемы падает, бензиновый двигатель подключается напрямую к колесам. В зависимости от исполнения, комбинированная отдача установки составляет от 184 до 212 л.с. Кстати, тормозные суппорты Brembo фиксированного типа, стоявшие на концепт-каре, похоже, заимствованы у «горячего» Civic Type-R.
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Это позволяет нам предположить, что силовую установку заимствуют у хэтчбека Civic e:HEV или кроссовера CR-V. Она состоит из двухлитрового атмосферника с непосредственным впрыском и двух электромоторов, и способна работать как в последовательном, так и в параллельном режимах. Большую часть времени такой гибрид передвигается на электротяге, а ДВС лишь подзаряжает батарею. А на большой скорости, когда эффективность такой схемы падает, бензиновый двигатель подключается напрямую к колесам. В зависимости от исполнения, комбинированная отдача установки составляет от 184 до 212 л.с. Кстати, тормозные суппорты Brembo фиксированного типа, стоявшие на концепт-каре, похоже, заимствованы у «горячего» Civic Type-R. 
© Motor.ru
Honda Ridgeline TrailSport. Кроме того, Honda слегка обновила пикап Ridgeline и добавила «внедорожную» версию TrailSport. Понятно, что построенный на легковой платформе с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя грузовичок — не конкурент рамным полноприводным пикапам на тяжёлом бездорожье. Но всё же изменения должны облегчит выезды за пределы асфальта. Более мягкие пружины, стабилизаторы уменьшенного диаметра и перекалиброванные амортизаторы улучшили артикуляцию подвески, высокопрофильные шины General Grabber A/T Sport размерности 245/60R18 лучше цепляются за грунт и более стойки к проколам, а стальная защита днища прикрывает самые уязвимые агрегаты от контакта с рельефом. Снаружи Ridgeline TrailSport можно опознать по «челюсти» переднего бампера из матового пластика, крупному названию модели на борту грузового отсека и уникальному серо-голубому окрасу.
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Honda Ridgeline TrailSport. Кроме того, Honda слегка обновила пикап Ridgeline и добавила «внедорожную» версию TrailSport. Понятно, что построенный на легковой платформе с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя грузовичок — не конкурент рамным полноприводным пикапам на тяжёлом бездорожье. Но всё же изменения должны облегчит выезды за пределы асфальта. Более мягкие пружины, стабилизаторы уменьшенного диаметра и перекалиброванные амортизаторы улучшили артикуляцию подвески, высокопрофильные шины General Grabber A/T Sport размерности 245/60R18 лучше цепляются за грунт и более стойки к проколам, а стальная защита днища прикрывает самые уязвимые агрегаты от контакта с рельефом. Снаружи Ridgeline TrailSport можно опознать по «челюсти» переднего бампера из матового пластика, крупному названию модели на борту грузового отсека и уникальному серо-голубому окрасу. 
© Motor.ru

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Hyundai Santa Fe XRT. Автосалон в Лос-Анджелесе был первой возможностью для широкой публики увидеть Hyundai Santa Fe пятого поколения, представленный в минувшем августе. Кроссовер приобрёл непривычно брутальную внешность, стал чуточку крупнее снаружи, а колёсная база выросла на целых 50 мм. Благодаря этому и более «квадратным» очертаниям кузова задним пассажирам стало ощутимо просторнее. Проём багажной двери сделали настолько широким, насколько это вообще возможно. Внутри — геометрически простая передняя панель с горизонтальной организацией пространства, с двумя экранами без козырьков, пульт управления климатом с удобными «крутилками» и целых два перчаточных ящика. А селектор «автомата» расположен на рулевой колонке.
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Hyundai Santa Fe XRT. Автосалон в Лос-Анджелесе был первой возможностью для широкой публики увидеть Hyundai Santa Fe пятого поколения, представленный в минувшем августе. Кроссовер приобрёл непривычно брутальную внешность, стал чуточку крупнее снаружи, а колёсная база выросла на целых 50 мм. Благодаря этому и более «квадратным» очертаниям кузова задним пассажирам стало ощутимо просторнее. Проём багажной двери сделали настолько широким, насколько это вообще возможно. Внутри — геометрически простая передняя панель с горизонтальной организацией пространства, с двумя экранами без козырьков, пульт управления климатом с удобными «крутилками» и целых два перчаточных ящика. А селектор «автомата» расположен на рулевой колонке. 
