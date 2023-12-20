Немецкий автопроизводитель Audi планирует открыть продажу обоев для автомобильных экранов. Об этом сообщает CarBuzz.

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Отмечается, что обои будут продаваться в App Store за единовременную плату. При этом покупка привязывается к конкретному автомобилю — обладатели нескольких автомобилей Audi не смогут перенести купленную тему из одной машины в другую. Цены за одну тему начинаются от 12,99 долларов США, плюс налоги и сборы.

Кроме того, установить тему пока можно только в нескольких моделях Audi 2023 и 2024 года, однако точный список моделей ещё неизвестен. В самой компании уточнили, что для установки темы водителю потребуется программный кластер MIB 3 и подписка Audi Connect PLUS с Wi-Fi.

В данный момент водители могут выбирать из списка обоев, на которых изображены туристические пейзажи, животные и различные абстрактные формы. При этом в Audi пообещали, что в ближайшем будущем в магазине появятся обои на другие темы — например, с персонажами фильмов и на спортивную тематику.