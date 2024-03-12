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Тысяча изменений: новые и модернизированные знакомые модели

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Skoda Octavia. Чешская компания обновила лифтбек и универсал, включая мощную модификацию RS. Внешность стала агрессивнее за счёт изменённых фар. Топ-версия выделяется спортивным дизайном бамперов и логотипами RS на колёсах. Всего комплектаций четыре.
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Skoda Octavia. Чешская компания обновила лифтбек и универсал, включая мощную модификацию RS. Внешность стала агрессивнее за счёт изменённых фар. Топ-версия выделяется спортивным дизайном бамперов и логотипами RS на колёсах. Всего комплектаций четыре. 
© Motor.ru
В салоне установлена 10-дюймовая виртуальная панель приборов. Дисплей мультимедийной системы в начальном исполнении имеет ту же диагональ, но в «топе» она возрастает до 13 дюймов. Также в список оснащения входят десять подушек безопасности, более мощные зарядные разъёмы USB-C, парковочный ассистент с удалённым доступом и оптимизированное слежение за состоянием водителя.
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В салоне установлена 10-дюймовая виртуальная панель приборов. Дисплей мультимедийной системы в начальном исполнении имеет ту же диагональ, но в «топе» она возрастает до 13 дюймов. Также в список оснащения входят десять подушек безопасности, более мощные зарядные разъёмы USB-C, парковочный ассистент с удалённым доступом и оптимизированное слежение за состоянием водителя. 
© Motor.ru
Четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,5 литра выдают 115 и 150 лошадиных сил. По умолчанию они сочетаются с механической коробкой передач, а если есть стартер-генератор (опция) — с семидиапазонной роботизированной трансмиссией.
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Четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,5 литра выдают 115 и 150 лошадиных сил. По умолчанию они сочетаются с механической коробкой передач, а если есть стартер-генератор (опция) — с семидиапазонной роботизированной трансмиссией. 
© Motor.ru
Отдача 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёрки» выросла с 245 до 265 сил. Сохранены 2,0-литровые дизели мощностью 115 и 150 сил. В следующем году появится полноприводный вариант с 204-сильным мотором 2.0 и «роботом».
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Отдача 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёрки» выросла с 245 до 265 сил. Сохранены 2,0-литровые дизели мощностью 115 и 150 сил. В следующем году появится полноприводный вариант с 204-сильным мотором 2.0 и «роботом». 
© Motor.ru

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Porsche Taycan. Немецкая компания модернизировала свой электрокар: обновлены и седан, и универсал Cross Turismo. Снаружи рестайлинговую версию можно опознать по иному дизайну оптики и трёхмерному названию бренда на корме. В гамме появились новые окраски для кузова и свежие варианты оформления салона.
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Porsche Taycan. Немецкая компания модернизировала свой электрокар: обновлены и седан, и универсал Cross Turismo. Снаружи рестайлинговую версию можно опознать по иному дизайну оптики и трёхмерному названию бренда на корме. В гамме появились новые окраски для кузова и свежие варианты оформления салона. 
© Motor.ru
Мощность начального исполнения поднята с 402 до 483 лошадиных сил. Turbo S выдаёт 938 сил вместо 750 ранее. Это наиболее мощная и быстрая серийная модель марки: разгон до ста занимает 2,3 секунды — на 0,3 секунды меньше, чем прежде.
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Мощность начального исполнения поднята с 402 до 483 лошадиных сил. Turbo S выдаёт 938 сил вместо 750 ранее. Это наиболее мощная и быстрая серийная модель марки: разгон до ста занимает 2,3 секунды — на 0,3 секунды меньше, чем прежде. 
© Motor.ru
Отдача электродвигателя на задней оси возросла, а опциональный набор Sport Chrono позволяет на 10 секунд поднять мощность на 94 силы. Восполнение запаса энергии с 10 до 80 процентов при 15 °C требует 18 минут против прежних 37.
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Отдача электродвигателя на задней оси возросла, а опциональный набор Sport Chrono позволяет на 10 секунд поднять мощность на 94 силы. Восполнение запаса энергии с 10 до 80 процентов при 15 °C требует 18 минут против прежних 37. 
© Motor.ru
Ёмкость аккумулятора выросла с 93 до 105 киловатт-часов, поэтому дальнобойность увеличилась сразу на 175 километров — до 678 по стандарту WLTP. Внутри изменён дисплей мультимедиасистемы. В комплектацию входят пневматическая подвеска, мониторинг слепых зон, обогрев рулевого колеса, «умный» планировщик маршрута и помощь при смене ряда.
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Ёмкость аккумулятора выросла с 93 до 105 киловатт-часов, поэтому дальнобойность увеличилась сразу на 175 километров — до 678 по стандарту WLTP. Внутри изменён дисплей мультимедиасистемы. В комплектацию входят пневматическая подвеска, мониторинг слепых зон, обогрев рулевого колеса, «умный» планировщик маршрута и помощь при смене ряда. 
© Motor.ru
Volkswagen Golf. Производитель отметил полувековой юбилей культовой модели последним обновлением в преддверии её полного перехода на электрическую тягу. Светодиодным фарам немного изменили оформление, а для фонарей предложена трёхмерная графика с выбором из трёх возможных рисунков. Ещё одна новация — светящаяся фирменная эмблема спереди. Опция — матричная оптика IQ.Light.
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Volkswagen Golf. Производитель отметил полувековой юбилей культовой модели последним обновлением в преддверии её полного перехода на электрическую тягу. Светодиодным фарам немного изменили оформление, а для фонарей предложена трёхмерная графика с выбором из трёх возможных рисунков. Ещё одна новация — светящаяся фирменная эмблема спереди. Опция — матричная оптика IQ.Light. 
© Motor.ru

