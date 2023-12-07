Япония может усложнить ввоз своих автомобилей в Россию
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что до конца 2023 года Токио планирует ввести дополнительные санкции, которые должны будут усложнить обход предыдущих ограничений против России. Ожидается, что это затронет параллельный импорт японских автомобилей. Об этом сообщает Autonews.
Такое заявление Кисида сделал во время онлайн-форума стран «Большой семёрки». Министр напомнил, что с 9 августа Япония запретила поставки своих автомобилей в Россию, если объём их двигателя превышает 1,9 литра (а также модели с электрическим или гибридным двигателем). Однако эти машины всё равно попадают на российский рынок — к примеру, в России можно приобрести новый Lexus RX, хотя он никогда не поставлялся официально.
«Премьер-министр Кисида сообщил, что в дополнение к дополнительным санкциям в отношении российских физических лиц и организаций, к концу года в качестве объектов санкций также будут определены организации третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу санкций. <...> В результате дискуссии лидеры G7 согласились, что солидарность G7 с Украиной непоколебима и что они будут продолжать решительно продвигать санкции против России и поддержку Украины», — сказано в сообщении японского МИД.
Ранее торговый представитель России в Токио заявил, что японским автопроизводителям будет сложно вернуться на российский рынок из-за конкуренции.