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Удар током: крутые электромобили

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Porsche Macan. Модель перешла во второе поколение и превратилась в электрокар.
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Porsche Macan. Модель перешла во второе поколение и превратилась в электрокар. 
© Motor.ru
Кроссовер на архитектуре PPE получил две полноприводные модификации. У Macan 4 двухмоторная установка развивает 408 лошадиных сил и 650 Нм, у Macan Turbo — 639 сил и 1130 Нм.
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Кроссовер на архитектуре PPE получил две полноприводные модификации. У Macan 4 двухмоторная установка развивает 408 лошадиных сил и 650 Нм, у Macan Turbo — 639 сил и 1130 Нм. 
© Motor.ru
Ускорение до ста требует 5,2 и 3,3 секунды, максимальная скорость составляет 220 и 260 километров в час соответственно. Впрочем, пиковая мощность доступна только в «овербусте» со включенным лонч-контролем.
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Ускорение до ста требует 5,2 и 3,3 секунды, максимальная скорость составляет 220 и 260 километров в час соответственно. Впрочем, пиковая мощность доступна только в «овербусте» со включенным лонч-контролем. 
© Motor.ru
Постоянная отдача в первом случае — 387 сил, во втором — 584. Номинальная ёмкость аккумулятора — 100 киловатт-часов, из которых используется 95. Дальнобойность по стандарту WLTP составит 613 и 591 километр.
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Постоянная отдача в первом случае — 387 сил, во втором — 584. Номинальная ёмкость аккумулятора — 100 киловатт-часов, из которых используется 95. Дальнобойность по стандарту WLTP составит 613 и 591 километр. 
© Motor.ru

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Ford F-150 Lightning Switchgear. В создании экстремальной версии электрического пикапа помогла компания RTR Vehicles, которой владеет про-дрифтер Вон Гиттин-младший. Автомобилю расширили колею, а также увеличили клиренс (с 279 до 343 миллиметров) и ходы подвесок.
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Ford F-150 Lightning Switchgear. В создании экстремальной версии электрического пикапа помогла компания RTR Vehicles, которой владеет про-дрифтер Вон Гиттин-младший. Автомобилю расширили колею, а также увеличили клиренс (с 279 до 343 миллиметров) и ходы подвесок. 
© Motor.ru
В подвеске использованы иные амортизаторы, стабилизаторы и рычаги. Для лучшей «геометрии» переработаны бамперы. Кроме того, появились пластины из стали под днищем, защита порогов и ремни, оберегающие амортизаторы от повреждений при прыжках.
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В подвеске использованы иные амортизаторы, стабилизаторы и рычаги. Для лучшей «геометрии» переработаны бамперы. Кроме того, появились пластины из стали под днищем, защита порогов и ремни, оберегающие амортизаторы от повреждений при прыжках. 
© Motor.ru
Частично углепластиковый кузов снабжён ливреей Ford Performance. 18-дюймовые диски обуты в покрышки внешним диаметром 37 дюймов. Позади кабины размещено крепление для пары запасных колёс, а в кабине установлены гоночные «ковши» и шеститочечные ремни безопасности.
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Частично углепластиковый кузов снабжён ливреей Ford Performance. 18-дюймовые диски обуты в покрышки внешним диаметром 37 дюймов. Позади кабины размещено крепление для пары запасных колёс, а в кабине установлены гоночные «ковши» и шеститочечные ремни безопасности. 
© Motor.ru
Силовая установка стоковая: в её состав входят два электродвигателя (588 лошадиных сил, 1051 Нм) и аккумулятор ёмкостью 131 киловатт-час. Модификация для асфальта получила подвеску с занижением, иные бамперы и колёса на 20 дюймов.
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Силовая установка стоковая: в её состав входят два электродвигателя (588 лошадиных сил, 1051 Нм) и аккумулятор ёмкостью 131 киловатт-час. Модификация для асфальта получила подвеску с занижением, иные бамперы и колёса на 20 дюймов. 
© Motor.ru
Lexus RZ 450e Special Edition F Sport Performance. Японская марка показала на выставке в Токио особое исполнение электрического вседорожника, выполненное в стиле прошлогоднего концепта. Возможность приобретения разыграют в лотерею.
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Lexus RZ 450e Special Edition F Sport Performance. Японская марка показала на выставке в Токио особое исполнение электрического вседорожника, выполненное в стиле прошлогоднего концепта. Возможность приобретения разыграют в лотерею. 
© Motor.ru

