Япония может усложнить ввоз своих автомобилей в Россию

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что до конца 2023 года Токио планирует ввести дополнительные санкции, которые должны будут усложнить обход предыдущих ограничений против России. Ожидается, что это затронет параллельный импорт японских автомобилей. Об этом сообщает Autonews.

Такое заявление Кисида сделал во время онлайн-форума стран «Большой семёрки». Министр напомнил, что с 9 августа Япония запретила поставки своих автомобилей в Россию, если объём их двигателя превышает 1,9 литра (а также модели с электрическим или гибридным двигателем). Однако эти машины всё равно попадают на российский рынок — к примеру, в России можно приобрести новый Lexus RX, хотя он никогда не поставлялся официально.