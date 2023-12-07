«Королева АвтоВАЗа»: фото самых красивых сотрудниц концерна

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Ковыльская Яна
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Ковыльская Яна 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"
Анжела Сочеева
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Анжела Сочеева 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"
Крестецкая Ирина
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Крестецкая Ирина 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"
Гранкина Евгения
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Гранкина Евгения 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"

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Гердова Екатерина
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Гердова Екатерина 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"
Чередниченко Евгения
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Чередниченко Евгения 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"
Малинникова Юлия
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Малинникова Юлия 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"
Тарасова Нина
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Тарасова Нина 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"
Качалова Татьяна
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Качалова Татьяна 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"

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Беседина Светлана
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Беседина Светлана 
© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "На заводе"

Предприятие АвтоВАЗ организовало конкурс «Королева на заводе» среди сотрудниц предприятия. За звание «Народной королевы» автозавода поборются 10 работниц российского автоконцерна. Победительницу выберут путем голосования в корпоративном Viber-канале «На заводе», сообщает Газета.Ru.

Организаторы конкурса придумали для конкурсанток ряд испытаний, среди которых приготовление трех вариантов греческого салата, демонстрация навыков плавания в бассейне, поиск продуктов в магазине при ограничении времени и бюджета, создание видеовизитки, выбор подходящей случаю одежды, преодоление тестовой трассы за рулем Lada Vesta.

Голосование продлится до 21 декабря этого года.

Как выглядят «Королевы АвтоВАЗа» — в галерее «Рамблера».

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