© Motor.ru
Силовых агрегатов на американском рынке предложено два: это либо 277-сильный турбомотор 2.5 в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, либо гибридная установка совокупной мощностью 232 л.с. на основе турбомотора 1.6 с 6-ступенчатым «автоматом». Кроме того, на выставке состоялась премьера «внедорожной» комплектации XRT (именно такие машины у нас на фото): у таких кроссоверов увеличенный примерно на 30 мм клиренс, «зубастые» шины размерностью 245/60R18, отделка под «тёмный хром», свой дизайн радиаторной решётки в крупную шашку и нижний пояс кузова из матового пластика. Обычная бензиновая модель поступит в продажу в марте 2024 года, гибридная — тоже весной, но немного позже.
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Силовых агрегатов на американском рынке предложено два: это либо 277-сильный турбомотор 2.5 в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, либо гибридная установка совокупной мощностью 232 л.с. на основе турбомотора 1.6 с 6-ступенчатым «автоматом». Кроме того, на выставке состоялась премьера «внедорожной» комплектации XRT (именно такие машины у нас на фото): у таких кроссоверов увеличенный примерно на 30 мм клиренс, «зубастые» шины размерностью 245/60R18, отделка под «тёмный хром», свой дизайн радиаторной решётки в крупную шашку и нижний пояс кузова из матового пластика. Обычная бензиновая модель поступит в продажу в марте 2024 года, гибридная — тоже весной, но немного позже. 
© Motor.ru
Hyundai Ioniq 5 N. Здесь же состоялась американская премьера Hyundai Ioniq 5 N — «заряженной» N-версии соответствующего электромобиля. Напомним, что от простого «Ионика 5» её отличает многое: использованы более мощные электромоторы суммарной отдачей 609 л.с. и большая батарея на 84 кВт⋅ч, кузов усилен дополнительными точками сварки и клеевыми соединениями, подвеска собрана на более прочных подрамниках, установлены более выносливые приводные валы.
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Hyundai Ioniq 5 N. Здесь же состоялась американская премьера Hyundai Ioniq 5 N — «заряженной» N-версии соответствующего электромобиля. Напомним, что от простого «Ионика 5» её отличает многое: использованы более мощные электромоторы суммарной отдачей 609 л.с. и большая батарея на 84 кВт⋅ч, кузов усилен дополнительными точками сварки и клеевыми соединениями, подвеска собрана на более прочных подрамниках, установлены более выносливые приводные валы. 
© Motor.ru
Разгон до «сотни» — за 3,4 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Подвеску осадили на 20 мм, расширили колею — кузов пришлось «расставить» на 5 сантиметров. Передние тормоза — с четырехпоршневыми моноблочными суппортами и дисками диаметром 400 мм. Среди особенностей, полезных на треке — самоблокирующийся дифференциал в приводе задних колёс и особая настройка ездовой электроники, не обрубающая тягу при торможении левой ногой. Быстрый электромобиль начнёт поступать к американским дилерам Hyundai в марте 2024 года.
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Разгон до «сотни» — за 3,4 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Подвеску осадили на 20 мм, расширили колею — кузов пришлось «расставить» на 5 сантиметров. Передние тормоза — с четырехпоршневыми моноблочными суппортами и дисками диаметром 400 мм. Среди особенностей, полезных на треке — самоблокирующийся дифференциал в приводе задних колёс и особая настройка ездовой электроники, не обрубающая тягу при торможении левой ногой. Быстрый электромобиль начнёт поступать к американским дилерам Hyundai в марте 2024 года. 
© Motor.ru
Kia Sorento. Kia устроила американскую премьеру обновлённого кроссовера Sorento. Напомним, что в ходе рестайлинга он получил новый передок в духе старшей модели Telluride с вертикальными фарами и обновлённый салон. Передняя панель сохранила горизонтальное формообразование, но стала строже и получила новую электронную начинку: экран «виртуального щитка» и дисплей мультимедиа-системы собраны в единый блок без козырька, а управление климат-контролем и мультимедиа-системой объединено — оно теперь сенсорное.
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Kia Sorento. Kia устроила американскую премьеру обновлённого кроссовера Sorento. Напомним, что в ходе рестайлинга он получил новый передок в духе старшей модели Telluride с вертикальными фарами и обновлённый салон. Передняя панель сохранила горизонтальное формообразование, но стала строже и получила новую электронную начинку: экран «виртуального щитка» и дисплей мультимедиа-системы собраны в единый блок без козырька, а управление климат-контролем и мультимедиа-системой объединено — оно теперь сенсорное. 
