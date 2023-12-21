Тюнинг по-немецки: невероятные машины мотор-шоу в Эссене

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Автором главного шоу-стоппера в Эссене уже который год становится мастерская JP Performance местной телезвезды — ведущего реалити-шоу, а теперь популярного видеоблогера Жан-Пьера Кремера. Ребята из Дортмунда взялись за постройку отвязного проекта на основе Volkswagen Golf третьего поколения. Сразу скажем: от «Гольфа» там осталось немного — кузов распилили пополам, насадив на пространственную раму из стальных труб, также выполняющую функцию каркаса безопасности. Перед задней осью установили силовой агрегат от суперкара Audi R8 — двигатель V10 5.2 вместе с коробкой передач-«роботом» и системой полного привода. Но этим «Джей-Пи» не собирается ограничиваться: уже в ближайшее время его оборудуют парой турбин (на Audi RS6 C6 похожий турбомотор V10 развивал как миниум 579 л.с.). Двухрычажные подвески тоже собраны из компонентов Audi, регулируемые амортизаторы — фирмы KW suspension
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Автором главного шоу-стоппера в Эссене уже который год становится мастерская JP Performance местной телезвезды — ведущего реалити-шоу, а теперь популярного видеоблогера Жан-Пьера Кремера. Ребята из Дортмунда взялись за постройку отвязного проекта на основе Volkswagen Golf третьего поколения. Сразу скажем: от «Гольфа» там осталось немного — кузов распилили пополам, насадив на пространственную раму из стальных труб, также выполняющую функцию каркаса безопасности. Перед задней осью установили силовой агрегат от суперкара Audi R8 — двигатель V10 5.2 вместе с коробкой передач-«роботом» и системой полного привода. Но этим «Джей-Пи» не собирается ограничиваться: уже в ближайшее время его оборудуют парой турбин (на Audi RS6 C6 похожий турбомотор V10 развивал как миниум 579 л.с.). Двухрычажные подвески тоже собраны из компонентов Audi, регулируемые амортизаторы — фирмы KW suspension 
© Motor.ru
Причём проект получил серьёзную инженерную проработку: немецкая фирма Speed Engineering разработала конструкцию пространственной рамы, взяв за основу отсканированную модель кузова, a за сварку рамы на специальном стапеле отвечала известная фирма Heggemann AG. Пока супер-Гольф не закончен, а вот внешность почти готова: в ней интересно переплетены типичные решения тюнинг-сцены 90-х годов, раздутые арки в современном духе и мотивы гоночных «силуэтов» серии DTM начала нулевых. Эксклюзивный обвес придумал основатель фирмы Prior Design, Андреас Бельцек. Кстати, модель автомобиля виртуально «продули» при помощи CFD-софта. Гигантские шины-полуслики Toyo Proxes натянуты на специально изготовленные для этого проекта диски Rotiform NFN, здоровенные тормоза Brembo — с шестипоршневыми суппортами и составными дисками. Когда проект доведут до конца, будет интересно увидеть машину на гоночном треке. А это наверняка произойдёт, ведь каждый важный шаг в жизни машины Жан-Пьер Кремер показывает у себя на YouTube-канале.
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Причём проект получил серьёзную инженерную проработку: немецкая фирма Speed Engineering разработала конструкцию пространственной рамы, взяв за основу отсканированную модель кузова, a за сварку рамы на специальном стапеле отвечала известная фирма Heggemann AG. Пока супер-Гольф не закончен, а вот внешность почти готова: в ней интересно переплетены типичные решения тюнинг-сцены 90-х годов, раздутые арки в современном духе и мотивы гоночных «силуэтов» серии DTM начала нулевых. Эксклюзивный обвес придумал основатель фирмы Prior Design, Андреас Бельцек. Кстати, модель автомобиля виртуально «продули» при помощи CFD-софта. Гигантские шины-полуслики Toyo Proxes натянуты на специально изготовленные для этого проекта диски Rotiform NFN, здоровенные тормоза Brembo — с шестипоршневыми суппортами и составными дисками. Когда проект доведут до конца, будет интересно увидеть машину на гоночном треке. А это наверняка произойдёт, ведь каждый важный шаг в жизни машины Жан-Пьер Кремер показывает у себя на YouTube-канале. 
© Motor.ru
Другой шоу-стоппер нынешней выставки в Эссене — вот этот крылатый «бэтмобиль» от мастерской Holyhall, стилизованный под легендарный Ford Capri группы 5 команды Zakspeed. Конечно, глубокой инженерной проработкой здесь не пахнет — машину полтора года строила группы друзей в небольшом автосервисе в Тюрингии. «Черновой макет» пространственной рамы варили по месту, просто сверяясь с фотографиями шасси настоящего Zakspeed Capri и аккуратно промеряя кузов. Но восхищение зрителей и внимание журналистов машина привлекала ничуть не меньше Гольфа от Жан-Пьера Кремера, на который потратили свыше трёхсот тысяч евро!
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Другой шоу-стоппер нынешней выставки в Эссене — вот этот крылатый «бэтмобиль» от мастерской Holyhall, стилизованный под легендарный Ford Capri группы 5 команды Zakspeed. Конечно, глубокой инженерной проработкой здесь не пахнет — машину полтора года строила группы друзей в небольшом автосервисе в Тюрингии. «Черновой макет» пространственной рамы варили по месту, просто сверяясь с фотографиями шасси настоящего Zakspeed Capri и аккуратно промеряя кузов. Но восхищение зрителей и внимание журналистов машина привлекала ничуть не меньше Гольфа от Жан-Пьера Кремера, на который потратили свыше трёхсот тысяч евро! 
© Motor.ru
Подвеску собрали на основе деталей серийной «трёшки» BMW E90 — а сзади амортизаторы с пружинами вынесли на раму, вживив толкающие штанги и «качалки» собственного изготовления. Гоночные регулируемые амортизаторы с пружинами H&R изготовлены специально для этого проекта. В отличие от настоящего Zakspeed Capri, где использовался маленький четырёхцилиндровый турбомотор Ford-Cosworth BDT, ребята из Holyhall установили большой атмосферный V8 — Chevrolet LS1 объёмом 5,7 литра мощностью 350 л.с., который скрестили с ручной коробкой от BMW. Умопомрачительное оперение купили готовым из Англии, но доработали его — например, добавив задний диффузор и эффектную самодельную заднюю оптику. За строительством супер-Capri во всех подробностях можно было следить на YouTube-канале мастерской Holyhall.
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Подвеску собрали на основе деталей серийной «трёшки» BMW E90 — а сзади амортизаторы с пружинами вынесли на раму, вживив толкающие штанги и «качалки» собственного изготовления. Гоночные регулируемые амортизаторы с пружинами H&R изготовлены специально для этого проекта. В отличие от настоящего Zakspeed Capri, где использовался маленький четырёхцилиндровый турбомотор Ford-Cosworth BDT, ребята из Holyhall установили большой атмосферный V8 — Chevrolet LS1 объёмом 5,7 литра мощностью 350 л.с., который скрестили с ручной коробкой от BMW. Умопомрачительное оперение купили готовым из Англии, но доработали его — например, добавив задний диффузор и эффектную самодельную заднюю оптику. За строительством супер-Capri во всех подробностях можно было следить на YouTube-канале мастерской Holyhall. 
© Motor.ru

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Сумасшедшая Mazda RX-7 FD от Liberty Walk Europe — первая в Европе обладательница widebody-обвеса LB Super Silhouette. Который, на минуточку, стоит 25 тысяч евро! Создатели этого оперения явно вдохновлялись болидами группы 5, и особенно обводами Porsche 935 «Moby Dick». Владелец шоу-кара Джимми Пирман не считался с привычными нормами: в мастерской Motor City Performance штатный роторно-поршневой двигатель заменили на турбомотор Nissan SR20DET, собранный механиками Tatham Engineering и работающий под управлением ЭБУ ECUMaster. Выхлоп выведен вбок, под порог, на задней двери красуется здоровенное антикрыло... Машина — сплошная эклектика. Вполне гоночные решения, как вварной каркас безопасности или взрывобезопасный бак ATL, сочетаются с откровенным позёрством: например, здесь стоит пневматическая подвеска с регулировкой клиренса. Но выглядит бомбически: даже захочешь — не пройдёшь мимо!
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Сумасшедшая Mazda RX-7 FD от Liberty Walk Europe — первая в Европе обладательница widebody-обвеса LB Super Silhouette. Который, на минуточку, стоит 25 тысяч евро! Создатели этого оперения явно вдохновлялись болидами группы 5, и особенно обводами Porsche 935 «Moby Dick». Владелец шоу-кара Джимми Пирман не считался с привычными нормами: в мастерской Motor City Performance штатный роторно-поршневой двигатель заменили на турбомотор Nissan SR20DET, собранный механиками Tatham Engineering и работающий под управлением ЭБУ ECUMaster. Выхлоп выведен вбок, под порог, на задней двери красуется здоровенное антикрыло... Машина — сплошная эклектика. Вполне гоночные решения, как вварной каркас безопасности или взрывобезопасный бак ATL, сочетаются с откровенным позёрством: например, здесь стоит пневматическая подвеска с регулировкой клиренса. Но выглядит бомбически: даже захочешь — не пройдёшь мимо! 
