В РФ создали единую госсистему мониторинга автобусов и «скорых»

«В этом году к ФНИС планируется подключение пяти регионов, а в следующем году - не менее 25 субъектов РФ», — рассказал Райкевич. Он указал, что подключены будут общественный транспорт, скорая помощь и беспилотные воздушные суда. По его словам, теперь пассажиры во всех населенных пунктах России смогут использовать ранее доступные только для жителей крупных городов онлайн-сервисы прогноза прибытия общественного транспорта на остановочные пункты.