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В палитре цветов для кузова появилось четыре новых оттенка, а колёса диаметром от 16 до 19 дюймов обрели иной стиль. Сенсорные кнопки на руле заменены физическими. Диагональ дисплея мультимедийной системы составляет 10,4 или 12,9 дюйма. 1,5-литровые двигатели развивают 116 и 150 лошадиных сил. В модификации без «электродовеска» они сочетаются с шестиступенчатой «механикой», в версии eTSI — с семидиапазонным «роботом» DSG.
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В палитре цветов для кузова появилось четыре новых оттенка, а колёса диаметром от 16 до 19 дюймов обрели иной стиль. Сенсорные кнопки на руле заменены физическими. Диагональ дисплея мультимедийной системы составляет 10,4 или 12,9 дюйма. 1,5-литровые двигатели развивают 116 и 150 лошадиных сил. В модификации без «электродовеска» они сочетаются с шестиступенчатой «механикой», в версии eTSI — с семидиапазонным «роботом» DSG. 
© Motor.ru
Плагин-гибридное исполнение выдаёт прежние 204 силы, а варианту Golf GTE добавили 27 сил (272 л. с.). Коробка передач — DSG с шестью ступенями. Ёмкость батареи гибридов выросла с 10,6 до 19,7 киловатт-часа: благодаря этому пробег на чистом электричестве достиг 100 километров. Восполнить энергозапас с 10 до 80 процентов можно за 25 минут.
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Плагин-гибридное исполнение выдаёт прежние 204 силы, а варианту Golf GTE добавили 27 сил (272 л. с.). Коробка передач — DSG с шестью ступенями. Ёмкость батареи гибридов выросла с 10,6 до 19,7 киловатт-часа: благодаря этому пробег на чистом электричестве достиг 100 километров. Восполнить энергозапас с 10 до 80 процентов можно за 25 минут. 
© Motor.ru
2,0-литровые дизели не изменились. Базовый 116-сильный работает с шестиступенчатой механической коробкой, 147-сильный — с «роботом» DSG. Привод — исключительно передний. GTI нарастил мощность на 20 сил (до 265), но лишился «механики»: осталась лишь семидиапазонная DSG.
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2,0-литровые дизели не изменились. Базовый 116-сильный работает с шестиступенчатой механической коробкой, 147-сильный — с «роботом» DSG. Привод — исключительно передний. GTI нарастил мощность на 20 сил (до 265), но лишился «механики»: осталась лишь семидиапазонная DSG. 
© Motor.ru
Hyundai Creta. Корейская компания обновила кроссовер второго поколения, представленного в 2019 году. Облик дорестайлинговой версии публике не понравился, поэтому спустя пару лет автомобиль модернизировали для Индонезии, где он стал похож на Tucson.
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Hyundai Creta. Корейская компания обновила кроссовер второго поколения, представленного в 2019 году. Облик дорестайлинговой версии публике не понравился, поэтому спустя пару лет автомобиль модернизировали для Индонезии, где он стал похож на Tucson. 
© Motor.ru
Теперь рестайлинг пережила модификация для Индии: дизайн выполнили в стиле Palisade. Изменены передняя и задняя части кузова, но боковины и крыша прежние: в профиль новинку можно опознать лишь по иным колёсам диаметром 17 или 18 дюймов. Радиаторная решётка стала крупнее, а дневные ходовые огни соединяет светодиодная полоска. Схожее решение применили и на корме.
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Теперь рестайлинг пережила модификация для Индии: дизайн выполнили в стиле Palisade. Изменены передняя и задняя части кузова, но боковины и крыша прежние: в профиль новинку можно опознать лишь по иным колёсам диаметром 17 или 18 дюймов. Радиаторная решётка стала крупнее, а дневные ходовые огни соединяет светодиодная полоска. Схожее решение применили и на корме. 
© Motor.ru