© Motor.ru
На первый взгляд, перед нами обычный кольцевой Audi RS3 LMS категории TCR, которых в гонках по всему миру ездит как минимум 180 машин. Но в действительности это дерзкий тюнинг-проект небольшой немецкой мастерской L8-Night. За основу был взят подержанный седанчик Audi A3 — с крепким кузовом и космическим пробегом. Родную трёхцилиндровую «литрушку» поменяли на двигатель VR6 3.2, и крепко его зарядили: кованые поршни, кастомные шатуны, связанные воедино бугели крепления коленвала, доработанная головка и громадная турбина Garrett G42 1450. Выпускной коллектор с отдельными вейстгейтами изготовил немецкий дрэг-рейсер, спец по моторам VR6 Штеффен Вапплер; впускной коллектор — Don Octane. Получившийся супер-мотор выдаёт 1100 л.с. при давлении наддува 2 бара. Он при водит все колёса через доработанную трансмиссию DSG (DQ250). Подвеска — немецкой фирмы H&R, тормоза взяты от Audi RS3. Кузов усилен при помощи вварного каркаса и снабжён внешним обвесом «под TCR» — изготовленной из углепластика репликой болгарской фирмы MComposit.
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На первый взгляд, перед нами обычный кольцевой Audi RS3 LMS категории TCR, которых в гонках по всему миру ездит как минимум 180 машин. Но в действительности это дерзкий тюнинг-проект небольшой немецкой мастерской L8-Night. За основу был взят подержанный седанчик Audi A3 — с крепким кузовом и космическим пробегом. Родную трёхцилиндровую «литрушку» поменяли на двигатель VR6 3.2, и крепко его зарядили: кованые поршни, кастомные шатуны, связанные воедино бугели крепления коленвала, доработанная головка и громадная турбина Garrett G42 1450. Выпускной коллектор с отдельными вейстгейтами изготовил немецкий дрэг-рейсер, спец по моторам VR6 Штеффен Вапплер; впускной коллектор — Don Octane. Получившийся супер-мотор выдаёт 1100 л.с. при давлении наддува 2 бара. Он при водит все колёса через доработанную трансмиссию DSG (DQ250). Подвеска — немецкой фирмы H&R, тормоза взяты от Audi RS3. Кузов усилен при помощи вварного каркаса и снабжён внешним обвесом «под TCR» — изготовленной из углепластика репликой болгарской фирмы MComposit. 
© Motor.ru
Хочется поаплодировать двум друзьям-полякам, ведущим Youtube-канал NightRide. С минимальными затратами, буквально из ничего парни собрали дерзкий шоу-кар под названием «Кевин», с которым старался сфотографироваться чуть ли не каждый посетитель выставки! И абсурдность проекта лишь пошла ему на пользу. Развесёлую повозку получили, скрестив древний микроавтобусик Daihatsu Hijet 1000 сорокалетней давности с мотоциклом Yamaha.
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Хочется поаплодировать двум друзьям-полякам, ведущим Youtube-канал NightRide. С минимальными затратами, буквально из ничего парни собрали дерзкий шоу-кар под названием «Кевин», с которым старался сфотографироваться чуть ли не каждый посетитель выставки! И абсурдность проекта лишь пошла ему на пользу. Развесёлую повозку получили, скрестив древний микроавтобусик Daihatsu Hijet 1000 сорокалетней давности с мотоциклом Yamaha. 
© Motor.ru
Причём скрестив в буквальном смысле: прямо в крошечном пассажирском салоне закреплён спортбайк Yamaha FZR 600, цепь с которого приводит заднюю ось. И всё остальное под стать: задранный в небеса босодзоку-выхлоп, болтовой каркас безопасности, алюминиевые кресла-ковши, колёса-полуслики на классических японских дисках и осаженная до самого пола подвеска. Точнее, сзади подвески и вовсе нет, а сплошная ось прикручена прямо к кузову, будто на карте. В общем, от такого глаз задёргается даже у самых больших любителей дерзкого «фитмента».
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Причём скрестив в буквальном смысле: прямо в крошечном пассажирском салоне закреплён спортбайк Yamaha FZR 600, цепь с которого приводит заднюю ось. И всё остальное под стать: задранный в небеса босодзоку-выхлоп, болтовой каркас безопасности, алюминиевые кресла-ковши, колёса-полуслики на классических японских дисках и осаженная до самого пола подвеска. Точнее, сзади подвески и вовсе нет, а сплошная ось прикручена прямо к кузову, будто на карте. В общем, от такого глаз задёргается даже у самых больших любителей дерзкого «фитмента». 
© Motor.ru
А вот Opel Rocks e-xtreme — работа заводских специалистов. Удалой электрический багги построили по проекту студента Лукаса Венцхёфера, выигравшего дизайнерский конкурс. Электрокар оснастили передней подвеской на двойных поперечных рычагах с широкой колеёй, наружным каркасом безопасности и новой светодиодной оптикой. Некоторые элементы кузова, чтобы снизить вес, распечатаны на 3D-принтере. Антикрыло позаимствовали у гоночного Opel Vectra GTS V8 серии DTM. Что, конечно, очень важно, учитывая энерговооружённость машинки — целых 8 л.с. на 471 кг снаряжённой массы.
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А вот Opel Rocks e-xtreme — работа заводских специалистов. Удалой электрический багги построили по проекту студента Лукаса Венцхёфера, выигравшего дизайнерский конкурс. Электрокар оснастили передней подвеской на двойных поперечных рычагах с широкой колеёй, наружным каркасом безопасности и новой светодиодной оптикой. Некоторые элементы кузова, чтобы снизить вес, распечатаны на 3D-принтере. Антикрыло позаимствовали у гоночного Opel Vectra GTS V8 серии DTM. Что, конечно, очень важно, учитывая энерговооружённость машинки — целых 8 л.с. на 471 кг снаряжённой массы. 
© Motor.ru

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Интересный трековый BMW M3 E46, собранный в мастерской Speed-Tec специально «под Нюрбургринг». У него вварной каркас безопасности, выпотрошен салон, установлены мощные тормоза AP Raсing и гоночные амортизаторы с выносными компенсационными камерами. Аэродинамический обвес не выглядит очень экстремальным, но явно функционален: крупный сплиттер под штатным передним бампером и здоровенное антикрыло сзади, капот и передние крылья с вытяжными решётками... Но главное не это: под капот «трёшки» пересажен атмосферный V10 5.0 от BMW M5 E60, который увязали с роботизированной коробкой DCT — с этим мотором она никогда не сочеталась, её ставили на BMW M3 E90/E92.
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Интересный трековый BMW M3 E46, собранный в мастерской Speed-Tec специально «под Нюрбургринг». У него вварной каркас безопасности, выпотрошен салон, установлены мощные тормоза AP Raсing и гоночные амортизаторы с выносными компенсационными камерами. Аэродинамический обвес не выглядит очень экстремальным, но явно функционален: крупный сплиттер под штатным передним бампером и здоровенное антикрыло сзади, капот и передние крылья с вытяжными решётками... Но главное не это: под капот «трёшки» пересажен атмосферный V10 5.0 от BMW M5 E60, который увязали с роботизированной коробкой DCT — с этим мотором она никогда не сочеталась, её ставили на BMW M3 E90/E92. 
© Motor.ru
Хот-род «Mercurius GTC» — работа австрийского кастомайзера Кнуда Тироха, владельца мастерской Hot Rod Hangar из крохотного городка Трайскирхен. Машина построена на основе культовой среди кастомайзеров модели — американского купе Mercury Eight 1951 года. Как принято в этих кругах, кузов здорово обкорнали: стойки крыши подрезаны на добрые десять сантиметров, вварен развитый силовой каркас из стальной трубы, а весь передок собран в единый откидной капот. Но дизайн — отнюдь не традиционный для подобных кастомов. Купе решено в ретро-футуристическом «космическом» стиле: по легенде, придуманной автором, машина создавалась для участия в межпланетных автогонках.
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Хот-род «Mercurius GTC» — работа австрийского кастомайзера Кнуда Тироха, владельца мастерской Hot Rod Hangar из крохотного городка Трайскирхен. Машина построена на основе культовой среди кастомайзеров модели — американского купе Mercury Eight 1951 года. Как принято в этих кругах, кузов здорово обкорнали: стойки крыши подрезаны на добрые десять сантиметров, вварен развитый силовой каркас из стальной трубы, а весь передок собран в единый откидной капот. Но дизайн — отнюдь не традиционный для подобных кастомов. Купе решено в ретро-футуристическом «космическом» стиле: по легенде, придуманной автором, машина создавалась для участия в межпланетных автогонках. 
© Motor.ru
Поэтому «смолл-блок» Chevrolet LS-серии объёмом 6,3 литра мощностью 550 сил декорирован под некий «плазменный двигатель». В паре с ним установили классический четырёхступенчатый «автомат» GM 4L65E. Кастомная подвеска американской фирмы Kugel Components — независимая, двухрычажная на всех колёсах. 19-дюймовые колёса Mags, изготовленные специально для этого проекта, обуты в 305-миллиметровую резину Continental тридцатого профиля. Внутри — эклектичное сочетание крашенного металла, стёганой натуральной кожи, труб каркаса безопасности, алюминиевых кресел от винтажного самолёта и современного гоночного щитка приборов Defi Sports Display c лэп-таймером.
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Поэтому «смолл-блок» Chevrolet LS-серии объёмом 6,3 литра мощностью 550 сил декорирован под некий «плазменный двигатель». В паре с ним установили классический четырёхступенчатый «автомат» GM 4L65E. Кастомная подвеска американской фирмы Kugel Components — независимая, двухрычажная на всех колёсах. 19-дюймовые колёса Mags, изготовленные специально для этого проекта, обуты в 305-миллиметровую резину Continental тридцатого профиля. Внутри — эклектичное сочетание крашенного металла, стёганой натуральной кожи, труб каркаса безопасности, алюминиевых кресел от винтажного самолёта и современного гоночного щитка приборов Defi Sports Display c лэп-таймером. 
