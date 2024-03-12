Тысяча изменений: новые и модернизированные знакомые модели

В салоне установлена 10-дюймовая виртуальная панель приборов. Дисплей мультимедийной системы в начальном исполнении имеет ту же диагональ, но в «топе» она возрастает до 13 дюймов. Также в список оснащения входят десять подушек безопасности, более мощные зарядные разъёмы USB-C, парковочный ассистент с удалённым доступом и оптимизированное слежение за состоянием водителя.