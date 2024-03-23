$92.61+0.66100.22-0.15
Войти в почту

Быстрее, ниже, сильнее: тюнинг суперкаров

Slide 1 of 29
Brabus Rocket 1000. Немецкая мастерская во второй раз модифицировала Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. У Brabus 930 образца 2023 года было 930 лошадиных сил и 1550 Нм. Отдача новинки достигла 1000 сил и 1820 Нм, но пиковая тяга ограничена на уровне 1620 Нм ради долговечности коробки передач. Объём мотора V8 увеличен с 4,0 до 4,5 литра, компрессоры стали производительнее, а давление наддува выросло до 1,4 бара.
1/24
Brabus Rocket 1000. Немецкая мастерская во второй раз модифицировала Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. У Brabus 930 образца 2023 года было 930 лошадиных сил и 1550 Нм. Отдача новинки достигла 1000 сил и 1820 Нм, но пиковая тяга ограничена на уровне 1620 Нм ради долговечности коробки передач. Объём мотора V8 увеличен с 4,0 до 4,5 литра, компрессоры стали производительнее, а давление наддува выросло до 1,4 бара. 
© Motor.ru
Электрическая составляющая не изменилась: двигатель, питающийся от аккумулятора ёмкостью 6,1 киловатт-часа, выдаёт 204 л. с. Разгон до 100 километров в час занимает 2,6 секунды, до 200 — 9,7 секунды, до 300 — 23,9. Максимальная скорость достигает 316 километров в час.
2/24
Электрическая составляющая не изменилась: двигатель, питающийся от аккумулятора ёмкостью 6,1 киловатт-часа, выдаёт 204 л. с. Разгон до 100 километров в час занимает 2,6 секунды, до 200 — 9,7 секунды, до 300 — 23,9. Максимальная скорость достигает 316 километров в час. 
© Motor.ru
Внешние новшества — расширенный на 67 миллиметров кузов, воздухозаборники с обеих сторон радиаторной решётки и внушительный спойлер. Кроме того, сзади появились углепластиковое антикрыло и крупный диффузор. Диаметр колёс — 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.
3/24
Внешние новшества — расширенный на 67 миллиметров кузов, воздухозаборники с обеих сторон радиаторной решётки и внушительный спойлер. Кроме того, сзади появились углепластиковое антикрыло и крупный диффузор. Диаметр колёс — 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. 
© Motor.ru
Пневмоподвеска SportXtra позволяет лифтбеку прижаться к земле на 20 миллиметров. Интерьер отделан чёрной кожей, а углеволоконный декор покрыт глянцевым лаком. Кроме того, внутри использованы алькантара и анодированный алюминий. Тираж составит 25 экземпляров, стоимость каждого — минимум 535 500 евро.
4/24
Пневмоподвеска SportXtra позволяет лифтбеку прижаться к земле на 20 миллиметров. Интерьер отделан чёрной кожей, а углеволоконный декор покрыт глянцевым лаком. Кроме того, внутри использованы алькантара и анодированный алюминий. Тираж составит 25 экземпляров, стоимость каждого — минимум 535 500 евро. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Hennessey Demon 1700 Twin-Turbo. Мастерская превратит Dodge Challenger в 1700-сильный гиперкар. Исполнение SRT Demon 170 мощностью 1025 лошадиных сил было посвящено отставке модели. Теперь над масл-каром поработает отделение Hennessey Special Operations.
5/24
Hennessey Demon 1700 Twin-Turbo. Мастерская превратит Dodge Challenger в 1700-сильный гиперкар. Исполнение SRT Demon 170 мощностью 1025 лошадиных сил было посвящено отставке модели. Теперь над масл-каром поработает отделение Hennessey Special Operations. 
© Motor.ru
Основой станет личная машина Джона Хеннесси. Главная цель — увеличение отдачи в полтора с лишним раза. Стоковый мотор упакуют в плёнку, и его можно будет при необходимости вернуть на место.
6/24
Основой станет личная машина Джона Хеннесси. Главная цель — увеличение отдачи в полтора с лишним раза. Стоковый мотор упакуют в плёнку, и его можно будет при необходимости вернуть на место. 
© Motor.ru
Для проекта создадут новый V8 с двумя огромными турбинами. Авторы надеются, что новинка сумеет преодолеть дрэговые 402 метра за 7,9 секунды, достигая на финише 290 километров в час.
7/24
Для проекта создадут новый V8 с двумя огромными турбинами. Авторы надеются, что новинка сумеет преодолеть дрэговые 402 метра за 7,9 секунды, достигая на финише 290 километров в час. 