© Motor.ru
Стенд производителя подвесок KW украшал новый ле-мановский прототип Lamborghini SC63 класса LMDh, представленный прошедшим летом на Фестивале скорости в Гудвуде. Болид построен на шасси французской фирмы Ligier (всего был выбор из четырёх поставщиков) и снабжён турбомотором V8 3.8. Компоненты гибридного привода стандартизированы для машин этого класса: семиступенчатую секвентальную коробку передач поставляет английская фирма Xtrac, установленный в картере сцепления электромотор — Bosch, батарею — Williams Advanced Engineering. Совокупная отдача силовой установки составляет 680 л.с. Подвеска всех колёс торсионная, с толкающими рычагами, амортизаторы KW — новейшей элитной серии Formula Racing: раздельные на крен и симметричное нагружение (с пятью и тремя регулировками жёсткости, соответственно). Сейчас в разгаре доводочные тесты, гоночный дебют должен состояться в последний уик-энд января на «24 часах Дайтоны» в США.
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Стенд производителя подвесок KW украшал новый ле-мановский прототип Lamborghini SC63 класса LMDh, представленный прошедшим летом на Фестивале скорости в Гудвуде. Болид построен на шасси французской фирмы Ligier (всего был выбор из четырёх поставщиков) и снабжён турбомотором V8 3.8. Компоненты гибридного привода стандартизированы для машин этого класса: семиступенчатую секвентальную коробку передач поставляет английская фирма Xtrac, установленный в картере сцепления электромотор — Bosch, батарею — Williams Advanced Engineering. Совокупная отдача силовой установки составляет 680 л.с. Подвеска всех колёс торсионная, с толкающими рычагами, амортизаторы KW — новейшей элитной серии Formula Racing: раздельные на крен и симметричное нагружение (с пятью и тремя регулировками жёсткости, соответственно). Сейчас в разгаре доводочные тесты, гоночный дебют должен состояться в последний уик-энд января на «24 часах Дайтоны» в США. 
© Motor.ru
А что делает среди всей «заряженной» техники этот древний микроавтобусик? О, классический заднемоторный Volkswagen T2 образца 1967 года — культовый объект тюнинга и кастомайзинга как в Германии, так и в других странах Европы, и даже в США. Причём конкретно этот бусик переделан очень серьёзно, хоть это и не очевидно. На фирме MTM, известной своими доработками для Audi, взяли за основу один из последних микроавтобусов, выпущенных в Бразилии в 2013 году. На машинах последних серий вместо древнего «оппозита» воздушного охлаждения ставили обычный рядный мотор серии EA111 — отсюда некрасивая «тёрка» радиаторной решётки на передке. А в MTM штатный моторчик 1.4 мощностью 82 л.с. заменили двухлитровым турбомотором EA888, мощность которого повысили до 400 л.с. В паре с ним пришлось установить коробку передач от Porsche 996 Turbo — шестиступенчатую «механику». Среди других доработок — подвеска с регулировкой клиренса, электроусилитель руля, кондиционер и электро-ручник. Такой микроавтобусик может стать вашим за 85 тысяч евро!
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А что делает среди всей «заряженной» техники этот древний микроавтобусик? О, классический заднемоторный Volkswagen T2 образца 1967 года — культовый объект тюнинга и кастомайзинга как в Германии, так и в других странах Европы, и даже в США. Причём конкретно этот бусик переделан очень серьёзно, хоть это и не очевидно. На фирме MTM, известной своими доработками для Audi, взяли за основу один из последних микроавтобусов, выпущенных в Бразилии в 2013 году. На машинах последних серий вместо древнего «оппозита» воздушного охлаждения ставили обычный рядный мотор серии EA111 — отсюда некрасивая «тёрка» радиаторной решётки на передке. А в MTM штатный моторчик 1.4 мощностью 82 л.с. заменили двухлитровым турбомотором EA888, мощность которого повысили до 400 л.с. В паре с ним пришлось установить коробку передач от Porsche 996 Turbo — шестиступенчатую «механику». Среди других доработок — подвеска с регулировкой клиренса, электроусилитель руля, кондиционер и электро-ручник. Такой микроавтобусик может стать вашим за 85 тысяч евро! 
© Motor.ru

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Эту невзрачную тёмную «пятёрку» BMW F90, стоящую на стенде автоклуба SCC500, называют самой быстрой M5 в Европе. Ребята из швейцарской мастерской La Performance «выдули» из мотора V8 4.4 аж 1400 лошадиных сил!
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Эту невзрачную тёмную «пятёрку» BMW F90, стоящую на стенде автоклуба SCC500, называют самой быстрой M5 в Европе. Ребята из швейцарской мастерской La Performance «выдули» из мотора V8 4.4 аж 1400 лошадиных сил! 
© Motor.ru
Nissan GT-R «Boost Wars 2.0» — личная машина Жан-Пьера Кремера, которая регулярно светится на немецких тюнинг-шоу. Не знаем, что там сейчас сделано под капотом, но смотрится просто бомбически! Широченный обвес на нём был и раньше, а к выставке в Эссене «гетер» затянули в новую ливрею и дополнили новыми колёсами- «турбофенами» фирмы Rotiform.
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Nissan GT-R «Boost Wars 2.0» — личная машина Жан-Пьера Кремера, которая регулярно светится на немецких тюнинг-шоу. Не знаем, что там сейчас сделано под капотом, но смотрится просто бомбически! Широченный обвес на нём был и раньше, а к выставке в Эссене «гетер» затянули в новую ливрею и дополнили новыми колёсами- «турбофенами» фирмы Rotiform. 
© Motor.ru
Среди новых машин едва ли не самым популярным объектом тюнинга оказалась BMW M2 (E87). И работа мастерской Absolute Motors из Нидерландов — пожалуй, самая впечатляющая. Стильное купе M2 GT — своего рода оммаж лимитированному BMW M3 GT (E36) середины 90-х годов. От него заимствовали форму заднего антикрыла, рисунок сердцевинки кованых колёс HRE и глубокий цвет «British Racing Green». Но если вы решите построить себе точно такую же машину, доработки обойдутся вам в 130 тысяч евро — купе буквально набито до отказа кастомными деталями из углепластика. Здесь полный обвес немецкой фирмы Alpha-N: передние крылья с «жабрами» наверху и «килями» позади колёс, капот с вентиляционным отверстием в духе M4 GTS, решётка радиатора, а также регулируемый сплиттер, плоское днище и задний диффузор.
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Среди новых машин едва ли не самым популярным объектом тюнинга оказалась BMW M2 (E87). И работа мастерской Absolute Motors из Нидерландов — пожалуй, самая впечатляющая. Стильное купе M2 GT — своего рода оммаж лимитированному BMW M3 GT (E36) середины 90-х годов. От него заимствовали форму заднего антикрыла, рисунок сердцевинки кованых колёс HRE и глубокий цвет «British Racing Green». Но если вы решите построить себе точно такую же машину, доработки обойдутся вам в 130 тысяч евро — купе буквально набито до отказа кастомными деталями из углепластика. Здесь полный обвес немецкой фирмы Alpha-N: передние крылья с «жабрами» наверху и «килями» позади колёс, капот с вентиляционным отверстием в духе M4 GTS, решётка радиатора, а также регулируемый сплиттер, плоское днище и задний диффузор. 
© Motor.ru
Ну а крыша из карбона здесь с завода. Хитрый усилитель передка, соединяющий опоры передней подвески между собой и с моторным щитом, заимствован у BMW M4 CSL. Пружины подвески — английские MSS Hybrid. Мощность двигателя довели до 800 л.с.: установлены турбины Lader Manufaktur LM900, впускной коллектор фирмы CSF со встроенным интеркулером и дополнительным рядом форсунок, карбоновый впуск английской фирмы Eventuri и полный выхлоп Akrapovič из титана. Салон полностью перешит алькантарой и кожей в цвет кузова.
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Ну а крыша из карбона здесь с завода. Хитрый усилитель передка, соединяющий опоры передней подвески между собой и с моторным щитом, заимствован у BMW M4 CSL. Пружины подвески — английские MSS Hybrid. Мощность двигателя довели до 800 л.с.: установлены турбины Lader Manufaktur LM900, впускной коллектор фирмы CSF со встроенным интеркулером и дополнительным рядом форсунок, карбоновый впуск английской фирмы Eventuri и полный выхлоп Akrapovič из титана. Салон полностью перешит алькантарой и кожей в цвет кузова. 
© Motor.ru
Здорово сделанный «вагон» BMW M3 G81 от амбициозных новичков тюнингового рынка — английской фирмы R44 Performance. Затянутый в яркий светло-синий винил кузов снабдили полным набором углепластиковых компонентов бренда MHC+. Это все видимые глазу чёрные «лезвия» по низу кузова, «ноздри» в переднем бампере вместе с боковыми воздухозаборничками, корпуса зеркал, накладки на передних крыльях, задний диффузор. Наконец, малозаметная деталь: карбоновая крыша. BMW предлагает её только на купе и седанах M3, поэтому на универсал инсталлировали панель крыши производства анлийский фирмы Alpha N. Из углепластика выполнены даже обода на вычурных колёсах Vossen. В салоне — рулевое колесо Momo Monte Carlo без подушки безопасности с подрулевыми лепестками и полным набором клавиш от JQ Werks. Не осталась нетронутой и техника: совместно с мастерской Tom Wrigley Performance рядную «шестёрку» S58 перевели на одну турбину — использовали турбокомпрессор Precision 6870, сварили титановый выпускной коллектор и полную трассу выпуска также из титана. В таком виде мотор выдаёт около 800 л.с.
