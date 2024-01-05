Сколько будут стоить бензин и дизельное топливо в 2024 году

Рост розничных цен на топливо по итогам 2023 года удалось удержать близко к инфляции. Превысили средние показатели только бензины АИ-98 и выше, а также зимний дизель, который априори всегда дороже летних и межсезонных сортов.

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Биржевые котировки, демонстрирующие рекордный рост в конце лета и начала осени, также к концу года сильно снизились. По бензину ниже значений начала 2023 года, по дизельному топливу близко к ним. Но что нас ждет в этом году?

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Эксперты, опрошенные "Российской газетой" считают, что особых потрясений не будет.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, розничные цены на дизель сейчас сезонно завышены из-за традиционно непростого перехода на зимний дизель - на этом фоне с февраля ожидаем снижения его цен на АЗС в пределах 2%. Также еще не полностью отыграли снижение оптовых цен и розничные цены на бензин - в ближайшие месяцы допускаем их снижения еще на 1-1,5%. При этом в 2024 году в целом ожидаем роста цен на топливо примерно на уровне общей инфляции, то есть - до 5%.

С точки зрения портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, динамика розничных цен на топливо носит выраженный социально значимый аспект и находится под пристальным вниманием регулятора. Так что допустить неконтролируемый рост цены никто не позволит. В качестве примера - не смотря на почти двукратный рост с начала года до конца сентября биржевых цен на топливо, на заправках по информации Росстата цены на бензин выросли всего на 10% с начала года, на дизель - на 11%. А потом и снизились. Как итог - рост цен в рознице будет примерно соответствовать инфляции (около 7%). Также будет и в 2024 году. С другой стороны, снижение цен также маловероятно без директивного вмешательства регулятора, считает эксперт.