Особые Ferrari: редкие и уникальные новинки итальянской компании

Slide 1 of 34
Ferrari 499P Modificata. Компания показала трековый гиперкар для избранных покупателей. Это экстремальная версия болида, победившего в нынешнем году на «24 часах Ле-Мана»
1/28
Ferrari 499P Modificata. Компания показала трековый гиперкар для избранных покупателей. Это экстремальная версия болида, победившего в нынешнем году на «24 часах Ле-Мана» 
© Motor.ru
Бензиновый турбодвигатель V6 развивает 710 лошадиных сил, а система Push to Pass может добавить ещё 160 сил на семь секунд
2/28
Бензиновый турбодвигатель V6 развивает 710 лошадиных сил, а система Push to Pass может добавить ещё 160 сил на семь секунд 
© Motor.ru
Новинке перенастроили электронику и блок управления двигателем, перекалибровали подвеску и установили эксклюзивные покрышки Pirelli. Модель соберут лимитированной партией, при этом владельцы не смогут забрать автомобили к себе
3/28
Новинке перенастроили электронику и блок управления двигателем, перекалибровали подвеску и установили эксклюзивные покрышки Pirelli. Модель соберут лимитированной партией, при этом владельцы не смогут забрать автомобили к себе 
© Motor.ru
Машины будут использоваться в ходе особых трек-дней: производитель сам доставит гиперкары на трассу, обслужит их и затем отвезёт на хранение обратно в Маранелло
4/28
Машины будут использоваться в ходе особых трек-дней: производитель сам доставит гиперкары на трассу, обслужит их и затем отвезёт на хранение обратно в Маранелло 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ferrari SF90 Stradale. Кроме того, в честь победы производитель показал эксклюзивную окраску для своего супергибрида, которая делает автомобиль похожим на болид 499P
5/28
Ferrari SF90 Stradale. Кроме того, в честь победы производитель показал эксклюзивную окраску для своего супергибрида, которая делает автомобиль похожим на болид 499P 
© Motor.ru
Алый колер Rosso Le Mans дополняют вертикальные и горизонтальные полоски жёлтого цвета Giallo Modena, а крыша чёрная. На капоте и дверях появилось число «50», на переднем сплиттере — флаг Италии
6/28
Алый колер Rosso Le Mans дополняют вертикальные и горизонтальные полоски жёлтого цвета Giallo Modena, а крыша чёрная. На капоте и дверях появилось число «50», на переднем сплиттере — флаг Италии 
© Motor.ru
В салоне — памятная табличка и итальянский триколор на руле. С технической точки зрения особая версия идентична исходнику
7/28
В салоне — памятная табличка и итальянский триколор на руле. С технической точки зрения особая версия идентична исходнику 
© Motor.ru
4,0-литровый V8 и три электродвигателя суммарно выдают 1000 лошадиных сил и 800 Нм, привод полный. Ливрею смогут заказать только избранные клиенты
8/28
4,0-литровый V8 и три электродвигателя суммарно выдают 1000 лошадиных сил и 800 Нм, привод полный. Ливрею смогут заказать только избранные клиенты 
© Motor.ru
Ferrari Purosangue. Первый кроссовер марки оформили в духе Minecraft для брата босса фирмы
9/28
Ferrari Purosangue. Первый кроссовер марки оформили в духе Minecraft для брата босса фирмы 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Издали окраска похожа на пустынный камуфляж армейской техники, но вблизи рисунок создаёт паттерн в стилистике знаменитой игры. Такой же узор появился на суппортах тормозов, креслах и рулевом колесе. Облик дополняют чёрные колёсные диски с золотистыми гайками
10/28
Издали окраска похожа на пустынный камуфляж армейской техники, но вблизи рисунок создаёт паттерн в стилистике знаменитой игры. Такой же узор появился на суппортах тормозов, креслах и рулевом колесе. Облик дополняют чёрные колёсные диски с золотистыми гайками 
© Motor.ru