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Здорово сделанный «вагон» BMW M3 G81 от амбициозных новичков тюнингового рынка — английской фирмы R44 Performance. Затянутый в яркий светло-синий винил кузов снабдили полным набором углепластиковых компонентов бренда MHC+. Это все видимые глазу чёрные «лезвия» по низу кузова, «ноздри» в переднем бампере вместе с боковыми воздухозаборничками, корпуса зеркал, накладки на передних крыльях, задний диффузор. Наконец, малозаметная деталь: карбоновая крыша. BMW предлагает её только на купе и седанах M3, поэтому на универсал инсталлировали панель крыши производства анлийский фирмы Alpha N. Из углепластика выполнены даже обода на вычурных колёсах Vossen. В салоне — рулевое колесо Momo Monte Carlo без подушки безопасности с подрулевыми лепестками и полным набором клавиш от JQ Werks. Не осталась нетронутой и техника: совместно с мастерской Tom Wrigley Performance рядную «шестёрку» S58 перевели на одну турбину — использовали турбокомпрессор Precision 6870, сварили титановый выпускной коллектор и полную трассу выпуска также из титана. В таком виде мотор выдаёт около 800 л.с. 
© Motor.ru

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Дрэговая Audi TT-RS, которую Штефан Хаслауэр построил в собственном гараже. Штатную рядную «пятёрку» 2.5 он поменял на мотор VR6, который доработал от и до. Двигатель собрал трёхлитровый — на жаргоне такие называют «R30». Это комбинация чугунного блока от Гольфа R32 и короткоходного коленвала c более старого мотора VR6 2.8, позволяющая выдерживать большие обороты и давление наддува. Турбина Garrett GTX 47, выглядывающая из капота, позволила «выдуть» 1213 лошадиных сил и 1075 Нм момента. Коробка передач — секвентальная, английской фирмы Quaife, с полным приводом. Заводской сталь-алюминевый кузов остался практически стандартным: Штефан лишь «раздел» его, дополнил карбоновыми дверьми и капотом, и оборудовал каркасом безопасности. Поэтому машина сравнительно тяжёлая: 1080 кг. Её текущий рекорд на четвертьмильной дистанции составляет 9,608 секунд со скоростью на выходе 238 км/ч. До «сотни» машина разгоняется за 2,23 секунды, от 100 до 200 — за 3,93 секунды.
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Дрэговая Audi TT-RS, которую Штефан Хаслауэр построил в собственном гараже. Штатную рядную «пятёрку» 2.5 он поменял на мотор VR6, который доработал от и до. Двигатель собрал трёхлитровый — на жаргоне такие называют «R30». Это комбинация чугунного блока от Гольфа R32 и короткоходного коленвала c более старого мотора VR6 2.8, позволяющая выдерживать большие обороты и давление наддува. Турбина Garrett GTX 47, выглядывающая из капота, позволила «выдуть» 1213 лошадиных сил и 1075 Нм момента. Коробка передач — секвентальная, английской фирмы Quaife, с полным приводом. Заводской сталь-алюминевый кузов остался практически стандартным: Штефан лишь «раздел» его, дополнил карбоновыми дверьми и капотом, и оборудовал каркасом безопасности. Поэтому машина сравнительно тяжёлая: 1080 кг. Её текущий рекорд на четвертьмильной дистанции составляет 9,608 секунд со скоростью на выходе 238 км/ч. До «сотни» машина разгоняется за 2,23 секунды, от 100 до 200 — за 3,93 секунды. 
© Motor.ru
В интересной «потрёпанной» ливрее — безумный дрэговый Volkswagen Golf 2 Rallye Даниэля Белова: с мотором VR6 объёмом 3 литра, который «раздули» до 1150 л.с., с кулачковой коробкой на базе родной трансмиссии 02M и с полным приводом (на муфте Haldex). Из особенностей — жидкостный интеркулер, современная электросистема c блоком PDM и гоночным щитком ECUmaster. Лучшее время на четвертьмильной дистанции — 9,39 секунды со скоростью 259 км/ч.
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В интересной «потрёпанной» ливрее — безумный дрэговый Volkswagen Golf 2 Rallye Даниэля Белова: с мотором VR6 объёмом 3 литра, который «раздули» до 1150 л.с., с кулачковой коробкой на базе родной трансмиссии 02M и с полным приводом (на муфте Haldex). Из особенностей — жидкостный интеркулер, современная электросистема c блоком PDM и гоночным щитком ECUmaster. Лучшее время на четвертьмильной дистанции — 9,39 секунды со скоростью 259 км/ч. 
© Motor.ru
А это Audi S3 8L, построенный небольшой мастерской Beth Rennsporttechnik: родной мотор 1.8T сменили на VR6 3.2 с турбиной Pulsar S480, который спарили с «роботом» DQ500 с двумя сцеплениями. Лучшее время на четвертьмильной дистанции — 9,947 секунды со скоростью 227 км/ч на выходе. Разгон 100-200 км/ч — за 3,59 секунды.
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А это Audi S3 8L, построенный небольшой мастерской Beth Rennsporttechnik: родной мотор 1.8T сменили на VR6 3.2 с турбиной Pulsar S480, который спарили с «роботом» DQ500 с двумя сцеплениями. Лучшее время на четвертьмильной дистанции — 9,947 секунды со скоростью 227 км/ч на выходе. Разгон 100-200 км/ч — за 3,59 секунды. 
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Очень боевитый Volkswagen Golf первого поколения в духе старой школы от фирмы Korni Performance из-под Саарбрюкена. Под капотом золотистого хэтчбека — 16-клапанник KR объёмом 1,8 литра от «второго» Гольфа. Его как следует зарядили: «злые» валы (при этом сохранены гидрокомпенсаторы), пара горизонтальных карбюраторов Weber, кованые поршни — пиковая отдача составляет 181 л.с. и 188 Нм. Использована подвеска марки ap (суббренд фирмы KW). Внутри — болтовой каркас безопасности и «ковши» Sparco, снаружи — классические многоспицевые диски BBS RM, обутые в полуслики, и агрессивный обвес (реплика фирменного оперения от Volkswagen Motorsport конца 70-х).
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Очень боевитый Volkswagen Golf первого поколения в духе старой школы от фирмы Korni Performance из-под Саарбрюкена. Под капотом золотистого хэтчбека — 16-клапанник KR объёмом 1,8 литра от «второго» Гольфа. Его как следует зарядили: «злые» валы (при этом сохранены гидрокомпенсаторы), пара горизонтальных карбюраторов Weber, кованые поршни — пиковая отдача составляет 181 л.с. и 188 Нм. Использована подвеска марки ap (суббренд фирмы KW). Внутри — болтовой каркас безопасности и «ковши» Sparco, снаружи — классические многоспицевые диски BBS RM, обутые в полуслики, и агрессивный обвес (реплика фирменного оперения от Volkswagen Motorsport конца 70-х). 
© Motor.ru
Кто говорит, что немецкий тюнинг в кризисе? У Брабуса всё в шоколаде! Фирма из Боттропа привезла на выставку аж пять своих автомобилей, да ещё и один мотоцикл, разместив их на стендах своих партнёров. Наверное, нашим читателям больше всего зайдёт вот этот Brabus 800 4x4² Superblack. Это настоящая мечта шейхов, эксклюзив в квадрате. Ведь построен он на основе [Mercedes-AMG G63 4x4²](https://motor.ru/news/new-g63-4x42-15-06-2022.htm — ультралимитированной версии нового «Гелика», которая сочетает шасси с независимой передней подвеской, колёсные редукторы, позволившие поднять клиренс до 361 миллиметра, и четырёхлитровый турбомотор V8. Специалисты Brabus установили увеличенные турбокомпрессоры, нарастив его мощность до 800 л.с. и тягу до 1000 Нм — так что разгон до «сотни» у этого кирпича на колёсах занимает лишь 4,6 секунды, максимальная скорость 210 км/ч. Кузов внедорожника обильно украшен углепластиком: из него изготовлены расширители арок, «нарост» на капоте, козырёк над лобовым стеклом, радиаторная решётка, дверные ручки, кожух запаски и многое другое. Про богато отделанный салон можно даже не уточнять. Машина как на выставке обойдётся заказчику в 800 тысяч евро.
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Кто говорит, что немецкий тюнинг в кризисе? У Брабуса всё в шоколаде! Фирма из Боттропа привезла на выставку аж пять своих автомобилей, да ещё и один мотоцикл, разместив их на стендах своих партнёров. Наверное, нашим читателям больше всего зайдёт вот этот Brabus 800 4x4² Superblack. Это настоящая мечта шейхов, эксклюзив в квадрате. Ведь построен он на основе [Mercedes-AMG G63 4x4²](https://motor.ru/news/new-g63-4x42-15-06-2022.htm — ультралимитированной версии нового «Гелика», которая сочетает шасси с независимой передней подвеской, колёсные редукторы, позволившие поднять клиренс до 361 миллиметра, и четырёхлитровый турбомотор V8. Специалисты Brabus установили увеличенные турбокомпрессоры, нарастив его мощность до 800 л.с. и тягу до 1000 Нм — так что разгон до «сотни» у этого кирпича на колёсах занимает лишь 4,6 секунды, максимальная скорость 210 км/ч. Кузов внедорожника обильно украшен углепластиком: из него изготовлены расширители арок, «нарост» на капоте, козырёк над лобовым стеклом, радиаторная решётка, дверные ручки, кожух запаски и многое другое. Про богато отделанный салон можно даже не уточнять. Машина как на выставке обойдётся заказчику в 800 тысяч евро. 
