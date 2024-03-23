Быстрее, ниже, сильнее: тюнинг суперкаров
Нет предела совершенству, и даже в суперкарах можно найти, что улучшить. Более того, некоторые тюнинг-ателье специализируются исключительно на дорогих и быстрых моделях легендарных автопроизводителей. Только в этом году сразу несколько именитых ателье модифицировали творения не менее известных фирм. В списке этих новинок — очень мощные лифтбек, купе, кабриолет и масл-кар, ставшие ещё более крутыми. И если в одних случаях изменения ограничиваются стилистическими доработками, то в других речь идёт об использовании новых силовых агрегатов.
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