По слухам, принадлежит машина Лапо Элканну — брату руководителя Ferrari Джона Элканна и создателю ателье Garage Italia Customs. Об этом свидетельствует узнаваемый логотип на крыльях, в котором сочетаются сердце и пацифик: такой эмблемой украшены автомобили Лапо
11/28
По слухам, принадлежит машина Лапо Элканну — брату руководителя Ferrari Джона Элканна и создателю ателье Garage Italia Customs. Об этом свидетельствует узнаваемый логотип на крыльях, в котором сочетаются сердце и пацифик: такой эмблемой украшены автомобили Лапо 
© Motor.ru
О технической модернизации ничего не сказано. Вероятно, особому вседорожнику сохранили стоковый 6,5-литровый 725-сильный «атмосферник» V12 от 812 Superfast, работающий с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом
12/28
О технической модернизации ничего не сказано. Вероятно, особому вседорожнику сохранили стоковый 6,5-литровый 725-сильный «атмосферник» V12 от 812 Superfast, работающий с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом 
© Motor.ru
Ferrari Purosangue. Ещё один особый кроссовер сделали для сына Энцо Феррари Пьеро
13/28
Ferrari Purosangue. Ещё один особый кроссовер сделали для сына Энцо Феррари Пьеро 
© Motor.ru
Автомобиль оформлен в стилистике купе 400 Superamerica, принадлежавшего основателю компании. Кузов новинки выкрашен в зелёный колер Verde Dora, как у спорткара 1962 года
14/28
Автомобиль оформлен в стилистике купе 400 Superamerica, принадлежавшего основателю компании. Кузов новинки выкрашен в зелёный колер Verde Dora, как у спорткара 1962 года 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Пятиспицевые литые диски оттенка Winter Grey словно сделаны из некрашеного углепластика. Интерьер тоже повторяет внутреннее убранство двухдверки: он отделан кожей Jade Brown
15/28
Пятиспицевые литые диски оттенка Winter Grey словно сделаны из некрашеного углепластика. Интерьер тоже повторяет внутреннее убранство двухдверки: он отделан кожей Jade Brown 
© Motor.ru
Техническая начинка стандартная. 6,5-литровый 725-сильный «атмосферник» V12 от 812 Superfast совмещён с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом
16/28
Техническая начинка стандартная. 6,5-литровый 725-сильный «атмосферник» V12 от 812 Superfast совмещён с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом 
© Motor.ru
Ferrari 812 Competizione. Модель превратилась в «эскиз на колёсах». Проект вдохновлён «жёлтой карточкой», используемой дизайнерами для создания скетчей
17/28
Ferrari 812 Competizione. Модель превратилась в «эскиз на колёсах». Проект вдохновлён «жёлтой карточкой», используемой дизайнерами для создания скетчей 
© Motor.ru
Особое творение Ferrari Styling Centre и отделения Tailor Made представили на Monterey Car Week, а в октябре оно ушло с молотка в Нью-Йорке за 5,1 миллиона долларов
18/28
Особое творение Ferrari Styling Centre и отделения Tailor Made представили на Monterey Car Week, а в октябре оно ушло с молотка в Нью-Йорке за 5,1 миллиона долларов 
© Motor.ru
В оформлении кузова матовый жёлтый Giallo Tristrato сочетается с деталями в матовом чёрном Nero DS Sketch. В тех же цветах выполнили и салон, отделанный алькантарой и трикотажем Superfabric
19/28
В оформлении кузова матовый жёлтый Giallo Tristrato сочетается с деталями в матовом чёрном Nero DS Sketch. В тех же цветах выполнили и салон, отделанный алькантарой и трикотажем Superfabric 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

6,5-литровый V12 (830 лошадиных сил и 692 Нм) даёт возможность разогнаться до «сотни» за 2,85 секунды и набрать 340 километров в час
20/28
6,5-литровый V12 (830 лошадиных сил и 692 Нм) даёт возможность разогнаться до «сотни» за 2,85 секунды и набрать 340 километров в час 
© Motor.ru