© Motor.ru

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Вы могли этого не знать, поэтому сообщаем отдельно: с прошлого года фирма Brabus взялась и за доработки Porsche 911. А здесь, на стенде шинного концерна Continental красуется самый экстремальный из них — Brabus 900 Rocket R. Под этим названием планируется выпустить всего 25 машин на базе Porsche 911 Turbo S. Оппозитную «шестёрку» 3.7 снабдили парой увеличенных турбин, тем самым подняв мощность с 650 до 900 л.с. Разгон до «сотни» занимает 2,5 с, 200 км/ч с места купе достигает за 7,2 с, максимальная скорость — 340 км/ч. Машину не перепутаешь с обычным Porsche даже издали благодаря оперению Widestar (с ним ширина кузова достигает 1968 мм) и разновеликим дискам Monoblock P Platinum Edition с углепластиковыми колпаками (диаметр 21 дюйм спереди, 22 сзади). Цена суперкара составляет 549 тысяч евро.
25/48
Вы могли этого не знать, поэтому сообщаем отдельно: с прошлого года фирма Brabus взялась и за доработки Porsche 911. А здесь, на стенде шинного концерна Continental красуется самый экстремальный из них — Brabus 900 Rocket R. Под этим названием планируется выпустить всего 25 машин на базе Porsche 911 Turbo S. Оппозитную «шестёрку» 3.7 снабдили парой увеличенных турбин, тем самым подняв мощность с 650 до 900 л.с. Разгон до «сотни» занимает 2,5 с, 200 км/ч с места купе достигает за 7,2 с, максимальная скорость — 340 км/ч. Машину не перепутаешь с обычным Porsche даже издали благодаря оперению Widestar (с ним ширина кузова достигает 1968 мм) и разновеликим дискам Monoblock P Platinum Edition с углепластиковыми колпаками (диаметр 21 дюйм спереди, 22 сзади). Цена суперкара составляет 549 тысяч евро. 
© Motor.ru
А вот вам привет из золотой эпохи немецкого тюнинга, от одной из её звёзд — гамбургского ателье SGS Styling Garage. Редкий шанс увидеть живьём «SGS 1000 SEL Gullwing» — перекроенное купе Mercedes-Benz 500 SEC в кузове C126, в которое вживили двери «крыло чайки». Говорят, что в 1985-м это был самый дорогой тюнинговый Mercedes в мире: переделки стоили 40 тысяч долларов — почти полную стоимость нового купе. Основными клиентами были богатые американцы либо арабские шейхи: в частности, такой Gullwing есть в коллекции Хамада бин Хамдана аль Нахайяна. Считается, что в общей сложности было переделано 57 машин.
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А вот вам привет из золотой эпохи немецкого тюнинга, от одной из её звёзд — гамбургского ателье SGS Styling Garage. Редкий шанс увидеть живьём «SGS 1000 SEL Gullwing» — перекроенное купе Mercedes-Benz 500 SEC в кузове C126, в которое вживили двери «крыло чайки». Говорят, что в 1985-м это был самый дорогой тюнинговый Mercedes в мире: переделки стоили 40 тысяч долларов — почти полную стоимость нового купе. Основными клиентами были богатые американцы либо арабские шейхи: в частности, такой Gullwing есть в коллекции Хамада бин Хамдана аль Нахайяна. Считается, что в общей сложности было переделано 57 машин. 
© Motor.ru
Porsche Cayman GT4 RS, дополненный трековым китом от гоночной команды Manthey Racing. В его составе — стойки-койловеры KW c раздельной регулировкой жёсткости на сжатие и отбой, стальные тормозные шланги, особые термостойкие колодки и обширный набор аэродинамического оперения, позволяющий удвоить прижимную силу (при максимальном угле атаки антикрыла). Кузов «Каймана» предлагается дополнить увеличенным антикрылом с четырьмя предустановленными позициями, крылышками-канардами на углы переднего бампера, иными дефлекторами по углам бампера, новыми карбоновыми щитками под днищем и колпаками на задние колёса.
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Porsche Cayman GT4 RS, дополненный трековым китом от гоночной команды Manthey Racing. В его составе — стойки-койловеры KW c раздельной регулировкой жёсткости на сжатие и отбой, стальные тормозные шланги, особые термостойкие колодки и обширный набор аэродинамического оперения, позволяющий удвоить прижимную силу (при максимальном угле атаки антикрыла). Кузов «Каймана» предлагается дополнить увеличенным антикрылом с четырьмя предустановленными позициями, крылышками-канардами на углы переднего бампера, иными дефлекторами по углам бампера, новыми карбоновыми щитками под днищем и колпаками на задние колёса. 
© Motor.ru
Немецкая фирма delta4x4 уже сорок лет выпускает разнообразные аксессуары для внедорожников и не только: «кенгурятники», обвесы, легкосплавные колёса, лифт-комплекты... В данном случае совместно с корейским брендом Genesis она подготовила «концепт-кар» Genesis GV70 Project Overland. Немцы плеснули немного своего волшебства, и превратили совершенно асфальтовый кроссовер в грозного «проходимца». Во всяком случае, на вид. Для этого понадобилось всего-ничего: лифтануть подвеску на 50 мм, расширить арки массивными накладками из некрашенного пластика (тоже на 50 мм) и поставить свои фирменные диски вороной расцветки с круглыми отверстиями и бедлоками, обутые в сравнительно «злые» колёса Continental CrossContact ATR. А ещё добавить две пары светодиодных «пушек» PIAA по углам переднего бампера и здоровенную световую балку над лобовым стеклом. Ну и, разумеется, здоровенный багажник Thule на крышу — с притороченными трапиками-сендтраками и даже лопатой.
28/48
Немецкая фирма delta4x4 уже сорок лет выпускает разнообразные аксессуары для внедорожников и не только: «кенгурятники», обвесы, легкосплавные колёса, лифт-комплекты... В данном случае совместно с корейским брендом Genesis она подготовила «концепт-кар» Genesis GV70 Project Overland. Немцы плеснули немного своего волшебства, и превратили совершенно асфальтовый кроссовер в грозного «проходимца». Во всяком случае, на вид. Для этого понадобилось всего-ничего: лифтануть подвеску на 50 мм, расширить арки массивными накладками из некрашенного пластика (тоже на 50 мм) и поставить свои фирменные диски вороной расцветки с круглыми отверстиями и бедлоками, обутые в сравнительно «злые» колёса Continental CrossContact ATR. А ещё добавить две пары светодиодных «пушек» PIAA по углам переднего бампера и здоровенную световую балку над лобовым стеклом. Ну и, разумеется, здоровенный багажник Thule на крышу — с притороченными трапиками-сендтраками и даже лопатой. 
© Motor.ru
«Горячий хэтчбек» Cupra Leon 300TSI подготовлен для трека совместными усилиями немецкой фирмы JE Design и Garage Winandy из Люксембурга. Мотивация — поставить рекорд гоночной трассы Заксенринг для дорожного переднеприводника. Вычурный обвес JE Design Widebody RS-R даже «продут» — здоровенное антикрыло на пятой двери даёт впечатляющие 180 килограммов прижимной силы при скорости 200 км/ч. Среднюю секцию переднего сплиттера можно выдвинуть, улучшив загрузку передней оси. Двухлитровый двигатель сохранил штатную турбину и выпускную систему, но получил оригинальный впуск, увеличенный интеркулер и изменённую программу управлению, благодаря которым его мощность увеличилась с 300 до 390 л.с. Штатные пружины и амортизаторы заменили на комплект подвески KW V4 Clubsport — с выносными компенсационными камерами и тремя раздельными регулировками жёсткости (сжатие на высокой и низкой чистоте плюс общая регулировка отбоя). Колёса — лёгкие кованые ATS GTR диаметром 18 дюймов с полусликами Dunlop Direzza 03 G. А вот тормоза оставлены штатные: на машине уже с завода стояли опциональные 370-милиметровые диски и четырёхпоршневые суппорты Brembo.
29/48
«Горячий хэтчбек» Cupra Leon 300TSI подготовлен для трека совместными усилиями немецкой фирмы JE Design и Garage Winandy из Люксембурга. Мотивация — поставить рекорд гоночной трассы Заксенринг для дорожного переднеприводника. Вычурный обвес JE Design Widebody RS-R даже «продут» — здоровенное антикрыло на пятой двери даёт впечатляющие 180 килограммов прижимной силы при скорости 200 км/ч. Среднюю секцию переднего сплиттера можно выдвинуть, улучшив загрузку передней оси. Двухлитровый двигатель сохранил штатную турбину и выпускную систему, но получил оригинальный впуск, увеличенный интеркулер и изменённую программу управлению, благодаря которым его мощность увеличилась с 300 до 390 л.с. Штатные пружины и амортизаторы заменили на комплект подвески KW V4 Clubsport — с выносными компенсационными камерами и тремя раздельными регулировками жёсткости (сжатие на высокой и низкой чистоте плюс общая регулировка отбоя). Колёса — лёгкие кованые ATS GTR диаметром 18 дюймов с полусликами Dunlop Direzza 03 G. А вот тормоза оставлены штатные: на машине уже с завода стояли опциональные 370-милиметровые диски и четырёхпоршневые суппорты Brembo. 
