Вице-премьер Новак заявил о мировом росте продаж электромобилей
Вице-премьер России Александр Новак заявил о значительном росте мировых продаж электромобилей. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на телеканал «Россия 24».
По словам Новака, мировые продажи электромобилей в 2023 году составили около 10-15% от общих продаж автомобилей, при это в дальнейшем эти цифры продолжат рост. Кроме того, на сегодняшний день в России насчитывается около 2,5 тысяч станций зарядки для электромобилей — вице-премьер подчеркнул, что это число необходимо довести до 30 тысяч в ближайшие годы.
«Электромобили, я хочу сказать, это, конечно, серьёзный такой вызов и конкуренция двигателям внутреннего сгорания. Хотя автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на сегодняшний день занимает ещё львиную долю в общем количестве автомобилей, которые сегодня используются», — заявил он.
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