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Bentley показала своих медоносных пчел

Автопроизводитель из Великобритании Bentley опубликовал видео с медоносными пчелами, которые живут у штаб-квартиры компании. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

На опубликованных кадрах можно увидеть совсем небольшую пасеку, расположенную у штаб-квартиры Bentley в городе Крю. Часть собранного с неё меда дарят посетителям, остальное позволяют забрать себе работникам компании.

Увлечение Bentley пчелами началось несколько лет назад, когда компания начала поддерживать различные «зеленые» инициативы. Производство меда стартовало в 2019 году — компания установила два улья, которые сначала приносили Bentley всего 30 килограммов меда в год (около 100 банок). Через некоторое время количество ульев выросло до десятков, а уже в 2022 году Bentley удалось собрать целую тысячу банок меда.

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