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Автомобили на водороде: когда электромобиль уже банален

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Honda CR-V e:FCEV. Кроссовер снабдили плагин-водородной силовой установкой. Для размещения баллонов, где хранится 4,3 килограмма водорода, повышена жёсткость задней части кузова, а подвеска перекалибрована. В состав установки входят блок топливных ячеек на 125 лошадиных сил, созданный при помощи General Motors, электродвигатель (176 сил, 311 Нм) и аккумулятор ёмкостью 17,7 киловатт-часа.
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Honda CR-V e:FCEV. Кроссовер снабдили плагин-водородной силовой установкой. Для размещения баллонов, где хранится 4,3 килограмма водорода, повышена жёсткость задней части кузова, а подвеска перекалибрована. В состав установки входят блок топливных ячеек на 125 лошадиных сил, созданный при помощи General Motors, электродвигатель (176 сил, 311 Нм) и аккумулятор ёмкостью 17,7 киловатт-часа. 
© Motor.ru
С полностью заряженной батареей автомобиль проедет 47 километров по стандарту EPA (60 километров по WLTP), а суммарная дальнобойность достигнет 435 и 600 километров соответственно. Привод передний, но предусмотрен особый режим для движения по снегу.
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С полностью заряженной батареей автомобиль проедет 47 километров по стандарту EPA (60 километров по WLTP), а суммарная дальнобойность достигнет 435 и 600 километров соответственно. Привод передний, но предусмотрен особый режим для движения по снегу. 
© Motor.ru
В комплектацию войдут виртуальная приборная панель, мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем и демонстрацией заправок неподалёку, беспроводное зарядное устройство для гаджетов, акустика Bose с 12 динамиками, передние кресла с электрическим приводом и обогревом, двухзонная климатическая установка, сервопривод багажной двери и экокожа в отделке интерьера.
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В комплектацию войдут виртуальная приборная панель, мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем и демонстрацией заправок неподалёку, беспроводное зарядное устройство для гаджетов, акустика Bose с 12 динамиками, передние кресла с электрическим приводом и обогревом, двухзонная климатическая установка, сервопривод багажной двери и экокожа в отделке интерьера. 
© Motor.ru
Есть новшества и в облике: заменены все детали кузова до передних стоек, а задняя часть оформлена иначе. Эксклюзивный дизайн получили и 18-дюймовые колёса. Продажи начнутся летом в США и Японии. В Штатах новинку предложат исключительно в лизинг и только в Калифорнии, где для водородомобилей предусмотрена хоть какая-то инфраструктура.
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Есть новшества и в облике: заменены все детали кузова до передних стоек, а задняя часть оформлена иначе. Эксклюзивный дизайн получили и 18-дюймовые колёса. Продажи начнутся летом в США и Японии. В Штатах новинку предложат исключительно в лизинг и только в Калифорнии, где для водородомобилей предусмотрена хоть какая-то инфраструктура. 
© Motor.ru

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Pininfarina Enigma GT. Ателье представило на Женевском автосалоне свой новый гран-турер. Концепт получил салон с посадочной формулой 2+2, а подъёмный фонарь для доступа внутрь служит отсылкой к легендарным машинам прошлого.
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Pininfarina Enigma GT. Ателье представило на Женевском автосалоне свой новый гран-турер. Концепт получил салон с посадочной формулой 2+2, а подъёмный фонарь для доступа внутрь служит отсылкой к легендарным машинам прошлого. 
© Motor.ru
Шасси и кузовные детали сделаны из углепластика. Задние колёса приводятся в движение 2,5-литровой 442-сильной «турбошестёркой» на водороде, передние — электромотором пиковой мощностью 272 силы.
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Шасси и кузовные детали сделаны из углепластика. Задние колёса приводятся в движение 2,5-литровой 442-сильной «турбошестёркой» на водороде, передние — электромотором пиковой мощностью 272 силы. 
© Motor.ru
Запас в девять килограммов водорода позволит проехать свыше 700 километров со средней скоростью около «сотни». Ускорение до ста займёт меньше четырёх секунд, а «максималку» ограничили электроникой на уровне 250 километров в час.
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Запас в девять килограммов водорода позволит проехать свыше 700 километров со средней скоростью около «сотни». Ускорение до ста займёт меньше четырёх секунд, а «максималку» ограничили электроникой на уровне 250 километров в час. 
© Motor.ru
Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,24 благодаря подвижным деталям. В салоне — дисплей во всю ширину панели, экран для регулировки микроклимата и рулевое колесо с сенсорными клавишами. О серийном производстве речи не идёт.
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Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,24 благодаря подвижным деталям. В салоне — дисплей во всю ширину панели, экран для регулировки микроклимата и рулевое колесо с сенсорными клавишами. О серийном производстве речи не идёт. 
© Motor.ru
NamX HUV. Французский стартап представил окончательную версию своего кроссовера, разработанного совместно с Pininfarina.
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NamX HUV. Французский стартап представил окончательную версию своего кроссовера, разработанного совместно с Pininfarina. 
© Motor.ru

