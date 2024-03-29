Просто праздник какой-то: «юбилейные» спецверсии

Продавалась она всего пять месяцев — с 10 октября прошлого года по 10 марта нынешнего. Отличий не очень много: речь идёт лишь об антихроме, особых шильдиках, а также прострочке на подголовниках и медных акцентах в салоне. Комплектация богатая.