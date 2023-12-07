«Королева АвтоВАЗа»: фото самых красивых сотрудниц концерна

Предприятие АвтоВАЗ организовало конкурс «Королева на заводе» среди сотрудниц предприятия. За звание «Народной королевы» автозавода поборются 10 работниц российского автоконцерна. Победительницу выберут путем голосования в корпоративном Viber-канале «На заводе», сообщает Газета.Ru.

Организаторы конкурса придумали для конкурсанток ряд испытаний, среди которых приготовление трех вариантов греческого салата, демонстрация навыков плавания в бассейне, поиск продуктов в магазине при ограничении времени и бюджета, создание видеовизитки, выбор подходящей случаю одежды, преодоление тестовой трассы за рулем Lada Vesta.