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Для кузова доступно шесть схем окраски, в том числе белый цвет с чёрной крышей и свежий темно-зелёный колер. Внутри — изменённая передняя панель с кластером, в котором соединены 10,25-дюймовая виртуальная приборка и тачскрин мультимедиасистемы аналогичной диагонали. Физические клавиши и шайбы сохранились под основным дисплеем.
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Для кузова доступно шесть схем окраски, в том числе белый цвет с чёрной крышей и свежий темно-зелёный колер. Внутри — изменённая передняя панель с кластером, в котором соединены 10,25-дюймовая виртуальная приборка и тачскрин мультимедиасистемы аналогичной диагонали. Физические клавиши и шайбы сохранились под основным дисплеем. 
© Motor.ru
140-сильный мотор объёмом 1,4 литра заменён 1,5-литровым бензиновым двигателем (160 лошадиных сил, 253 Нм), совмещённым с семидиапазонным преселективным «роботом». Два других агрегата прежние: это 115-сильные бензиновый «атмосферник» и турбодизель 1.5. Первый работает с механической коробкой или вариатором, второй — с «механикой» либо шестиступенчатым автоматом. Привод передний.
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140-сильный мотор объёмом 1,4 литра заменён 1,5-литровым бензиновым двигателем (160 лошадиных сил, 253 Нм), совмещённым с семидиапазонным преселективным «роботом». Два других агрегата прежние: это 115-сильные бензиновый «атмосферник» и турбодизель 1.5. Первый работает с механической коробкой или вариатором, второй — с «механикой» либо шестиступенчатым автоматом. Привод передний. 
© Motor.ru
Dacia Duster. Румынская марка — дочерняя фирма Renault — представила третье поколение бюджетного кроссовера.
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Dacia Duster. Румынская марка — дочерняя фирма Renault — представила третье поколение бюджетного кроссовера. 
© Motor.ru
В базовом исполнении Essential новинка получила шесть подушек безопасности, задний парктроник, 16-дюймовые стальные диски и аналоговую приборную панель, при этом мультимедийной системы нет — лишь магнитола.
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В базовом исполнении Essential новинка получила шесть подушек безопасности, задний парктроник, 16-дюймовые стальные диски и аналоговую приборную панель, при этом мультимедийной системы нет — лишь магнитола. 
© Motor.ru
Топовых модификаций две: Journey адресована любителям комфорта и может быть гибридной, а Extreme ориентирована на бездорожье. В их списке оснащения — виртуальные приборы, 10,1-дюймовый тачскрин медиасистемы, климатическая установка, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, доступ в салон без ключа и литые колёса диаметром 17 либо 18 дюймов.
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Топовых модификаций две: Journey адресована любителям комфорта и может быть гибридной, а Extreme ориентирована на бездорожье. В их списке оснащения — виртуальные приборы, 10,1-дюймовый тачскрин медиасистемы, климатическая установка, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, доступ в салон без ключа и литые колёса диаметром 17 либо 18 дюймов. 
© Motor.ru

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Полноприводным бывает только Duster с 1,2-литровым 130-сильным турбодвигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Самой скромной версии полагаются «механика» и трёхцилиндровый наддувный мотор объёмом один литр (100 лошадиных сил), а возглавляет гамму 140-сильная гибридная установка на базе «атмосферника» 1.6: это единственный вариант с двумя педалями.
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Полноприводным бывает только Duster с 1,2-литровым 130-сильным турбодвигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Самой скромной версии полагаются «механика» и трёхцилиндровый наддувный мотор объёмом один литр (100 лошадиных сил), а возглавляет гамму 140-сильная гибридная установка на базе «атмосферника» 1.6: это единственный вариант с двумя педалями. 
© Motor.ru

Уже после прекращения поставок в нашу страну и остановки местных предприятий многие автопроизводители модернизировали свои машины, ранее представленные в России официально. Только за пару месяцев с начала нынешнего года были обновлены или сменили поколение привычные нам популярный лифтбек, мощный электромобиль, культовый представитель класса имени себя и сразу два кроссовера, которые когда-то являлись настоящими хитами российского рынка. Одни из этих моделей всегда оставались для нас нишевыми и вряд ли нашли бы множество покупателей, но другие могли снова стать бестселлерами.

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