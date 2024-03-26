Практиш, гут: свежие универсалы

Традиционные универсалы понемногу теряют популярность, уступая место на рынке кроссоверам, но некоторые автомобильные компании сохраняют такие машины в своих линейках и по сей день. В нашей подборке — практичные, но при этом стильные и мощные пятидверки, представленные в последние несколько месяцев легендарными фирмами (кроме одной). В этом списке — очередные поколения хорошо знакомых автомобилей и полноценные новинки. Среди них есть машины с двигателями внутреннего сгорания, гибриды и электрокары, причём чаще всего это одни и те же модели.