В КамАЗ будут устанавливать российский дроссель
Российский военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) разработал аналог дроссельной заслонки для грузового автомобиля КамАЗ. Ранее в грузовиках использовалась деталь американского производства. Об этом сообщает Mashnews.
Отмечается, что импортозамещение стало возможным после разработки технологии изготовления отливок детали. При этом, перед серийным производством дроссель еще должен будет пройти 3000 часов испытаний.
Если тесты пройдут успешно, деталь планируется использовать не только в грузовиках КамАЗ, но и на промышленных двигателях. Инженеры КМЗ сообщают, что новый дроссель может выдержать пробег в 1 500 000 км в условиях дороги, либо не менее 25 000 часов работы на бездорожье.
Ранее инженеры КамАЗа локализовали кабину грузовиков K5.