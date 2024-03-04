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В Японии автоконцерн Toyota возобновил работу всех заводов

Крупнейший в Японии автоконцерн Toyota Motor возобновил работу всех производственных линий в стране, часть которых еще в 2023 году была приостановлена из-за скандала вокруг фальсификации данных о мощности дизельных двигателей со стороны подрядчика. Последние простаивающие две линии, как сообщил японский автоконцерн, были перезапущены в понедельник.

В Японии автоконцерн Toyota возобновил работу всех заводов
© Алена Селезнева/ТАСС

Таким образом, все 14 сборочных предприятий Toyota внутри страны вновь работают в полном объеме.

В 2023 году Daihatsu, дочерняя компания Toyota, оказалась в центре скандала, связанного с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, влияющими на безопасность эксплуатации автомобилей. Фирма нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом Toyota.

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В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубеж всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis. На этом фоне также была приостановлена работа шести производственных линий внутри Японии.

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