© Motor.ru

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Выбор силовых агрегатов пока ограничен: в первом квартале 2024 года в продажу поступят машины с атмосферником 2.5 мощностью 191 л.с. в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и с 281-сильным турбомотором того же объёма с «роботом» с двумя сцеплениями. А вот ближе к концу года появятся и две гибридные версии с турбомотором 1.6 и «автоматом»: обычная и подзаряжаемая. А ещё на автосалоне в Лос-Анджелесе мы впервые увидели «внедорожные» исполнения X-Line и X-Pro. Оба получили рейлинги на крыше, бампера более агрессивного «внедорожного» вида и возможность жёстко заблокировать муфту подключения задних колёс, а X-Pro — ещё и 17-дюймовые AT-колёса с высоким профилем боковины.
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Выбор силовых агрегатов пока ограничен: в первом квартале 2024 года в продажу поступят машины с атмосферником 2.5 мощностью 191 л.с. в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и с 281-сильным турбомотором того же объёма с «роботом» с двумя сцеплениями. А вот ближе к концу года появятся и две гибридные версии с турбомотором 1.6 и «автоматом»: обычная и подзаряжаемая. А ещё на автосалоне в Лос-Анджелесе мы впервые увидели «внедорожные» исполнения X-Line и X-Pro. Оба получили рейлинги на крыше, бампера более агрессивного «внедорожного» вида и возможность жёстко заблокировать муфту подключения задних колёс, а X-Pro — ещё и 17-дюймовые AT-колёса с высоким профилем боковины. 
© Motor.ru
Kia EV3 и EV4. Ну а главными звездами на стенде Kia были пара концептуальных электромобилей — кроссовер EV3 и седан EV4. Внешность обоих решена в новом дизайнерском языке «Opposites United», то есть «единение противоположностей», и во многом опирается на флагманский электрокроссовер EV9, уже выпускающийся серийно.
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Kia EV3 и EV4. Ну а главными звездами на стенде Kia были пара концептуальных электромобилей — кроссовер EV3 и седан EV4. Внешность обоих решена в новом дизайнерском языке «Opposites United», то есть «единение противоположностей», и во многом опирается на флагманский электрокроссовер EV9, уже выпускающийся серийно. 
© Motor.ru
Машины отличает очень минималистичный, светлый, воздушный интерьер с отделкой из экологически чистых материалов — переработанного хлопка и натуральных красителей. Оба концепт-кара предвосхищают будущие серийные электромобили марки Kia, которые должны появиться уже в следующем году.
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Машины отличает очень минималистичный, светлый, воздушный интерьер с отделкой из экологически чистых материалов — переработанного хлопка и натуральных красителей. Оба концепт-кара предвосхищают будущие серийные электромобили марки Kia, которые должны появиться уже в следующем году. 
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Genesis GV80 Coupe. Ну а марка Genesis — премиальное подразделение концерна Hyundai-Kia — праздновала в Лос-Анджелесе американскую премьеру купе-кроссовера GV80 Coupe. Серийная машина сохранила практически все приметы яркого концепта, показанного весной. От обычного кроссовера GV80 новинка отличается не только ниспадающей линией крыши: у него более агрессивное оформление передка и свой узор решётки радиатора.
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Genesis GV80 Coupe. Ну а марка Genesis — премиальное подразделение концерна Hyundai-Kia — праздновала в Лос-Анджелесе американскую премьеру купе-кроссовера GV80 Coupe. Серийная машина сохранила практически все приметы яркого концепта, показанного весной. От обычного кроссовера GV80 новинка отличается не только ниспадающей линией крыши: у него более агрессивное оформление передка и свой узор решётки радиатора. 
© Motor.ru
Различается и набор силовых агрегатов. Четырёхцилиндровый турбомотор 2.5 (304 л.с.) и V6 3.5 (380 л.с.) — общие с обычным GV80, но есть ещё флагманская 415-сильная «шестёрка» c электрическим нагнетателем, заимствованная у представительского седана G90 LWB. Вместе с новым кросс-купе в Лос-Анджелесе показали обновлённую версию базовой модели GV80. Интерьер у них общий — c новым 27-дюймовым «телевизором» без козырька на панели приборов, изменённым пультом климата и симпатичным трёхспицевым рулём. Кроссоверы должны поступить в продажу в 2024 году как модели 2025 года, но конкретные сроки выхода на американский рынок пока не объявлены, как и цены.
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Различается и набор силовых агрегатов. Четырёхцилиндровый турбомотор 2.5 (304 л.с.) и V6 3.5 (380 л.с.) — общие с обычным GV80, но есть ещё флагманская 415-сильная «шестёрка» c электрическим нагнетателем, заимствованная у представительского седана G90 LWB. Вместе с новым кросс-купе в Лос-Анджелесе показали обновлённую версию базовой модели GV80. Интерьер у них общий — c новым 27-дюймовым «телевизором» без козырька на панели приборов, изменённым пультом климата и симпатичным трёхспицевым рулём. Кроссоверы должны поступить в продажу в 2024 году как модели 2025 года, но конкретные сроки выхода на американский рынок пока не объявлены, как и цены. 
