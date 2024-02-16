Удар током: крутые электромобили

В варианте B9 e-4ORCE с батареей на 91 киловатт-час отдача составит 435 сил и 600 Нм. Масса машины зависит от исполнения и составляет от 2080 до 2220 килограммов. Специальный режим Nismo улучшает эффективность, делает электромобиль более ловким в поворотах и обеспечивает ему звучание в духе болидов Формулы E.