© Motor.ru
Тираж составит 12 экземпляров — 11 клиентских и один для руководителя ателье. Цена достигнет 200 тысяч долларов без учёта стоимости «донора».
8/24
Тираж составит 12 экземпляров — 11 клиентских и один для руководителя ателье. Цена достигнет 200 тысяч долларов без учёта стоимости «донора». 
© Motor.ru
TechArt GTsport. Немецкое ателье построило 800-сильный автомобиль на базе купе и кабриолета Porsche 911 Turbo S. Проект отличится эксклюзивным обвесом и выйдет ограниченным тиражом. В плане техники это аналог других творений мастерской на основе спорткара в кузове 992.
9/24
TechArt GTsport. Немецкое ателье построило 800-сильный автомобиль на базе купе и кабриолета Porsche 911 Turbo S. Проект отличится эксклюзивным обвесом и выйдет ограниченным тиражом. В плане техники это аналог других творений мастерской на основе спорткара в кузове 992. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Представили новинку на выставке в Токио. Соберут лишь 30 таких машин. В состав обвеса из карбона входят передний бампер, пороги, боковые воздухозаборники, задний бампер с диффузором, иные спойлер и капот.
10/24
Представили новинку на выставке в Токио. Соберут лишь 30 таких машин. В состав обвеса из карбона входят передний бампер, пороги, боковые воздухозаборники, задний бампер с диффузором, иные спойлер и капот. 
© Motor.ru
По просьбе покупателя элементы выполнят в некрашеном углепластике и покроют прозрачным лаком. Клиенты смогут выбрать один из двух вариантов колёс. В отделке салона тюнеры готовы реализовать любые пожелания заказчика.
11/24
По просьбе покупателя элементы выполнят в некрашеном углепластике и покроют прозрачным лаком. Клиенты смогут выбрать один из двух вариантов колёс. В отделке салона тюнеры готовы реализовать любые пожелания заказчика. 
© Motor.ru
За основу взята версия с шестицилиндровым оппозитным турбодвигателем объёмом 3,8 литра (650 лошадиных сил, 800 Нм). Иные компрессоры, блок управления мотором и прочие новшества дали возможность увеличить отдачу до 800 сил и 950 Нм.
12/24
За основу взята версия с шестицилиндровым оппозитным турбодвигателем объёмом 3,8 литра (650 лошадиных сил, 800 Нм). Иные компрессоры, блок управления мотором и прочие новшества дали возможность увеличить отдачу до 800 сил и 950 Нм. 
© Motor.ru
Manhart MH5 900. BMW M5 Competition превратили в 928-сильный суперкар. Автомобиль обрёл доработанный 4,4-литровый V8 серии S63 с парой компрессоров, выпуск из нержавеющей стали и подвеску от KW Suspensions с регулировкой.
13/24
Manhart MH5 900. BMW M5 Competition превратили в 928-сильный суперкар. Автомобиль обрёл доработанный 4,4-литровый V8 серии S63 с парой компрессоров, выпуск из нержавеющей стали и подвеску от KW Suspensions с регулировкой. 
© Motor.ru
Кроме того, седан оснастили углепластиковым обвесом и коваными 21-дюймовыми колёсными дисками. Соберут лишь пять экземпляров. Исходник (625 лошадиных сил и 750 Нм) разгоняется до ста за 3,4 секунды, а в 635-сильной модификации CS — за три.
14/24
Кроме того, седан оснастили углепластиковым обвесом и коваными 21-дюймовыми колёсными дисками. Соберут лишь пять экземпляров. Исходник (625 лошадиных сил и 750 Нм) разгоняется до ста за 3,4 секунды, а в 635-сильной модификации CS — за три. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Тюнеры увеличили отдачу «битурбовосьмёрки» до 928 сил и 1240 Нм. Мотору перепрограммировали блок управления и добавили новые детали. Углерод-керамические тормоза остались стандартными, но суппорты выкрашены в цвет кузова и снабжены надписью Manhart.
15/24
Тюнеры увеличили отдачу «битурбовосьмёрки» до 928 сил и 1240 Нм. Мотору перепрограммировали блок управления и добавили новые детали. Углерод-керамические тормоза остались стандартными, но суппорты выкрашены в цвет кузова и снабжены надписью Manhart. 
© Motor.ru
В интерьере появилось множество стильных акцентов. К примеру, декор здесь углепластиковый, а потолок обшит алькантарой. Кроме того, предусмотрены кресла с каркасами из композитных материалов и дополнительный экран.
16/24
В интерьере появилось множество стильных акцентов. К примеру, декор здесь углепластиковый, а потолок обшит алькантарой. Кроме того, предусмотрены кресла с каркасами из композитных материалов и дополнительный экран. 
