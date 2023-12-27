Вице-премьер Новак заявил о мировом росте продаж электромобилей

По словам Новака, мировые продажи электромобилей в 2023 году составили около 10-15% от общих продаж автомобилей, при это в дальнейшем эти цифры продолжат рост. Кроме того, на сегодняшний день в России насчитывается около 2,5 тысяч станций зарядки для электромобилей — вице-премьер подчеркнул, что это число необходимо довести до 30 тысяч в ближайшие годы.