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Практиш, гут: свежие универсалы

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Volkswagen ID.7 Tourer. Немецкая компания представила свой первый электроуниверсал. В целом облик новинки выполнен в том же стиле, что и у лифтбека. На корме «монофонарь» и подсвеченный логотип бренда совмещены в единую линию.
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Volkswagen ID.7 Tourer. Немецкая компания представила свой первый электроуниверсал. В целом облик новинки выполнен в том же стиле, что и у лифтбека. На корме «монофонарь» и подсвеченный логотип бренда совмещены в единую линию. 
© Motor.ru
Уже в «базе» — колёса диаметром 19 дюймов, проекционный экран с дополненной реальностью и 15-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы с искусственным интеллектом ChatGPT.
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Уже в «базе» — колёса диаметром 19 дюймов, проекционный экран с дополненной реальностью и 15-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы с искусственным интеллектом ChatGPT. 
© Motor.ru
Также упомянуты дефлекторы вентиляции с электрическим приводом и сиденья с массажем, а за доплату предлагают электрохромную панорамную крышу с изменяемой степенью затемнения.
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Также упомянуты дефлекторы вентиляции с электрическим приводом и сиденья с массажем, а за доплату предлагают электрохромную панорамную крышу с изменяемой степенью затемнения. 
© Motor.ru
285-сильный электродвигатель располагается сзади. Ёмкость аккумулятора — 77 либо 86 киловатт-часов, дальнобойность — 600 и 685 километров соответственно. Мощность зарядки — 175 или 200 киловатт.
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285-сильный электродвигатель располагается сзади. Ёмкость аккумулятора — 77 либо 86 киловатт-часов, дальнобойность — 600 и 685 километров соответственно. Мощность зарядки — 175 или 200 киловатт. 
© Motor.ru

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Volkswagen ID.7 GTX Tourer. Позднее модель получила «заряженное» исполнение, которое оказалось мощнейшим универсалом бренда за всё время.
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Volkswagen ID.7 GTX Tourer. Позднее модель получила «заряженное» исполнение, которое оказалось мощнейшим универсалом бренда за всё время. 
© Motor.ru
Новинка обрела два мотора общей отдачей 335 лошадиных сил, полный привод и особый обвес. Отличия от стандартного электрокара — дизайн передней части, эксклюзивные колёса и более агрессивные бамперы.
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Новинка обрела два мотора общей отдачей 335 лошадиных сил, полный привод и особый обвес. Отличия от стандартного электрокара — дизайн передней части, эксклюзивные колёса и более агрессивные бамперы. 
© Motor.ru
Интерьер выполнен в чёрном колере с красной прострочкой и названием версии на сиденьях и руле, опция — затемняемая панорамная крыша. Спереди располагается 107-сильный электродвигатель, сзади — агрегат на 281 силу.
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Интерьер выполнен в чёрном колере с красной прострочкой и названием версии на сиденьях и руле, опция — затемняемая панорамная крыша. Спереди располагается 107-сильный электродвигатель, сзади — агрегат на 281 силу. 
© Motor.ru
Аккумулятор ёмкостью 86 киловатт-часов обеспечит дальнобойность свыше 620 километров, а восполнить энергозапас с 10 до 80 процентов удастся приблизительно за полчаса.
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Аккумулятор ёмкостью 86 киловатт-часов обеспечит дальнобойность свыше 620 километров, а восполнить энергозапас с 10 до 80 процентов удастся приблизительно за полчаса. 
© Motor.ru
Nio ET5 Touring. Китайская компания готовит электрокар с дальнобойностью 1010 километров.
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Nio ET5 Touring. Китайская компания готовит электрокар с дальнобойностью 1010 километров. 
© Motor.ru

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Седан и универсал получат батарею ёмкостью 150 киловатт-часов, но предложат её исключительно по подписке. Пока самые «дальнобойные» версии оснащают аккумулятором на 100 киловатт-часов.
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Седан и универсал получат батарею ёмкостью 150 киловатт-часов, но предложат её исключительно по подписке. Пока самые «дальнобойные» версии оснащают аккумулятором на 100 киловатт-часов. 
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При этом подобный блок лишь на 20 килограммов тяжелее: он весит 575 килограммов, а масса пятидверки составляет 2254 килограмма.
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При этом подобный блок лишь на 20 килограммов тяжелее: он весит 575 килограммов, а масса пятидверки составляет 2254 килограмма. 
© Motor.ru
Отдача полноприводного электромобиля — 490 лошадиных сил и 700 Нм. Аналогичный седан может проехать на одном заряде ещё больше — 1055 километров.
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Отдача полноприводного электромобиля — 490 лошадиных сил и 700 Нм. Аналогичный седан может проехать на одном заряде ещё больше — 1055 километров. 
© Motor.ru
BMW 5-Series Touring. В новом поколении модели появился пятидверный вариант. Предусмотрены «мягкие» дизельные гибриды, в том числе 520d с 2,0-литровым мотором (197 сил и 400 Нм), задним или полным приводом.
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BMW 5-Series Touring. В новом поколении модели появился пятидверный вариант. Предусмотрены «мягкие» дизельные гибриды, в том числе 520d с 2,0-литровым мотором (197 сил и 400 Нм), задним или полным приводом. 
© Motor.ru
Бензоэлектрическая версия 530е оснащена 2,0-литровой «турбочетвёркой» и электродвигателем, развивающими суммарно 295 сил. Пробег без запуска ДВС — 96,5 километра, у полноприводного исполнения 530e xDrive — 88,5 километра.
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Бензоэлектрическая версия 530е оснащена 2,0-литровой «турбочетвёркой» и электродвигателем, развивающими суммарно 295 сил. Пробег без запуска ДВС — 96,5 километра, у полноприводного исполнения 530e xDrive — 88,5 километра. 
© Motor.ru