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Новинку снабдят водородным двигателем внутреннего сгорания: это 6,2-литровая «восьмёрка» от Solution F — дочерней компании промышленной группы GCK. Продажи начнутся в следующем году, минимальная стоимость составит 65 тысяч евро.
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Новинку снабдят водородным двигателем внутреннего сгорания: это 6,2-литровая «восьмёрка» от Solution F — дочерней компании промышленной группы GCK. Продажи начнутся в следующем году, минимальная стоимость составит 65 тысяч евро. 
© Motor.ru
Базовый заднеприводный вседорожник мощностью 300 лошадиных сил разгонится до ста за 6,5 секунды и наберёт 200 километров в час. Полноприводный 550-сильный HUV GTH ускорится до «сотни» за 4,5 секунды и достигнет 250 километров в час.
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Базовый заднеприводный вседорожник мощностью 300 лошадиных сил разгонится до ста за 6,5 секунды и наберёт 200 километров в час. Полноприводный 550-сильный HUV GTH ускорится до «сотни» за 4,5 секунды и достигнет 250 километров в час. 
© Motor.ru
Расчётная дальнобойность — до 800 километров. Заправлять съёмные баллоны-капсулы будут на специальных станциях, а уже затем их станут развозить по точкам продаж, чтобы хозяева меняли пустые баллоны на полные.
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Расчётная дальнобойность — до 800 километров. Заправлять съёмные баллоны-капсулы будут на специальных станциях, а уже затем их станут развозить по точкам продаж, чтобы хозяева меняли пустые баллоны на полные. 
© Motor.ru
Revo Zero Energy. Марка из американской Вирджинии уже принимает заказы с депозитом в 500 долларов на крупный внедорожник с трёхрядным интерьером, при этом первое творение фирмы продемонстрировано исключительно на рендерах.
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Revo Zero Energy. Марка из американской Вирджинии уже принимает заказы с депозитом в 500 долларов на крупный внедорожник с трёхрядным интерьером, при этом первое творение фирмы продемонстрировано исключительно на рендерах. 
© Motor.ru
У водородомобиля сдвижные двери, а для оформления внутреннего убранства использованы дерево и углеволокно. По центру передней панели установлен большой вертикальный дисплей. Предусмотрена и виртуальная «приборка».
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У водородомобиля сдвижные двери, а для оформления внутреннего убранства использованы дерево и углеволокно. По центру передней панели установлен большой вертикальный дисплей. Предусмотрена и виртуальная «приборка». 
© Motor.ru

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Водородо-электрическую силовую установку назвали pFC (plug-in Fuel Cell). Возможны подзарядка от стороннего источника и выработка электричества на борту из водорода: в этом поможет электрохимический генератор.
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Водородо-электрическую силовую установку назвали pFC (plug-in Fuel Cell). Возможны подзарядка от стороннего источника и выработка электричества на борту из водорода: в этом поможет электрохимический генератор. 
© Motor.ru
В области передней оси размещены два баллона, ещё четыре находятся сзади, а генератор располагается спереди под капотом.
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В области передней оси размещены два баллона, ещё четыре находятся сзади, а генератор располагается спереди под капотом. 
© Motor.ru
GAC Era. Китайская фирма представила на выставке в Гуанчжоу концепт, который мог бы преодолеть до 800 километров без дозаправки. Над обликом 5,4-метровой модели поработали стилисты студии Advanced Design.
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GAC Era. Китайская фирма представила на выставке в Гуанчжоу концепт, который мог бы преодолеть до 800 километров без дозаправки. Над обликом 5,4-метровой модели поработали стилисты студии Advanced Design. 
© Motor.ru
Панель на передке объединила узкую светотехнику с датчиками и камерами, распашные двери без рамок получили «утопленные» ручки, а ещё у автомобиля «обрубленная» корма. Отдельные детали выполнены из переработанного морского пластика и водорослей.
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Панель на передке объединила узкую светотехнику с датчиками и камерами, распашные двери без рамок получили «утопленные» ручки, а ещё у автомобиля «обрубленная» корма. Отдельные детали выполнены из переработанного морского пластика и водорослей. 
© Motor.ru
Внутри тоже использованы экологически чистые материалы. Здесь нет острых углов. Гигантский монитор вытянулся во всю ширину передней панели, а ещё один экран установлен на центральной консоли.
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Внутри тоже использованы экологически чистые материалы. Здесь нет острых углов. Гигантский монитор вытянулся во всю ширину передней панели, а ещё один экран установлен на центральной консоли. 
© Motor.ru

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Последняя превращается в столик: можно развернуть передние сиденья и сделать из салона подобие гостиной. Новинка получила установку на водородных топливных элементах с моторами на задней оси. В сумме они развивают 540 лошадиных сил.
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Последняя превращается в столик: можно развернуть передние сиденья и сделать из салона подобие гостиной. Новинка получила установку на водородных топливных элементах с моторами на задней оси. В сумме они развивают 540 лошадиных сил. 
© Motor.ru

Автомобильные компании уже задумываются о том, в каком направлении будет идти развитие экологически чистого транспорта на новом этапе — после ставших уже привычными традиционных электрокаров. Например, всё чаще появляются машины на водороде: за последние месяцы представлено сразу несколько таких проектов. Некоторые из них пока существуют только в виде рендеров или представляют собой фантазии на тему будущего, но две модели уже готовятся выйти на рынок. Впрочем, рассчитывать на ажиотажный спрос и широкое распространение не приходится: соответствующая инфраструктура пока слабо развита.

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