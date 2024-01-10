Сын Энцо Феррари рассказал о достоверности байопика «Ferrari»

Сын основателя итальянского автоконцерна Ferrari Пьеро Феррари оценил достоверность нового байопика «Ferrari». Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

Биографический фильм «Ferrari» рассказывает об основателе автоконцерна Энцо Феррари, затрагивая сложный период в 1957 году, когда у главы компании начался личностный кризис. На это повлияло сразу два события — ставшая известной внебрачная связь Энцо, а также трагедия в гонке на выносливость Mille Miglia, когда водитель Ferrari врезался в трибуну со зрителями из-за лопнувшей шины. Этот инцидент привёл к гибели девяти человек.

По словам сына Энцо Феррари, первая неточность в фильме связано со вторым событием — в киноленте основатель компании и водитель Альфонсо де Портаго (находившийся за рулём автомобиля в день аварии) впервые встречаются только перед Mille Miglia. Однако Пьеро Феррари утверждает, что его отец и водитель познакомились за год до автокатастрофы. В остальном Пьеро Феррари высоко оценил достоверность картины.

Помимо этого, Пьеро также ответил на вопрос о том, пожертвовал бы Энцо Феррари «всем ради победы». По словам сына, отец не был таким человеком.

«Он хотел победить, но не хотел побеждать любой ценой. Безопасность пилотов для него была на первом месте. После трагедии в Mille Miglia он даже хотел уйти из автоспорта. Но в понедельник, в офисе, у него был совершенно другой подход. Он хотел продолжать, но избегать подобных инцидентов», — рассказал он.