© Motor.ru

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Chevrolet Traverse. Среди уже знакомых нам моделей на стенде Chevrolet красовался кроссовер Traverse, который вживую до сих пор видели лишь сотрудники GM да избранные американские журналисты. При длине 5235 мм он остался самым крупным кроссовером марки. В основе него обновлённый вариант прежней платформы C1XX с поперечным расположением силового агрегата и основным передним приводом — сохранилась даже прежняя длина колёсной базы (3070 мм). А вот внешность полностью переработана в сторону большей брутальности, чтобы напоминать старшие рамные модели: Tahoe и Suburban. Оформлением же интерьера с большим криволинейным дисплеем в центре передней панели он и вовсе напоминает текущий Cadillac Escalade. На трёх рядах могут разместиться семь или восемь седоков — в зависимости от исполнения второго ряда, в виде дивана или «капитанских кресел».
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Chevrolet Traverse. Среди уже знакомых нам моделей на стенде Chevrolet красовался кроссовер Traverse, который вживую до сих пор видели лишь сотрудники GM да избранные американские журналисты. При длине 5235 мм он остался самым крупным кроссовером марки. В основе него обновлённый вариант прежней платформы C1XX с поперечным расположением силового агрегата и основным передним приводом — сохранилась даже прежняя длина колёсной базы (3070 мм). А вот внешность полностью переработана в сторону большей брутальности, чтобы напоминать старшие рамные модели: Tahoe и Suburban. Оформлением же интерьера с большим криволинейным дисплеем в центре передней панели он и вовсе напоминает текущий Cadillac Escalade. На трёх рядах могут разместиться семь или восемь седоков — в зависимости от исполнения второго ряда, в виде дивана или «капитанских кресел». 
© Motor.ru
Под капотом вместо прежней атмосферной «шестёрки» и двухлитровой «четвёрки» с турбонаддувом разместился четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,5 литра (315 л.с.). Интересно, что вместо девятиступенчатого «автомата» теперь установлен восьмиступенчатый! Важно, что у кроссовера появилась версия Z71 (серый автомобиль на фото) с расширенными внедорожными возможностями: клиренс увеличен на 15 мм, установлены оригинальные амортизаторы с гидравлическими отбойниками, на 15 мм расширена колея, передний бампер слегка «поджат» понизу для увеличения угла въезда, установлены 18-дюймовые колёса с A/T-шинами, стальная защита днища и стационарные буксирные проушины. Кроссовер-гигант поступит в продажу в начале 2024 года.
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Под капотом вместо прежней атмосферной «шестёрки» и двухлитровой «четвёрки» с турбонаддувом разместился четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,5 литра (315 л.с.). Интересно, что вместо девятиступенчатого «автомата» теперь установлен восьмиступенчатый! Важно, что у кроссовера появилась версия Z71 (серый автомобиль на фото) с расширенными внедорожными возможностями: клиренс увеличен на 15 мм, установлены оригинальные амортизаторы с гидравлическими отбойниками, на 15 мм расширена колея, передний бампер слегка «поджат» понизу для увеличения угла въезда, установлены 18-дюймовые колёса с A/T-шинами, стальная защита днища и стационарные буксирные проушины. Кроссовер-гигант поступит в продажу в начале 2024 года. 
© Motor.ru
Lucid Gravity. Амбициозный электромобильный стартап Lucid Motors из Калифорнии представил свою вторую модель. За седаном Lucid Air последовал большой кроссовер Lucid Gravity, заявки на который собирают ещё с начала года. Это очень крупный автомобиль с трёхрядным салоном на семь седоков. Точные технические хаарктеристики пока держат в тайне — например, про моторы лишь указано, что это «самые мощные электродвигатели в мире».
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Lucid Gravity. Амбициозный электромобильный стартап Lucid Motors из Калифорнии представил свою вторую модель. За седаном Lucid Air последовал большой кроссовер Lucid Gravity, заявки на который собирают ещё с начала года. Это очень крупный автомобиль с трёхрядным салоном на семь седоков. Точные технические хаарктеристики пока держат в тайне — например, про моторы лишь указано, что это «самые мощные электродвигатели в мире». 
