Просто праздник какой-то: «юбилейные» спецверсии
Автомобильные компании любят напоминать поклонникам о своём ярком прошлом. В этом помогают лимитированные издания машин, выпущенные по разным историческим поводам. Таковыми могут быть юбилеи самого бренда, его культовой модели, заводской гоночной команды и так далее. В нашей подборке представлены недавние новинки, посвящённые тем или иным важным событиям. Это эксклюзивные версии популярных седана и хэтчбека от немецкой фирмы, компактного хот-хэтча и очень мощного суперкара из Италии, а также скромного вэна для японского рынка.
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