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Просто праздник какой-то: «юбилейные» спецверсии

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Volkswagen Golf Edition 50. Немецкая компания отпраздновала полувековой юбилей легендарной модели выпуском спецверсии. Машины выйдут исключительно в кузове хэтчбек, а новшеств не очень много.
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Volkswagen Golf Edition 50. Немецкая компания отпраздновала полувековой юбилей легендарной модели выпуском спецверсии. Машины выйдут исключительно в кузове хэтчбек, а новшеств не очень много. 
© Motor.ru
Предусмотрены подсветка эмблемы спереди, особые двухцветные колёса диаметром 18 дюймов, шильдики «50» на центральной стойке и тонированные стёкла. Для юбилейного издания доступна всего одна комплектация со стандартным обвесом и бензиновым 150-сильным турбодвигателем объёмом 1,5 литра.
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Предусмотрены подсветка эмблемы спереди, особые двухцветные колёса диаметром 18 дюймов, шильдики «50» на центральной стойке и тонированные стёкла. Для юбилейного издания доступна всего одна комплектация со стандартным обвесом и бензиновым 150-сильным турбодвигателем объёмом 1,5 литра. 
© Motor.ru
За основу взято топовое исполнение Style, но к списку опций добавились алюминиевые накладки на педалях, чёрная обивка потолка, доступ в салон без ключа, мультимедийная система Discover с искусственным интеллектом, а также шильдики с названием спецсерии на руле и порогах.
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За основу взято топовое исполнение Style, но к списку опций добавились алюминиевые накладки на педалях, чёрная обивка потолка, доступ в салон без ключа, мультимедийная система Discover с искусственным интеллектом, а также шильдики с названием спецсерии на руле и порогах. 
© Motor.ru
За доплату предложены матричная головная оптика, проекционный дисплей и панорамная крыша. Покупатели могут выбрать между механической и роботизированной коробками передач.
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За доплату предложены матричная головная оптика, проекционный дисплей и панорамная крыша. Покупатели могут выбрать между механической и роботизированной коробками передач. 
© Motor.ru

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Abarth 695 75° Anniversario. Юбилейную версию хот-хэтча посвятили 75-летию бренда. Тираж составит 1398 экземпляров: это объём мотора в кубических сантиметрах.
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Abarth 695 75° Anniversario. Юбилейную версию хот-хэтча посвятили 75-летию бренда. Тираж составит 1398 экземпляров: это объём мотора в кубических сантиметрах. 
© Motor.ru
Автомобиль получил золотистые эмблемы, наклейки с изображением скрещенных поршней, колёса диаметром 17 дюймов и тормоза Brembo с перфорированными дисками. Основное новшество — скорпион золотистого цвета на крыше.
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Автомобиль получил золотистые эмблемы, наклейки с изображением скрещенных поршней, колёса диаметром 17 дюймов и тормоза Brembo с перфорированными дисками. Основное новшество — скорпион золотистого цвета на крыше. 
© Motor.ru
В интерьере — сиденья Sabelt с углепластиковым каркасом, отделанная чёрной алькантарой передняя панель и мультимедийка с семидюймовым тачскрином. В базовое исполнение вошли поддержка Android Auto и Apple CarPlay, акустика Beats Audio, навигационная система и доступ к сервисам Mopar Connect.
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В интерьере — сиденья Sabelt с углепластиковым каркасом, отделанная чёрной алькантарой передняя панель и мультимедийка с семидюймовым тачскрином. В базовое исполнение вошли поддержка Android Auto и Apple CarPlay, акустика Beats Audio, навигационная система и доступ к сервисам Mopar Connect. 
© Motor.ru
Технических изменений нет. 1,4-литровый турбодвигатель развивает 180 лошадиных сил и 250 Нм. Разгон до ста занимает 6,7 секунды, максимальная скорость — 225 километров в час.
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Технических изменений нет. 1,4-литровый турбодвигатель развивает 180 лошадиных сил и 250 Нм. Разгон до ста занимает 6,7 секунды, максимальная скорость — 225 километров в час. 
© Motor.ru
Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario. Особую модификацию выпустили в прошлом году в честь десятилетнего юбилея Squadra Corse — гоночного подразделения фирмы.
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Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario. Особую модификацию выпустили в прошлом году в честь десятилетнего юбилея Squadra Corse — гоночного подразделения фирмы. 
© Motor.ru

