В КамАЗ будут устанавливать российский дроссель

Отмечается, что импортозамещение стало возможным после разработки технологии изготовления отливок детали. При этом, перед серийным производством дроссель еще должен будет пройти 3000 часов испытаний.

Если тесты пройдут успешно, деталь планируется использовать не только в грузовиках КамАЗ, но и на промышленных двигателях. Инженеры КМЗ сообщают, что новый дроссель может выдержать пробег в 1 500 000 км в условиях дороги, либо не менее 25 000 часов работы на бездорожье.