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Топовой оказалась «батарейная» модификация i5 M60 xDrive Touring с двумя двигателями общей мощностью 593 лошадиные силы. Она разгонится до «сотни» за 3,9 секунды, аккумулятор ёмкостью 81,2 киловатт-часа позволит преодолеть без подзарядки 506 километров, а электронный ограничитель установлен на отметке 230 километров в час.
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Топовой оказалась «батарейная» модификация i5 M60 xDrive Touring с двумя двигателями общей мощностью 593 лошадиные силы. Она разгонится до «сотни» за 3,9 секунды, аккумулятор ёмкостью 81,2 киловатт-часа позволит преодолеть без подзарядки 506 километров, а электронный ограничитель установлен на отметке 230 километров в час. 
© Motor.ru
У версии i5 eDrive40 единственный электромотор сзади выдаёт 335 сил. Ускорение до ста требует 6,1 секунды, зато дальнобойность достигает 560 километров.
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У версии i5 eDrive40 единственный электромотор сзади выдаёт 335 сил. Ускорение до ста требует 6,1 секунды, зато дальнобойность достигает 560 километров. 
© Motor.ru
Mercedes-Benz E-Class Estate. Ранее версию с кузовом универсал получил основной соперник «пятёрки».
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Mercedes-Benz E-Class Estate. Ранее версию с кузовом универсал получил основной соперник «пятёрки». 
© Motor.ru
Новинка превосходит предшественника по простору в салоне и уровню аэродинамики. Уже в базовой комплектации есть задняя пневмоподвеска и амплитудно-зависимые амортизаторы.
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Новинка превосходит предшественника по простору в салоне и уровню аэродинамики. Уже в базовой комплектации есть задняя пневмоподвеска и амплитудно-зависимые амортизаторы. 
© Motor.ru
На первом этапе в линейку вошли «мягкие» гибриды E 200 и E 220 d, а также PHEV-модификация E 300 e.
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На первом этапе в линейку вошли «мягкие» гибриды E 200 и E 220 d, а также PHEV-модификация E 300 e. 
© Motor.ru

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Исполнение E 450 4Matic оснащено трёхлитровой рядной «турбошестёркой». Коробка передач — девятиступенчатый «автомат».
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Исполнение E 450 4Matic оснащено трёхлитровой рядной «турбошестёркой». Коробка передач — девятиступенчатый «автомат». 
© Motor.ru
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Позднее в гамму вновь добавилась «внедорожная» модификация. Она на 28 миллиметров выше и на 24 миллиметра шире стандартного универсала, привод — исключительно полный.
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Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Позднее в гамму вновь добавилась «внедорожная» модификация. Она на 28 миллиметров выше и на 24 миллиметра шире стандартного универсала, привод — исключительно полный. 
© Motor.ru
На европейском рынке предложена 2,0-литровая дизельная «турбочетвёрка». На E 220 d она развивает 197 лошадиных сил и 440 Нм, а 48-вольтовый стартер-генератор добавляет ещё 23 силы и 205 Нм при ускорении.
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На европейском рынке предложена 2,0-литровая дизельная «турбочетвёрка». На E 220 d она развивает 197 лошадиных сил и 440 Нм, а 48-вольтовый стартер-генератор добавляет ещё 23 силы и 205 Нм при ускорении. 
© Motor.ru
На подзаряжаемом гибриде E 300 de мотор тот же, но в коробку передач встроили электродвигатель мощностью 129 сил. В сумме агрегаты выдают 313 сил и 700 Нм. Без запуска ДВС машина способна преодолеть до 102 километров: эффективная ёмкость аккумулятора — 19,5 киловатт-часа.
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На подзаряжаемом гибриде E 300 de мотор тот же, но в коробку передач встроили электродвигатель мощностью 129 сил. В сумме агрегаты выдают 313 сил и 700 Нм. Без запуска ДВС машина способна преодолеть до 102 километров: эффективная ёмкость аккумулятора — 19,5 киловатт-часа. 
© Motor.ru
Вариант E 450 с трёхлитровой бензиновой «шестёркой» (381 сила, 500 Нм) и умеренно-гибридным «довеском» (23 силы, 205 Нм) разгонится до ста за 4,7 секунды.
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Вариант E 450 с трёхлитровой бензиновой «шестёркой» (381 сила, 500 Нм) и умеренно-гибридным «довеском» (23 силы, 205 Нм) разгонится до ста за 4,7 секунды. 
© Motor.ru

Традиционные универсалы понемногу теряют популярность, уступая место на рынке кроссоверам, но некоторые автомобильные компании сохраняют такие машины в своих линейках и по сей день. В нашей подборке — практичные, но при этом стильные и мощные пятидверки, представленные в последние несколько месяцев легендарными фирмами (кроме одной). В этом списке — очередные поколения хорошо знакомых автомобилей и полноценные новинки. Среди них есть машины с двигателями внутреннего сгорания, гибриды и электрокары, причём чаще всего это одни и те же модели.

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