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Электрокар снабжён карбоновыми капотом и крышей, бамперами со вставками из углепластика, накладками на арки и внушительными спойлерами. Обращают на себя внимание ярко-синие акценты и матово-чёрные колёсные диски диаметром 21 дюйм.
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Электрокар снабжён карбоновыми капотом и крышей, бамперами со вставками из углепластика, накладками на арки и внушительными спойлерами. Обращают на себя внимание ярко-синие акценты и матово-чёрные колёсные диски диаметром 21 дюйм. 
© Motor.ru
Интерьер отделан замшей. Обивка дополнена чёрно-синей строчкой, приборы получили синие вставки, а на порогах и педалях разместились накладки F Sport Performance.
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Интерьер отделан замшей. Обивка дополнена чёрно-синей строчкой, приборы получили синие вставки, а на порогах и педалях разместились накладки F Sport Performance. 
© Motor.ru
Что касается техники, это стандартный вседорожник с полным приводом и двумя электромоторами общей мощностью 313 лошадиных сил. Тираж — 100 штук для домашнего рынка.
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Что касается техники, это стандартный вседорожник с полным приводом и двумя электромоторами общей мощностью 313 лошадиных сил. Тираж — 100 штук для домашнего рынка. 
© Motor.ru
Hyundai Ioniq 5 N NPX1. Корейцы представили в Токио шоу-кар, призванный показать возможности доработки электромобилей.
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Hyundai Ioniq 5 N NPX1. Корейцы представили в Токио шоу-кар, призванный показать возможности доработки электромобилей. 
© Motor.ru
Хэтчбеку достались аксессуары, которые пополнят гамму N Performance Parts уже в нынешнем году. В набор вошли передний сплиттер из углепластика, боковые юбки, задние спойлер и диффузор, эксклюзивные диски и укороченные пружины.
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Хэтчбеку достались аксессуары, которые пополнят гамму N Performance Parts уже в нынешнем году. В набор вошли передний сплиттер из углепластика, боковые юбки, задние спойлер и диффузор, эксклюзивные диски и укороченные пружины. 
© Motor.ru

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Интерьер отделан алькантарой, а стандартные сиденья заменены гоночными «ковшами». Позже производитель намерен расширить возможности персонализации и создать особые прошивки: помимо прочего, они позволят сменить звучание.
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Интерьер отделан алькантарой, а стандартные сиденья заменены гоночными «ковшами». Позже производитель намерен расширить возможности персонализации и создать особые прошивки: помимо прочего, они позволят сменить звучание. 
© Motor.ru
Hyundai Ioniq 5 N представлен прошлым летом. У него два электромотора и все ведущие колёса. Отдача составляет 609 лошадиных сил, но кратковременно её можно увеличить до 650 л. с. Ёмкость аккумулятора — 84 киловатт-часа.
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Hyundai Ioniq 5 N представлен прошлым летом. У него два электромотора и все ведущие колёса. Отдача составляет 609 лошадиных сил, но кратковременно её можно увеличить до 650 л. с. Ёмкость аккумулятора — 84 киловатт-часа. 
© Motor.ru
Nissan Ariya Nismo. Электрический вседорожник обрёл «заряженную» модификацию от спортивного отделения: она выйдет на японский рынок весной.
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Nissan Ariya Nismo. Электрический вседорожник обрёл «заряженную» модификацию от спортивного отделения: она выйдет на японский рынок весной. 
© Motor.ru
Новинка снабжена удлинённым сплиттером с красными акцентами. Тем же цветом подчёркнуты пороги и зеркала. Сзади появились большой козырёк на крыше, спойлер и глянцевый чёрный бампер. 20-дюймовые колёса из алюминия обуты в специальные покрышки. Обвес позволил улучшить прижимную силу.
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Новинка снабжена удлинённым сплиттером с красными акцентами. Тем же цветом подчёркнуты пороги и зеркала. Сзади появились большой козырёк на крыше, спойлер и глянцевый чёрный бампер. 20-дюймовые колёса из алюминия обуты в специальные покрышки. Обвес позволил улучшить прижимную силу. 
© Motor.ru
Внутри — чёрные кресла с эмблемой «придворного» ателье и красной прострочкой. Декоративные элементы красные. На родине марки модель предложат в двух версиях. В начальной B6 e-4ORCE два двигателя выдадут 367 лошадиных сил и 560 Нм, а питаться они будут от аккумулятора ёмкостью 66 киловатт-часов.
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Внутри — чёрные кресла с эмблемой «придворного» ателье и красной прострочкой. Декоративные элементы красные. На родине марки модель предложат в двух версиях. В начальной B6 e-4ORCE два двигателя выдадут 367 лошадиных сил и 560 Нм, а питаться они будут от аккумулятора ёмкостью 66 киловатт-часов. 
© Motor.ru

