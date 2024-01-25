«Автодор» назвал приоритетную для строительства дорогу

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что приоритетным проектом для строительства на Юге России является альтернативное направление А-147, которая соединит между собой трассу М-4 «Дон» и Сочи. Об этом сообщает РБК.

По словам Петушенко, в последнее время «Автодор» зафиксировал увеличение загруженности на дорогах Юга России. По этой причине в компании считают приоритетным строительство новой платной дороги именно на южном направлении.

Согласно планам строительства, новый маршрут протянется вдоль Черноморского побережья в общей сложности на 136,5 км. В «Автодоре» рассчитывают, что после завершения постройки новая дорога возьмет на себя около половины трафика, а время в пути значительно сократится — с 7 до 1,5 часов.