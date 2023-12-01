Калининградское такси планируют перевести на электротягу

Заместитель правительства Калининградской области Дмитрий Кусков заявил, что власти региона ведут переговоры по поводу перевода местных таксопарков на электротягу. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Кусков сделал во время сессии «Электромобильность Калининградской области: новые горизонты развития». По его словам, в данный момент ведутся переговоры сразу с тремя таксопарками.

«Сейчас мы ведем переговоры с тремя таксопарками по поводу перевода их на электричество полностью либо частично. Мы надеемся, где-то в середине следующего года какой-то из таксопарков уже закупит первую очередь транспортных средств на электричестве», — рассказал он.

В качестве возможных мер поддержки Кусков назвал приоритетное использование платных парковок и льготный доступ в аэропорт для тех компаний, которые полностью или частично перейдут на электрокары. Кроме того, с владельцами таксопарков обсуждается проблема установки зарядных станций для электромобилей.