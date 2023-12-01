Словацкие автоперевозчики перекроют движение на границе с Украиной

Словацкие автоперевозчики перекроют движение на границе с Украиной на контрольно-пропускном пункте до тех пор, пока Европейская комиссия не вернет отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

Словацкие автоперевозчики перекроют движение на границе с Украиной
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

"Союз автоперевозчиков Словакии принял решение приступить к блокировке пограничного перехода Вышне Немецке - Ужгород с 1 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены", - заявили в организации.

Словацкий Союз автоперевозчиков отмечает, что на Украину будут допускаться только фуры с гуманитарной и военной помощью, а также с живыми животными и топливом. До этого агентство Reuters сообщило, что словацкие дальнобойщики присоединяются к протесту на границе с Украиной. Как и водители грузовиков в Польше, словацкие дальнобойщики критикуют власти ЕС и призывают вернуть для украинских транспортных компаний разрешительную систему работы.

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