Ferrari KC23. Отделение Ferrari Special Projects создало единственный в своём роде автомобиль для неназванного заказчика
21/28
Ferrari KC23. Отделение Ferrari Special Projects создало единственный в своём роде автомобиль для неназванного заказчика 
© Motor.ru
Основой для трекового суперкара стал болид 488 GT3 Evo. Новинка обрела оригинальный кузов с активными аэродинамическими деталями и изменяемую конфигурацию для гоночных трасс и демонстрационных показов
22/28
Основой для трекового суперкара стал болид 488 GT3 Evo. Новинка обрела оригинальный кузов с активными аэродинамическими деталями и изменяемую конфигурацию для гоночных трасс и демонстрационных показов 
© Motor.ru
На трек-дни машина отправится с 18-дюймовыми колёсами, сликами и внушительным антикрылом
23/28
На трек-дни машина отправится с 18-дюймовыми колёсами, сликами и внушительным антикрылом 
© Motor.ru
Для статической экспозиции последнее можно убрать, а диски предложено заменить более стильными разноразмерными: на передней оси будут установлены 21-дюймовые колёса, на задней — 22-дюймовые. Салон аскетичен, как у 488 GT3 Evo
24/28
Для статической экспозиции последнее можно убрать, а диски предложено заменить более стильными разноразмерными: на передней оси будут установлены 21-дюймовые колёса, на задней — 22-дюймовые. Салон аскетичен, как у 488 GT3 Evo 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ferrari Roma. Особое купе оформили в китайском стиле в честь 30-летия с момента выхода компании на локальный рынок
25/28
Ferrari Roma. Особое купе оформили в китайском стиле в честь 30-летия с момента выхода компании на локальный рынок 
© Motor.ru
Отделение Tailor Made и дизайнер бренда Shang Xia Цзян Цюн Эр использовали намёки на традиционную местную культуру и древние ремёсла. Полосы снаружи и внутри напоминают о мебели эпохи Империи Мин, глянцевый цвет Rosso Magma — о красном красителе под названием кармин
26/28
Отделение Tailor Made и дизайнер бренда Shang Xia Цзян Цюн Эр использовали намёки на традиционную местную культуру и древние ремёсла. Полосы снаружи и внутри напоминают о мебели эпохи Империи Мин, глянцевый цвет Rosso Magma — о красном красителе под названием кармин 
© Motor.ru
На золотой табличке с инкрустацией нефритом выгравирована цифра «30». Брелок сделан в технике лакирования Boluo. Кроме того, к машине приложены эксклюзивные аксессуары
27/28
На золотой табличке с инкрустацией нефритом выгравирована цифра «30». Брелок сделан в технике лакирования Boluo. Кроме того, к машине приложены эксклюзивные аксессуары 
© Motor.ru
Стоковый 3,9-литровый V8 выдаёт 620 лошадиных сил и 760 Нм. Коробка передач — восьмиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Набор первой «сотни» требует 3,4 секунды, второй — 9,3. Автомобиль способен набрать более 320 километров в час
28/28
Стоковый 3,9-литровый V8 выдаёт 620 лошадиных сил и 760 Нм. Коробка передач — восьмиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Набор первой «сотни» требует 3,4 секунды, второй — 9,3. Автомобиль способен набрать более 320 километров в час 
© Motor.ru

Творения Ferrari остаются машинами мечты уже для нескольких поколений фанатов. Однако требования обеспеченных людей, которые действительно могут позволить себе такие автомобили, отличаются от среднестатистических. Этим покупателям недостаточно запредельной мощности и впечатляющей динамики: им важно выделиться из «толпы» себе подобных. В нашей подборке — недавние новинки итальянской фирмы для избранных клиентов. Только за этот год она представила несколько ярких проектов: одни из них выйдут небольшими тиражом, а другие вообще останутся единственными в своём роде.

Автоновости
Фото
Ferrari
Ferrari
Motor.ru: главные новости