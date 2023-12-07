В РФ снижается интерес к автомобилям, ввезенным по параллельному импорту

Количество автомобилей, поставляемых в Россию по параллельному импорту, сокращается, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов аналитического агентства «Автостат». В ноябре на автомобили, поставленные по альтернативным каналам, пришлось только 8% общего количества проданных новых машин, хотя в октябре данный показатель составлял 11%.

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По данным издания, пик популярности «неофициальных» автомобилей был в середине лета, когда их доля поднялась до 15%. В ноябре такие машины заняли даже меньшую часть рынка, чем год назад, когда на них приходилось около 9%.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что ситуацию изменили недавние решения, принятые властями страны. Так, были повышены ставки утилизационного сбора, отменена в ряде случаев льгота по его уплате для импортеров-физлиц, а также введены новые правила оформления машин, ввезенных по параллельным каналам.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, параллельный импорт был правильным решением, поддержавшим российский автомобильный рынок.

Однако это была временная мера, поэтому теперь принимаются решения к защите интересов компаний, которые официально работают в нашей стране. На этом фоне доля машин, поставляемых в рамках параллельного импорта, ожидаемо сокращается, — пояснил он.