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В варианте B9 e-4ORCE с батареей на 91 киловатт-час отдача составит 435 сил и 600 Нм. Масса машины зависит от исполнения и составляет от 2080 до 2220 килограммов. Специальный режим Nismo улучшает эффективность, делает электромобиль более ловким в поворотах и обеспечивает ему звучание в духе болидов Формулы E.
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В варианте B9 e-4ORCE с батареей на 91 киловатт-час отдача составит 435 сил и 600 Нм. Масса машины зависит от исполнения и составляет от 2080 до 2220 килограммов. Специальный режим Nismo улучшает эффективность, делает электромобиль более ловким в поворотах и обеспечивает ему звучание в духе болидов Формулы E. 
© Motor.ru
Audi Q8 e-tron edition Dakar. Кроссовер в спецверсии породнился с вездеходом для «Дакара». Это не прототип, а товарный вариант: продажи стартуют уже в этом квартале. Машине улучшили геометрическую проходимость и добавили опциональные декоративные элементы в стилистике болида RS Q e-tron. Кузов оклеен плёнкой с различной степенью прозрачности.
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Audi Q8 e-tron edition Dakar. Кроссовер в спецверсии породнился с вездеходом для «Дакара». Это не прототип, а товарный вариант: продажи стартуют уже в этом квартале. Машине улучшили геометрическую проходимость и добавили опциональные декоративные элементы в стилистике болида RS Q e-tron. Кузов оклеен плёнкой с различной степенью прозрачности. 
© Motor.ru
Основой стало исполнение Q8 advanced 55 e-tron quattro с двумя моторами и всеми ведущими колёсами: отдача — 408 лошадиных сил и 664 Нм. Аккумулятор номинальной ёмкостью 114 киловатт-часов обеспечит дальнобойность до 487 километров. Ускорение до «сотни» займёт 5,9 секунды. Клиренс вырос на 31 миллиметр — до 206.
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Основой стало исполнение Q8 advanced 55 e-tron quattro с двумя моторами и всеми ведущими колёсами: отдача — 408 лошадиных сил и 664 Нм. Аккумулятор номинальной ёмкостью 114 киловатт-часов обеспечит дальнобойность до 487 километров. Ускорение до «сотни» займёт 5,9 секунды. Клиренс вырос на 31 миллиметр — до 206. 
© Motor.ru
Установлены покрышки General Grabber AT3, пневмоподвеска перенастроена. В палитру окрасок вошли три колера — бежевый, чёрный и серый. Также электрокар обрёл расширители колёсных арок, матричную головную оптику, обитые микрофиброй спортивные сиденья, спортруль и оригинальную графику мультимедийной системы MMI.
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Установлены покрышки General Grabber AT3, пневмоподвеска перенастроена. В палитру окрасок вошли три колера — бежевый, чёрный и серый. Также электрокар обрёл расширители колёсных арок, матричную головную оптику, обитые микрофиброй спортивные сиденья, спортруль и оригинальную графику мультимедийной системы MMI. 
© Motor.ru
Кроме того, предусмотрены крышной багажник и пара комплектов колёс — с летними и всесезонными шинами. Опции — четырёхзонная климатическая установка, акустика Bang & Olufsen, камеры сбоку и подсвечиваемая радиаторная решётка.
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Кроме того, предусмотрены крышной багажник и пара комплектов колёс — с летними и всесезонными шинами. Опции — четырёхзонная климатическая установка, акустика Bang & Olufsen, камеры сбоку и подсвечиваемая радиаторная решётка. 
© Motor.ru

Просто мощными электрокарами сейчас трудно кого-то удивить, поэтому производители идут на разные ухищрения. Только с начала нынешнего года сразу у нескольких автомобильных компаний появились интересные «батарейные» проекты. В этом перечне — впервые перешедший на электрическую тягу кроссовер, экстремальный пикап, вседорожники в спортивном стиле, особый хэтчбек для демонстрации фирменных аксессуаров и машина в духе прототипов для «Дакара». Все они пойдут в серийное производство в неизменном виде или станут образцом для товарных версий.

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