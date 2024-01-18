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Фотошпионы засняли новый минивэн от Zeekr

Китайские фотошпионы смогли заснять новый электроминивэн от Zeekr, когда тот вывели на тестовую поездку. Об этом сообщает MotorPage.

Фотошпионы засняли новый минивэн от Zeekr
© Public domain

В данный момент электромобиль известен под кодовым обозначением 2M2E. На заснятый автомобиль был нанесён специальный камуфляж, однако он не мешает рассмотреть дизайн новинки — округлые линии корпуса и квадратные фары, напоминающие дизайн другого популярного минивэна компании Zeekr 009.

Отмечается, что 2M2E разрабатывается совместно с Waymo, которая является подразделением Google и работает над технологией беспилотных автомобилей. Дизайн новинки основывается на концепте Zeekr M-Vision, однако был основательно переработан. Технически электроминивэн сконструирован на платформе Geely SEA-M. Подробности о характеристиках 2M2E пока неизвестны, однако эксперты предполагают, что новинка будет иметь ту же архитектуру, что и седан Zeekr 007 — 422-сильный электродвигатель, либо полноприводная двухмоторная модификация мощностью в 646 л.с.

Ранее в России продлили бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей.

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