Фотошпионы засняли новый минивэн от Zeekr

В данный момент электромобиль известен под кодовым обозначением 2M2E. На заснятый автомобиль был нанесён специальный камуфляж, однако он не мешает рассмотреть дизайн новинки — округлые линии корпуса и квадратные фары, напоминающие дизайн другого популярного минивэна компании Zeekr 009.

Отмечается, что 2M2E разрабатывается совместно с Waymo, которая является подразделением Google и работает над технологией беспилотных автомобилей. Дизайн новинки основывается на концепте Zeekr M-Vision, однако был основательно переработан. Технически электроминивэн сконструирован на платформе Geely SEA-M. Подробности о характеристиках 2M2E пока неизвестны, однако эксперты предполагают, что новинка будет иметь ту же архитектуру, что и седан Zeekr 007 — 422-сильный электродвигатель, либо полноприводная двухмоторная модификация мощностью в 646 л.с.