Тысяча изменений: новые и модернизированные знакомые модели
Уже после прекращения поставок в нашу страну и остановки местных предприятий многие автопроизводители модернизировали свои машины, ранее представленные в России официально. Только за пару месяцев с начала нынешнего года были обновлены или сменили поколение привычные нам популярный лифтбек, мощный электромобиль, культовый представитель класса имени себя и сразу два кроссовера, которые когда-то являлись настоящими хитами российского рынка. Одни из этих моделей всегда оставались для нас нишевыми и вряд ли нашли бы множество покупателей, но другие могли снова стать бестселлерами.
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