© Motor.ru
Как и на седане Air, батарея работает под напряжением 900 вольт, но ёмкость аккумулятора не объявлена. Зато известно, что время разгона с места до 60 миль (97 километров) в час составит менее 3,5 секунды. Базовая версия Gravity проедет на одной зарядке до 482 километров, «топовая» — 708. Организация места водителя аналогична седану Air — весьма консервативная и напоминает актуальный Cadillac Escalade: перед водителем тоже криволинейный OLED-экран диагональю 34 дюйма с функциями «приборки» и навигатора. Второй дисплей установлен внизу и ориентирован портретно. Производство кроссовера обещают развернуть лишь в конце 2024 года.
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Как и на седане Air, батарея работает под напряжением 900 вольт, но ёмкость аккумулятора не объявлена. Зато известно, что время разгона с места до 60 миль (97 километров) в час составит менее 3,5 секунды. Базовая версия Gravity проедет на одной зарядке до 482 километров, «топовая» — 708. Организация места водителя аналогична седану Air — весьма консервативная и напоминает актуальный Cadillac Escalade: перед водителем тоже криволинейный OLED-экран диагональю 34 дюйма с функциями «приборки» и навигатора. Второй дисплей установлен внизу и ориентирован портретно. Производство кроссовера обещают развернуть лишь в конце 2024 года. 
© Motor.ru
Aitekx RoboTruck 1T. И напоследок — самый угарный экспонат выставки. Электрический пикап неизвестного доселе стартапа Aitekx — вылитый герой известного мема: «Мама, купи Cybertruck! Но у нас уже есть Cybertruck дома!» А ведь разосланные до выставки рендеры выглядели весьма заманчиво, хоть и подозрительно похоже на тесловский пикап. Обещанные характеристики были и вовсе фантастические: разгон до 97 км/ч за 3,5 секунды, максимальная скорость 265 км/ч, рекордный запас хода в 885 км. В пресс-релизе чуть ли не в каждом предложении упоминался искусственный интеллект и экологически чистая энергия. Обещаны задне- и полноприводные варианты, одно- и двухрядная кабина...
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Aitekx RoboTruck 1T. И напоследок — самый угарный экспонат выставки. Электрический пикап неизвестного доселе стартапа Aitekx — вылитый герой известного мема: «Мама, купи Cybertruck! Но у нас уже есть Cybertruck дома!» А ведь разосланные до выставки рендеры выглядели весьма заманчиво, хоть и подозрительно похоже на тесловский пикап. Обещанные характеристики были и вовсе фантастические: разгон до 97 км/ч за 3,5 секунды, максимальная скорость 265 км/ч, рекордный запас хода в 885 км. В пресс-релизе чуть ли не в каждом предложении упоминался искусственный интеллект и экологически чистая энергия. Обещаны задне- и полноприводные варианты, одно- и двухрядная кабина... 
© Motor.ru

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В реальности больше всего это похоже на поделие блогеров-хайпожоров с Ютьюба: в щели между кузовными панелями пролезает палец, детали просто приклёпаны одна к другой, а оптика собрана из светодиодных лент. Но электрическая начинка настоящая — в моторах мы опознали агрегаты от Теслы! А вот какой именно серийный пикап взяли за основу авторы этого «концепт-кара», мы до сих пор не уверены. Кабина, кажется, взята от Dodge Ram 1500 Crew Cab (четвёртого поколения, образца 2009 года). Или нет? Делитесь своими версиями в комментариях!
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В реальности больше всего это похоже на поделие блогеров-хайпожоров с Ютьюба: в щели между кузовными панелями пролезает палец, детали просто приклёпаны одна к другой, а оптика собрана из светодиодных лент. Но электрическая начинка настоящая — в моторах мы опознали агрегаты от Теслы! А вот какой именно серийный пикап взяли за основу авторы этого «концепт-кара», мы до сих пор не уверены. Кабина, кажется, взята от Dodge Ram 1500 Crew Cab (четвёртого поколения, образца 2009 года). Или нет? Делитесь своими версиями в комментариях! 
© Motor.ru

Ежегодное автошоу в Лос-Анджелесе и раньше не было центром вселенной, а теперь и вовсе год от года выглядит всё скромнее. Даже американские марки всё реже устраивают здесь премьеры. И всё же автомобильный рынок США столь огромен, что громкие дебюты бывают и здесь! Причём для нас особо интересны как раз домашние американские новинки, которые редко где ещё увидишь. Так что мы проигнорировать этот автосалон не могли никак — тем более, что именно тут состоялась премьера новой Тойоты Camry, которую так любят и уважают у нас в стране, от Ростова до Камчатки.

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