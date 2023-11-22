Ежегодное автошоу в Лос-Анджелесе и раньше не было центром вселенной, а теперь и вовсе год от года выглядит всё скромнее. Даже американские марки всё реже устраивают здесь премьеры. И всё же автомобильный рынок США столь огромен, что громкие дебюты бывают и здесь! Причём для нас особо интересны как раз домашние американские новинки, которые редко где ещё увидишь. Так что мы проигнорировать этот автосалон не могли никак — тем более, что именно тут состоялась премьера новой Тойоты Camry, которую так любят и уважают у нас в стране, от Ростова до Камчатки.