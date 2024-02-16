Удар током: крутые электромобили
Просто мощными электрокарами сейчас трудно кого-то удивить, поэтому производители идут на разные ухищрения. Только с начала нынешнего года сразу у нескольких автомобильных компаний появились интересные «батарейные» проекты. В этом перечне — впервые перешедший на электрическую тягу кроссовер, экстремальный пикап, вседорожники в спортивном стиле, особый хэтчбек для демонстрации фирменных аксессуаров и машина в духе прототипов для «Дакара». Все они пойдут в серийное производство в неизменном виде или станут образцом для товарных версий.
Motor.ru: главные новости