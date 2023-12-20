Особые Ferrari: редкие и уникальные новинки итальянской компании
Творения Ferrari остаются машинами мечты уже для нескольких поколений фанатов. Однако требования обеспеченных людей, которые действительно могут позволить себе такие автомобили, отличаются от среднестатистических. Этим покупателям недостаточно запредельной мощности и впечатляющей динамики: им важно выделиться из «толпы» себе подобных. В нашей подборке — недавние новинки итальянской фирмы для избранных клиентов. Только за этот год она представила несколько ярких проектов: одни из них выйдут небольшими тиражом, а другие вообще останутся единственными в своём роде.
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