Быстрее, ниже, сильнее: тюнинг суперкаров

Brabus Rocket 1000. Немецкая мастерская во второй раз модифицировала Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. У Brabus 930 образца 2023 года было 930 лошадиных сил и 1550 Нм. Отдача новинки достигла 1000 сил и 1820 Нм, но пиковая тяга ограничена на уровне 1620 Нм ради долговечности коробки передач. Объём мотора V8 увеличен с 4,0 до 4,5 литра, компрессоры стали производительнее, а давление наддува выросло до 1,4 бара.