В РФ создали единую госсистему мониторинга автобусов и «скорых»

В России создали единую госсистему мониторинга автобусов и «скорых»
Министерство транспорта РФ и АО «ГЛОНАСС» начали тестирование единой государственной цифровой платформы мониторинга транспорта, которая станет новым типовым облачным решением на платформе «Гостех» и будет бесплатной для всех регионов. Об этом рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич в беседе с РИА Новости.
Федеральная навигационно-информационная система (ФНИС) формирует государственную цифровую платформу мониторинга различных видов транспорта. Запуск модуля выполняется по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
«В этом году к ФНИС планируется подключение пяти регионов, а в следующем году - не менее 25 субъектов РФ», — рассказал Райкевич. Он указал, что подключены будут общественный транспорт, скорая помощь и беспилотные воздушные суда. По его словам, теперь пассажиры во всех населенных пунктах России смогут использовать ранее доступные только для жителей крупных городов онлайн-сервисы прогноза прибытия общественного транспорта на остановочные пункты.
Райкевич добавил, что с помощью данных от ФНИС регионы без необходимости создания локальной инфраструктуры смогут запускать собственные мобильные приложения или ретранслировать информацию в сервисы «Яндекс.Карты» и «2ГИС».