© Motor.ru

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Центральной темой нынешнего мотор-шоу был 75-летний юбилей американской гоночной серии NASCAR. По этому случаю в павильоне эссенского выставочного центра собрали больше десятка сток-каров разных эпох. Вот на этой фотографии запечатлён гоночный Oldsmobile Cutlass, на котором выступал один из топовых пилотов 70-х годов Дэйв Марсис — владелец собственной команды и последний успешный гонщик, не имевший заводской поддержки. Автомобиль был построен в 1979 году в мастерской Эдвина «Банджо» Мэтьюса, и использовался в гонках вплоть до 1985 года. Сейчас он отреставрирован, под капотом карбюраторный мотор V8 5.7 мощностью 600-650 л.с. Кстати, машина продаётся — её можно приобрести всего за 39 тысяч евро. Позади видно Ford Fusion команды Roush Fenway Racing, на котором в трёх гонках сезона-2010 выступал Мэтт Кенсет (чемпион 2003 года). Сейчас машина находится в Германии.
30/48
Центральной темой нынешнего мотор-шоу был 75-летний юбилей американской гоночной серии NASCAR. По этому случаю в павильоне эссенского выставочного центра собрали больше десятка сток-каров разных эпох. Вот на этой фотографии запечатлён гоночный Oldsmobile Cutlass, на котором выступал один из топовых пилотов 70-х годов Дэйв Марсис — владелец собственной команды и последний успешный гонщик, не имевший заводской поддержки. Автомобиль был построен в 1979 году в мастерской Эдвина «Банджо» Мэтьюса, и использовался в гонках вплоть до 1985 года. Сейчас он отреставрирован, под капотом карбюраторный мотор V8 5.7 мощностью 600-650 л.с. Кстати, машина продаётся — её можно приобрести всего за 39 тысяч евро. Позади видно Ford Fusion команды Roush Fenway Racing, на котором в трёх гонках сезона-2010 выступал Мэтт Кенсет (чемпион 2003 года). Сейчас машина находится в Германии. 
© Motor.ru
А вот Dodge Charger 1972 года из золотой эпохи Наскара. Вернее, это реплика, которую в начале нулевых построил французский энтузиаст Кристоф Шварц, имеющий небольшую коллекцию гоночных «Мопаров». Но за основу он взял настоящий наскаровский Dodge тех же времён! Его машина создана по мотивам Доджа с необычной американо-французской судьбой. С 1973 по 1975 год в Наскаре на точно таком же Додже выступал Дуг МакГрифф, а в 1976 году он вместе со своим отцом Хершелом он выставил громадный сток-кар... на старт «24 часов Ле-Мана»! Именно поэтому на Dodge опоявились фары, которые в американских гонках ни к чему. Причём семейная команда вполне серьёзно подготовилась к легендарному марафону. Увы, гонка закончилась для заокеанских гостей слишком рано из-за обидной ошибки. Американцы не знали, что октановое число бензина во Франции вычисляется иначе, и построили моторы с чересур высокой степенью сжатия. Первый мотор из-за детонации «стуканул» на первом же круге, второй выдержал всего два круга. А в наше время Кристоф Шварц выступает на своём Додже в «Историческом Ле-Мане» и других ретро-гонках.
31/48
А вот Dodge Charger 1972 года из золотой эпохи Наскара. Вернее, это реплика, которую в начале нулевых построил французский энтузиаст Кристоф Шварц, имеющий небольшую коллекцию гоночных «Мопаров». Но за основу он взял настоящий наскаровский Dodge тех же времён! Его машина создана по мотивам Доджа с необычной американо-французской судьбой. С 1973 по 1975 год в Наскаре на точно таком же Додже выступал Дуг МакГрифф, а в 1976 году он вместе со своим отцом Хершелом он выставил громадный сток-кар... на старт «24 часов Ле-Мана»! Именно поэтому на Dodge опоявились фары, которые в американских гонках ни к чему. Причём семейная команда вполне серьёзно подготовилась к легендарному марафону. Увы, гонка закончилась для заокеанских гостей слишком рано из-за обидной ошибки. Американцы не знали, что октановое число бензина во Франции вычисляется иначе, и построили моторы с чересур высокой степенью сжатия. Первый мотор из-за детонации «стуканул» на первом же круге, второй выдержал всего два круга. А в наше время Кристоф Шварц выступает на своём Додже в «Историческом Ле-Мане» и других ретро-гонках. 
© Motor.ru
Ну а здесь — современная машина из «европейского Наскара», чемпионата NASCAR Whelen Euro Series (справа). У неё традиционное для сток-каров шасси из труб круглого и квадратного сечения c двухрычажной подвеской спереди и мостом сзади, двигатель V8 5.7 мощностью 400 л.с. c четырёхступенчатой коробкой передач. Пластиковое наружное оперение тоже одинаковое, и различается только носовой частью — машины могут быть стилизованы под Chevrolet Camaro (на фото), Chevrolet SS, Ford Mustang, Toyota Camry. Раньше календарь включал этапы на овалах во Франции и Нидерландах, но сейчас все гонки проводятся на автодромах европейского типа.
32/48
Ну а здесь — современная машина из «европейского Наскара», чемпионата NASCAR Whelen Euro Series (справа). У неё традиционное для сток-каров шасси из труб круглого и квадратного сечения c двухрычажной подвеской спереди и мостом сзади, двигатель V8 5.7 мощностью 400 л.с. c четырёхступенчатой коробкой передач. Пластиковое наружное оперение тоже одинаковое, и различается только носовой частью — машины могут быть стилизованы под Chevrolet Camaro (на фото), Chevrolet SS, Ford Mustang, Toyota Camry. Раньше календарь включал этапы на овалах во Франции и Нидерландах, но сейчас все гонки проводятся на автодромах европейского типа. 
© Motor.ru
Редчайший Audi Sport quattro 80-х годов, созданный для омологации короткобазного раллийного купе группы Б. А на самом деле — тщательно выполненная реплика фирмы LCE Performance. Немцы готовы собрать подобную машину практически в любой конфигурации: дорожную или раллийную, обычный короткобазник или «крылатую» версию S1 E2. Пятицилиндровый двигатель — практически любого уровня форсировки, от штатных 300 до 600 л.с. Всё это сертифицировано немецким технадзором (TÜV), так что машину можно спокойно регистрировать в Германии. Цена под ключ — «всего от 160 тысяч евро».
33/48
Редчайший Audi Sport quattro 80-х годов, созданный для омологации короткобазного раллийного купе группы Б. А на самом деле — тщательно выполненная реплика фирмы LCE Performance. Немцы готовы собрать подобную машину практически в любой конфигурации: дорожную или раллийную, обычный короткобазник или «крылатую» версию S1 E2. Пятицилиндровый двигатель — практически любого уровня форсировки, от штатных 300 до 600 л.с. Всё это сертифицировано немецким технадзором (TÜV), так что машину можно спокойно регистрировать в Германии. Цена под ключ — «всего от 160 тысяч евро». 
© Motor.ru
Редкая возможность увидеть вживую суперкар Bussink GT R SpeedLegend, задуманный голландским дизайнером Роландом Буссинком и исполненный немецкой инжиниринговой фирмой HWA AG. Той самой, что основал Ханс-Вернер-Ауфрехт (один из двух «отцов» AMG), и которая уже много лет занимается гоночными проектами для Мерседеса. Было выпущено всего пять машин, переделанных из мелкосерийного Mercedes-AMG GT R Roadster. Мягкой складной крыши и лобового стекла нет — вместо них крошечный ветровой козырёк и Y-образный карбоновый «ореол», напоминающий Halo в формульных болидах. Машина на 100 килограммов легче исходного родстера и отличается форсированным до 850 л.с. мотором.
34/48
Редкая возможность увидеть вживую суперкар Bussink GT R SpeedLegend, задуманный голландским дизайнером Роландом Буссинком и исполненный немецкой инжиниринговой фирмой HWA AG. Той самой, что основал Ханс-Вернер-Ауфрехт (один из двух «отцов» AMG), и которая уже много лет занимается гоночными проектами для Мерседеса. Было выпущено всего пять машин, переделанных из мелкосерийного Mercedes-AMG GT R Roadster. Мягкой складной крыши и лобового стекла нет — вместо них крошечный ветровой козырёк и Y-образный карбоновый «ореол», напоминающий Halo в формульных болидах. Машина на 100 килограммов легче исходного родстера и отличается форсированным до 850 л.с. мотором. 
© Motor.ru

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А как вам редчайший Mclaren F1 LM, которых в мире всего шесть штук, и которые стоят чудовищных денег? На самом деле это реплика, построенная неизвестным умельцем из Чехии на основе самодельной пространственной рамы и подвесок от старенького Porsche Boxster двадцатилетней давности. Но качество исполнения удивительное для гаражной самоделки: не сразу заподозришь неладное! Внутри всё не так радужно — интерьер выполнен грубовато. Но и тут отдадим должное мастеру: он перенёс место водителя в центр, как на настоящем Макларене. Кстати, машина по-прежнему продаётся!
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А как вам редчайший Mclaren F1 LM, которых в мире всего шесть штук, и которые стоят чудовищных денег? На самом деле это реплика, построенная неизвестным умельцем из Чехии на основе самодельной пространственной рамы и подвесок от старенького Porsche Boxster двадцатилетней давности. Но качество исполнения удивительное для гаражной самоделки: не сразу заподозришь неладное! Внутри всё не так радужно — интерьер выполнен грубовато. Но и тут отдадим должное мастеру: он перенёс место водителя в центр, как на настоящем Макларене. Кстати, машина по-прежнему продаётся! 
