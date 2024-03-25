Автомобили на водороде: когда электромобиль уже банален
Автомобильные компании уже задумываются о том, в каком направлении будет идти развитие экологически чистого транспорта на новом этапе — после ставших уже привычными традиционных электрокаров. Например, всё чаще появляются машины на водороде: за последние месяцы представлено сразу несколько таких проектов. Некоторые из них пока существуют только в виде рендеров или представляют собой фантазии на тему будущего, но две модели уже готовятся выйти на рынок. Впрочем, рассчитывать на ажиотажный спрос и широкое распространение не приходится: соответствующая инфраструктура пока слабо развита.
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