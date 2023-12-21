Тюнинг по-немецки: невероятные машины мотор-шоу в Эссене

А вот Dodge Charger 1972 года из золотой эпохи Наскара. Вернее, это реплика, которую в начале нулевых построил французский энтузиаст Кристоф Шварц, имеющий небольшую коллекцию гоночных «Мопаров». Но за основу он взял настоящий наскаровский Dodge тех же времён! Его машина создана по мотивам Доджа с необычной американо-французской судьбой. С 1973 по 1975 год в Наскаре на точно таком же Додже выступал Дуг МакГрифф, а в 1976 году он вместе со своим отцом Хершелом он выставил громадный сток-кар... на старт «24 часов Ле-Мана»! Именно поэтому на Dodge опоявились фары, которые в американских гонках ни к чему. Причём семейная команда вполне серьёзно подготовилась к легендарному марафону. Увы, гонка закончилась для заокеанских гостей слишком рано из-за обидной ошибки. Американцы не знали, что октановое число бензина во Франции вычисляется иначе, и построили моторы с чересур высокой степенью сжатия. Первый мотор из-за детонации «стуканул» на первом же круге, второй выдержал всего два круга. А в наше время Кристоф Шварц выступает на своём Додже в «Историческом Ле-Мане» и других ретро-гонках.