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Один из сильнейших дрифтеров Великобритании, Стив Бьяджиони представил в Эссене свой новый болид для езды боком. Это Toyota GT86, в которую вместо штатного двухлитрового «оппозита» пересадили легендарную рядную «шестёрку» 2JZ-GTE. Мотористы из DY Engine Services «раздули» её при помощи турбины Garrett G35 1150 до 1000 л.с. и 900 Нм. Двигатель потребляет бензоспиртовую смесь E85. Радиатор охлаждения для развесовки убрали в багажник. В трансмиссии — секвентальная коробка передач Quaife 69G и задний редуктор Winters/Sikky с быстросменными шестернями. Подвеска — популярной в дрифте фирмы Wisefab, с регулируемыми амортизаторами ST Suspension (суббренд KW).
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Один из сильнейших дрифтеров Великобритании, Стив Бьяджиони представил в Эссене свой новый болид для езды боком. Это Toyota GT86, в которую вместо штатного двухлитрового «оппозита» пересадили легендарную рядную «шестёрку» 2JZ-GTE. Мотористы из DY Engine Services «раздули» её при помощи турбины Garrett G35 1150 до 1000 л.с. и 900 Нм. Двигатель потребляет бензоспиртовую смесь E85. Радиатор охлаждения для развесовки убрали в багажник. В трансмиссии — секвентальная коробка передач Quaife 69G и задний редуктор Winters/Sikky с быстросменными шестернями. Подвеска — популярной в дрифте фирмы Wisefab, с регулируемыми амортизаторами ST Suspension (суббренд KW). 
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Эффектный Mercedes 190E от бельгийцев из Kean Suspension. Технически машина осталась почти стандартной, а весь секрет дерзкой внешности — в удачном сочетании заниженной подвески (пневмостойки Kean, компрессор Viair), накладных расширителей Rocket Bunny от TRA Kyoto, спойлера-дактейла на крышке багажника, колёс Rotiform VCE-T и культовой оранжевой ливреи Jägermeister, украшавшей многие гоночные автомобили в 70-80-е годы.
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Эффектный Mercedes 190E от бельгийцев из Kean Suspension. Технически машина осталась почти стандартной, а весь секрет дерзкой внешности — в удачном сочетании заниженной подвески (пневмостойки Kean, компрессор Viair), накладных расширителей Rocket Bunny от TRA Kyoto, спойлера-дактейла на крышке багажника, колёс Rotiform VCE-T и культовой оранжевой ливреи Jägermeister, украшавшей многие гоночные автомобили в 70-80-е годы. 
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Выпендрёжный шоу-кар от итальянской мастерской RSI C6. Она специализируется на производстве деталей из углепластика, посему на этом Mini Clubman из карбона сделано буквально всё что можно: капот, крылья, передний бампер, зеркала, расширители арок, и даже крышка бензобака с накладками задних стоек. Ах, да: аэродинамические колпаки-«турбофены» тоже. Про отделку салона можно даже не говорить. Подвеска — с пневмостойками AirRex.
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Выпендрёжный шоу-кар от итальянской мастерской RSI C6. Она специализируется на производстве деталей из углепластика, посему на этом Mini Clubman из карбона сделано буквально всё что можно: капот, крылья, передний бампер, зеркала, расширители арок, и даже крышка бензобака с накладками задних стоек. Ах, да: аэродинамические колпаки-«турбофены» тоже. Про отделку салона можно даже не говорить. Подвеска — с пневмостойками AirRex. 
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Toyota GR Yaris от итальянского ателье Brill Steel Motorsport гораздо круче, чем может показаться на первый взгляд. Не секрет, что полноприводный турбо-Yaris уже с завода имеет серьёзный «заряд». А эта машина — настоящий монстр. Трёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра снабдили большой турбиной Garrett, доведя его отдачу до 600 л.с. Работает он под управлением гоночного ЭБУ Motec. Штатную коробку передач заменили на семиступенчатый «секвентал» чешской фирмы X-Shift c подрулевыми лепестками (все детали корпуса выточены из цельных кусков алюминия). Разгон 100-200 км/ч занимает 5,88 секунды. Множество деталей изготовлены из углепластика фирмой RSI C6: передние крылья, капот, передний сплиттер, декоративная крышка двигателя. Карбоновый впуск — продукция английской фирмы Eventuri.
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Toyota GR Yaris от итальянского ателье Brill Steel Motorsport гораздо круче, чем может показаться на первый взгляд. Не секрет, что полноприводный турбо-Yaris уже с завода имеет серьёзный «заряд». А эта машина — настоящий монстр. Трёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра снабдили большой турбиной Garrett, доведя его отдачу до 600 л.с. Работает он под управлением гоночного ЭБУ Motec. Штатную коробку передач заменили на семиступенчатый «секвентал» чешской фирмы X-Shift c подрулевыми лепестками (все детали корпуса выточены из цельных кусков алюминия). Разгон 100-200 км/ч занимает 5,88 секунды. Множество деталей изготовлены из углепластика фирмой RSI C6: передние крылья, капот, передний сплиттер, декоративная крышка двигателя. Карбоновый впуск — продукция английской фирмы Eventuri. 
© Motor.ru

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Проект небольшой фирмы Arlows называют самым мощным Фиатом 500 в Германии: отдачу штатного мотора 1.4 довели до 409 л.с.! Родную турбину Garrett заменили агрегатом фирмы TheTurboEngineers на чугунном коллекторе HRE Performance Solutions; впускной установили той же фирмы (напечатанный на 3D-принтере из нейлона), вместо пары интеркулеров по углам бампера — один большой «фронтальник» от Wagner Tuning. Поршни и шатуны усиленные, а помимо более производительных форсунок установлен и впрыск водно-метанольной смеси. Тормоза — с моноблочными суппортами AP Racing (четырёхпоршневыми спереди и двухпоршневыми сзади). В трансмиссию установили «самоблок» Drexler, а в подвеску внедрили регулируемые сварные рычаги на сферических щарнирах и стойки H&R RSS. Кузов укреплён болтовым каркасом безопасности Wiechers. Как подсчитал владелец машины Филипп Кесс, её постройка обошлась в 42 тысячи евро.
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Проект небольшой фирмы Arlows называют самым мощным Фиатом 500 в Германии: отдачу штатного мотора 1.4 довели до 409 л.с.! Родную турбину Garrett заменили агрегатом фирмы TheTurboEngineers на чугунном коллекторе HRE Performance Solutions; впускной установили той же фирмы (напечатанный на 3D-принтере из нейлона), вместо пары интеркулеров по углам бампера — один большой «фронтальник» от Wagner Tuning. Поршни и шатуны усиленные, а помимо более производительных форсунок установлен и впрыск водно-метанольной смеси. Тормоза — с моноблочными суппортами AP Racing (четырёхпоршневыми спереди и двухпоршневыми сзади). В трансмиссию установили «самоблок» Drexler, а в подвеску внедрили регулируемые сварные рычаги на сферических щарнирах и стойки H&R RSS. Кузов укреплён болтовым каркасом безопасности Wiechers. Как подсчитал владелец машины Филипп Кесс, её постройка обошлась в 42 тысячи евро. 
© Motor.ru
Этот грозный BMW 2002 по мотивам болидов группы 5 построил немецкий гонщик Марио Минихбергер для выступлений в австро-немецком кубке по горным гонкам, в исторической категории. В машине причудливо сочетаются винтажные компоненты и самые современные решения: базовая машина выпущена ещё в семидесятые годы, двухлитровый двигатель BMW M12/7 тех же времён раньше использовался на болидах Формулы-2. Атмосферный мотор с 16-клапанной головкой и четырёхдроссельной системой впрыска «крутится» до 10800 об/мин и развивает 300 л.с. В паре с ним — секвентальная коробка передач с подрулевыми лепестками. Подвески перекроены на современный манер, использованы продвинутые регулируемые амортизаторы KW, ступицы — с креплением колёс центральной гайкой. Каркас безопасности глубоко интегрирован в кузов. Все внешние панели кузова «выпечены» из углепластика, качество изготовления — высочайшее. А весит машина всего 835 килограммов!
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Этот грозный BMW 2002 по мотивам болидов группы 5 построил немецкий гонщик Марио Минихбергер для выступлений в австро-немецком кубке по горным гонкам, в исторической категории. В машине причудливо сочетаются винтажные компоненты и самые современные решения: базовая машина выпущена ещё в семидесятые годы, двухлитровый двигатель BMW M12/7 тех же времён раньше использовался на болидах Формулы-2. Атмосферный мотор с 16-клапанной головкой и четырёхдроссельной системой впрыска «крутится» до 10800 об/мин и развивает 300 л.с. В паре с ним — секвентальная коробка передач с подрулевыми лепестками. Подвески перекроены на современный манер, использованы продвинутые регулируемые амортизаторы KW, ступицы — с креплением колёс центральной гайкой. Каркас безопасности глубоко интегрирован в кузов. Все внешние панели кузова «выпечены» из углепластика, качество изготовления — высочайшее. А весит машина всего 835 килограммов! 
© Motor.ru
Очаровательное хулиганство от польского любителя Fiat 126 — своеобразный оммаж легендарной Lancia Delta S4 раллийной группы Б. От неё здесь не только окраска в цветах Martini Racing, но и характерные «уши» воздухозаборников на задних стойках вместе со спойлером на краю крыши. Причём надпись «Turbo» на задке не врёт. Вместо двухцилиндрового 700-кубового моторчика перед задней осью установили двигатель 1.4 Turbo от Fiat Uno Turbo! При давлении 0,9 бар он развивает 126 л.с.: скромно, но это в пять раз больше первоначальных показателей. А при дальнейшей настройке реально получить и 180, а может и 200 сил. 15-дюймовые колёса — настоящие раллийные ATS Motorsport. А чтобы посетители-немцы уж точно попадали в обморок, сзади владелец приспособил выдвижной спойлер-решётку от Porsche 996.
