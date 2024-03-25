Есть новшества и в облике: заменены все детали кузова до передних стоек, а задняя часть оформлена иначе. Эксклюзивный дизайн получили и 18-дюймовые колёса. Продажи начнутся летом в США и Японии. В Штатах новинку предложат исключительно в лизинг и только в Калифорнии, где для водородомобилей предусмотрена хоть какая-то инфраструктура.