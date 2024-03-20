Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля

Порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные устанавливают изменения в закон «О безопасности дорожного движения», которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников агентству «Прайм».

«Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», — уточнил он.

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По его словам, тем жителям РФ, которые получили свои водительские права за рубежом, необходимо будет заменить их в течение года после отбытия. Не нужно будет переделывать права только гражданам Белоруссии и гражданам России, которые получили их в этой стране.

В публикации отмечается, что сложность получения прав зависит от категории транспортного средства. Сдать теорию и предоставить медицинское заключение для многих будет достаточно, а другим сперва придется пройти обучение в автошколе, а после сдать теорию и практику.

По словам эксперта, поправки не означают, что старые водительские права немедленно станут недействительными — россиянам предоставят достаточно времени для их замены. Однако тех, кто не воспользуется им, ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей, заключил Гусятников.