42/48
Очаровательное хулиганство от польского любителя Fiat 126 — своеобразный оммаж легендарной Lancia Delta S4 раллийной группы Б. От неё здесь не только окраска в цветах Martini Racing, но и характерные «уши» воздухозаборников на задних стойках вместе со спойлером на краю крыши. Причём надпись «Turbo» на задке не врёт. Вместо двухцилиндрового 700-кубового моторчика перед задней осью установили двигатель 1.4 Turbo от Fiat Uno Turbo! При давлении 0,9 бар он развивает 126 л.с.: скромно, но это в пять раз больше первоначальных показателей. А при дальнейшей настройке реально получить и 180, а может и 200 сил. 15-дюймовые колёса — настоящие раллийные ATS Motorsport. А чтобы посетители-немцы уж точно попадали в обморок, сзади владелец приспособил выдвижной спойлер-решётку от Porsche 996. 
© Motor.ru
Все уже как-то привыкли, что Porsche Cayenne — чистой воды асфальтовый боец. А вот владелец этой машины захотел подготовить её для бездорожья: «зубастые» высокопрофильные шины, подрезанные бампера, «кенгурятник», допсвет... Кстати, это не так абсурдно, как может показаться на первый взгляд: на Кайеннах первого поколения была раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала (а по заказу можно было получить и блокировку заднего межколёсного дифференциала).
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Все уже как-то привыкли, что Porsche Cayenne — чистой воды асфальтовый боец. А вот владелец этой машины захотел подготовить её для бездорожья: «зубастые» высокопрофильные шины, подрезанные бампера, «кенгурятник», допсвет... Кстати, это не так абсурдно, как может показаться на первый взгляд: на Кайеннах первого поколения была раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала (а по заказу можно было получить и блокировку заднего межколёсного дифференциала). 
© Motor.ru
На стенде команды Irmler Racing — гоночный Opel Calibra V6 4x4. Такие машины ездили в немецкой серии DTM, а потом в международной ITC в эпоху технического беспредела «Класса 1», с 1993 по 1996 год. Это Calibra так называемой «Фазы 3», появившаяся в 1994 году. Она ещё сохраняла кое-какие черты серийной машины — например, схему передней подвески «Макферсон» (но только в общих чертах). Под капотом продольно установлен атмосферный V6 2.5 Cosworth KF с сухим картером, который развивает 457 л.с. и «крутится» до 12000 об/мин. Разработанная специально для этой машины трансмиссия Xtrac — изощрённейшая: здесь секвентальная коробка и система полного привода с электро-гидравлическим управлением межосевым дифференциалом, а момент к передним колёсам подводится при помощи бортовых редукторов, которые с обеих сторон «обхватывают» двигатель. Большинство панелей кузова и отделка кокпита выполнены из углепластика — в те годы этот материал широко использовался разве что в Формуле-1. В наше время машина иногда появляется на исторических соревнованиях в Германии.
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На стенде команды Irmler Racing — гоночный Opel Calibra V6 4x4. Такие машины ездили в немецкой серии DTM, а потом в международной ITC в эпоху технического беспредела «Класса 1», с 1993 по 1996 год. Это Calibra так называемой «Фазы 3», появившаяся в 1994 году. Она ещё сохраняла кое-какие черты серийной машины — например, схему передней подвески «Макферсон» (но только в общих чертах). Под капотом продольно установлен атмосферный V6 2.5 Cosworth KF с сухим картером, который развивает 457 л.с. и «крутится» до 12000 об/мин. Разработанная специально для этой машины трансмиссия Xtrac — изощрённейшая: здесь секвентальная коробка и система полного привода с электро-гидравлическим управлением межосевым дифференциалом, а момент к передним колёсам подводится при помощи бортовых редукторов, которые с обеих сторон «обхватывают» двигатель. Большинство панелей кузова и отделка кокпита выполнены из углепластика — в те годы этот материал широко использовался разве что в Формуле-1. В наше время машина иногда появляется на исторических соревнованиях в Германии. 
© Motor.ru

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На первый взгляд, перед нами ранний Porsche 911, но нет: на самом деле это рестомод, построенный в немецкой мастерской Das Triebwerk на основе машины 1991 года выпуска серии «964» — последней из классических «девятьсот одиннадцатых». Здесь это называют словом «backdating». На то, чтобы переделать кузов в стиле шестидесятых, у квалифицированных жестянщиков ушло 800 часов. Оппозитник воздушного охлаждения дорабатывала швейцарская фирма Eggenberger Motorenbau: на этой машине его объём довели до 3,8 литров, установили распредвалы Schrick, впуск с индивидуальными дроссельными заслонками, современную систему впрыска с ЭБУ Ecumaster, изготовили специально «настроенную» выхлопную систему со спортивными катализаторами HJS. Мощность такого агрегата составляет 362 л.с. Конкретная конфигурация оговаривается при заказе: можно построить двигатель объёмом до 4,3 литров. Тормоза — с четырёхпоршневыми суппортами Brembo, в подвеске установлены амортизаторы Bilstein B16 PSS 10. О цене даже говорить страшно...
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На первый взгляд, перед нами ранний Porsche 911, но нет: на самом деле это рестомод, построенный в немецкой мастерской Das Triebwerk на основе машины 1991 года выпуска серии «964» — последней из классических «девятьсот одиннадцатых». Здесь это называют словом «backdating». На то, чтобы переделать кузов в стиле шестидесятых, у квалифицированных жестянщиков ушло 800 часов. Оппозитник воздушного охлаждения дорабатывала швейцарская фирма Eggenberger Motorenbau: на этой машине его объём довели до 3,8 литров, установили распредвалы Schrick, впуск с индивидуальными дроссельными заслонками, современную систему впрыска с ЭБУ Ecumaster, изготовили специально «настроенную» выхлопную систему со спортивными катализаторами HJS. Мощность такого агрегата составляет 362 л.с. Конкретная конфигурация оговаривается при заказе: можно построить двигатель объёмом до 4,3 литров. Тормоза — с четырёхпоршневыми суппортами Brembo, в подвеске установлены амортизаторы Bilstein B16 PSS 10. О цене даже говорить страшно... 
© Motor.ru
Очередное возмутительно-прекрасное творение Liberty Walk: Ferrari 348 TS расширена и осажена на пневмоподвеске AirREX, салон с большим вкусом перешит в замшу. Поработали и с двигателем — так, что он зазвучал на миллион долларов: внедрили впуск с индивидуальными дроссельными заслонками от danST Engineering и кастомный выпуск от Alpha Performance. Комплект больших тормозов Brembo сменил родные механизмы. Составные кованые колёса английской фирмы 3SDM стилизованы под фирменный дизайн дисков Ferrari.
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Очередное возмутительно-прекрасное творение Liberty Walk: Ferrari 348 TS расширена и осажена на пневмоподвеске AirREX, салон с большим вкусом перешит в замшу. Поработали и с двигателем — так, что он зазвучал на миллион долларов: внедрили впуск с индивидуальными дроссельными заслонками от danST Engineering и кастомный выпуск от Alpha Performance. Комплект больших тормозов Brembo сменил родные механизмы. Составные кованые колёса английской фирмы 3SDM стилизованы под фирменный дизайн дисков Ferrari. 
© Motor.ru
Флагман кроссоверной линейки Audi — модель RS Q8, одетая в широченный widebody-обвес Prior Design RS800. В его составе более десятка наименований деталей: передний сплитер, пороги, расширители арок, сразу два спойлера на задней двери, накладка на капот...
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Флагман кроссоверной линейки Audi — модель RS Q8, одетая в широченный widebody-обвес Prior Design RS800. В его составе более десятка наименований деталей: передний сплитер, пороги, расширители арок, сразу два спойлера на задней двери, накладка на капот... 
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Завершаем наш обзор ещё одним шоу-каром от мастерской JP Performance Жан-Пьера Кремера. Это простенький, но симпатично исполненный Nissan 200 SX (S14). При помощи обвеса Boss от Rocket Bunny японское купе стилизовали под американский масл-кар начала семидесятых — в результате он напоминает разом и Dodge Challenger, и Plymouth Barracuda 1970 года. А лаконичную, но эффектную трёхцветную ливрею позаимствовали у гоночных Датсунов команды Brock Racing Enterprises, выступавшей в американском чемпионате SCCA Trans-Am в начале семидесятых.
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Завершаем наш обзор ещё одним шоу-каром от мастерской JP Performance Жан-Пьера Кремера. Это простенький, но симпатично исполненный Nissan 200 SX (S14). При помощи обвеса Boss от Rocket Bunny японское купе стилизовали под американский масл-кар начала семидесятых — в результате он напоминает разом и Dodge Challenger, и Plymouth Barracuda 1970 года. А лаконичную, но эффектную трёхцветную ливрею позаимствовали у гоночных Датсунов команды Brock Racing Enterprises, выступавшей в американском чемпионате SCCA Trans-Am в начале семидесятых. 
© Motor.ru

Не секрет, что золотые времена немецкого тюнинга уже давно позади — сказалось и ужесточение законодательства, затрудняющее доработку машин, и техническая сложность нынешней техники... Да и, чего греха таить, перемены в моде. Но сами любители тюнинга никуда не делись — а значит, каждый год накануне рождества они вновь соберутся на мотор-шоу в Эссене: людей посмотреть и себя показать. Здесь же традиционно выставляются производители спортивных запчастей, гоночные команды, тюнинговые ателье, реставраторы. Взгляните и вы на всё самое интересное и эффектное, что привлекало внимание посетителей мотор-шоу.

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