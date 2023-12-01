Словацкие автоперевозчики перекроют движение на границе с Украиной на контрольно-пропускном пункте до тех пор, пока Европейская комиссия не вернет отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

Словацкий Союз автоперевозчиков отмечает, что на Украину будут допускаться только фуры с гуманитарной и военной помощью, а также с живыми животными и топливом. До этого агентство Reuters сообщило, что словацкие дальнобойщики присоединяются к протесту на границе с Украиной. Как и водители грузовиков в Польше, словацкие дальнобойщики критикуют власти ЕС и призывают вернуть для украинских транспортных компаний разрешительную систему работы.