© Motor.ru
Novitec Ferrari 296 GTB Aero. В Novitec поработали над итальянским суперкаром. Углепластиковый обвес состоит из двухсекционного сплиттера, порогов, накладок воздухозаборников, корпусов зеркал, диффузора и спойлера типа «утиный хвост», но последний при желании можно заменить на более скромный аналог.
17/24
Novitec Ferrari 296 GTB Aero. В Novitec поработали над итальянским суперкаром. Углепластиковый обвес состоит из двухсекционного сплиттера, порогов, накладок воздухозаборников, корпусов зеркал, диффузора и спойлера типа «утиный хвост», но последний при желании можно заменить на более скромный аналог. 
© Motor.ru
Ещё доступны карбоновый декор моторного отсека и особый выхлоп с разными видами отделки — нержавейкой, матовым карбоном либо золотом.
18/24
Ещё доступны карбоновый декор моторного отсека и особый выхлоп с разными видами отделки — нержавейкой, матовым карбоном либо золотом. 
© Motor.ru
Колёса NF11 созданы мастерской при участии Vossen. Для 21-дюймовых дисков на передней оси и 22-дюймовых на задней предложено 72 варианта окраски. Интерьер готовы переработать согласно пожеланиям клиента.
19/24
Колёса NF11 созданы мастерской при участии Vossen. Для 21-дюймовых дисков на передней оси и 22-дюймовых на задней предложено 72 варианта окраски. Интерьер готовы переработать согласно пожеланиям клиента. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Мощность увеличена на 38 лошадиных сил — до 868. Новые пружины подвески сокращают клиренс на 33 миллиметра, а опциональный гидропривод позволяет поднимать передок на 40 миллиметров для проезда неровностей.
20/24
Мощность увеличена на 38 лошадиных сил — до 868. Новые пружины подвески сокращают клиренс на 33 миллиметра, а опциональный гидропривод позволяет поднимать передок на 40 миллиметров для проезда неровностей. 
© Motor.ru
Ferrari 296 GTB Zacoe GTZ. Ранее суперкар получил карбоновый обвес от тайваньского ателье. Проект вдохновлён легендарной моделью Ferrari 250 LM образца 60-х.
21/24
Ferrari 296 GTB Zacoe GTZ. Ранее суперкар получил карбоновый обвес от тайваньского ателье. Проект вдохновлён легендарной моделью Ferrari 250 LM образца 60-х. 
© Motor.ru
Новинка названа 296 GTZ: создатели расшифровывают аббревиатуру как Gran Turismo di Zacoe. Автомобиль обрёл широкие крылья с воздуховодами, переходящие в особый задний бампер со спойлером.
22/24
Новинка названа 296 GTZ: создатели расшифровывают аббревиатуру как Gran Turismo di Zacoe. Автомобиль обрёл широкие крылья с воздуховодами, переходящие в особый задний бампер со спойлером. 
© Motor.ru
Кроме того, машину снабдили передним сплиттером и иными порогами. Обвес лишён краски, и авторы называют его «бронёй». Кроме того, предусмотрены эксклюзивные колёсные диски и подвеска с занижением.
23/24
Кроме того, машину снабдили передним сплиттером и иными порогами. Обвес лишён краски, и авторы называют его «бронёй». Кроме того, предусмотрены эксклюзивные колёсные диски и подвеска с занижением. 
© Motor.ru
Новшеств в плане техники нет. Заднеприводному купе полагается 830-сильная установка, в состав которой входят 3,0-литровый турбомотор V6 мощностью 663 лошадиные силы и 167-сильный электродвигатель, размещённый между бензиновым агрегатом и восьмиступенчатым «роботом».
24/24
Новшеств в плане техники нет. Заднеприводному купе полагается 830-сильная установка, в состав которой входят 3,0-литровый турбомотор V6 мощностью 663 лошадиные силы и 167-сильный электродвигатель, размещённый между бензиновым агрегатом и восьмиступенчатым «роботом». 
© Motor.ru

Нет предела совершенству, и даже в суперкарах можно найти, что улучшить. Более того, некоторые тюнинг-ателье специализируются исключительно на дорогих и быстрых моделях легендарных автопроизводителей. Только в этом году сразу несколько именитых ателье модифицировали творения не менее известных фирм. В списке этих новинок — очень мощные лифтбек, купе, кабриолет и масл-кар, ставшие ещё более крутыми. И если в одних случаях изменения ограничиваются стилистическими доработками, то в других речь идёт об использовании новых силовых агрегатов.

Автоновости
Фото
Motor.ru: главные новости