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Уникальный суперкар создали в рамках фирменной программы персонализации Lamborghini Ad Personam. Колеры Verde Mantis и Nero Noctis дополнены полосками в цветах итальянского флага, стилизованными под гоночные номера логотипами Squadra Corse 10 Anniversario на дверях и эмблемой отделения на «плавнике».
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Уникальный суперкар создали в рамках фирменной программы персонализации Lamborghini Ad Personam. Колеры Verde Mantis и Nero Noctis дополнены полосками в цветах итальянского флага, стилизованными под гоночные номера логотипами Squadra Corse 10 Anniversario на дверях и эмблемой отделения на «плавнике». 
© Motor.ru
Обвес из углепластика декорировали акцентами алого оттенка Rosso Mars. В интерьере — чёрная алькантара Nero Ade и зелёная прострочка Verde Fauns. На полу применён углепластик, а за спинками кресел появилась карбоновая табличка с упоминанием эксклюзивного статуса машины.
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Обвес из углепластика декорировали акцентами алого оттенка Rosso Mars. В интерьере — чёрная алькантара Nero Ade и зелёная прострочка Verde Fauns. На полу применён углепластик, а за спинками кресел появилась карбоновая табличка с упоминанием эксклюзивного статуса машины. 
© Motor.ru
Двухдверка ориентирована на гоночные треки, поэтому внутри предусмотрены четырёхточечные ремни и алюминиевый полукаркас безопасности. 5,2-литровый 640-сильный «атмосферник» V10 совмещён с семиступенчатым «роботом» и задним приводом. В перечне новшеств — только титановый выхлоп Akrapovic.
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Двухдверка ориентирована на гоночные треки, поэтому внутри предусмотрены четырёхточечные ремни и алюминиевый полукаркас безопасности. 5,2-литровый 640-сильный «атмосферник» V10 совмещён с семиступенчатым «роботом» и задним приводом. В перечне новшеств — только титановый выхлоп Akrapovic. 
© Motor.ru
Nissan Caravan 50th Anniversary. Японский производитель отметил полувековой юбилей однообъёмника спецверсией.
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Nissan Caravan 50th Anniversary. Японский производитель отметил полувековой юбилей однообъёмника спецверсией. 
© Motor.ru
Продавалась она всего пять месяцев — с 10 октября прошлого года по 10 марта нынешнего. Отличий не очень много: речь идёт лишь об антихроме, особых шильдиках, а также прострочке на подголовниках и медных акцентах в салоне. Комплектация богатая.
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Продавалась она всего пять месяцев — с 10 октября прошлого года по 10 марта нынешнего. Отличий не очень много: речь идёт лишь об антихроме, особых шильдиках, а также прострочке на подголовниках и медных акцентах в салоне. Комплектация богатая. 
© Motor.ru

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Основой для новинки стал пассажирский вэн с обычной крышей, низким полом и увеличенным расстоянием между осями в версии Grand Premium GX. Покупателям были предложены бензиновый двухлитровый мотор Nissan (130 лошадиных сил, 178 Нм) и турбодизель Mitsubishi (132 силы, 370 Нм).
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Основой для новинки стал пассажирский вэн с обычной крышей, низким полом и увеличенным расстоянием между осями в версии Grand Premium GX. Покупателям были предложены бензиновый двухлитровый мотор Nissan (130 лошадиных сил, 178 Нм) и турбодизель Mitsubishi (132 силы, 370 Нм). 
© Motor.ru
Коробка передач — семиступенчатый автомат, привод — задний либо полный. Предусмотрены электрические регулировки зеркал, камеры по кругу и системы активной безопасности.
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Коробка передач — семиступенчатый автомат, привод — задний либо полный. Предусмотрены электрические регулировки зеркал, камеры по кругу и системы активной безопасности. 
© Motor.ru
Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition. Немцы отпраздновали юбилей второго поколения модели выпуском недорогой спецверсии. Тираж составит 1984 экземпляра. Предложено три окраски для кузова — белый, серый и голубой.
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Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition. Немцы отпраздновали юбилей второго поколения модели выпуском недорогой спецверсии. Тираж составит 1984 экземпляра. Предложено три окраски для кузова — белый, серый и голубой. 
© Motor.ru
Предусмотрены чёрные корпуса зеркал, затемнённые ручки дверей, антрацитовые колёса диаметром 18 дюймов, пакет антихрома и вставки в передних крыльях. Внутри — сетчатый рисунок и особые бирки на сиденьях, надписи GLI и «1984» на подстаканниках, накладки на порогах и памятный шильдик на руле.
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Предусмотрены чёрные корпуса зеркал, затемнённые ручки дверей, антрацитовые колёса диаметром 18 дюймов, пакет антихрома и вставки в передних крыльях. Внутри — сетчатый рисунок и особые бирки на сиденьях, надписи GLI и «1984» на подстаканниках, накладки на порогах и памятный шильдик на руле. 
© Motor.ru
Техническая начинка штатная: это двухлитровая бензиновая «турбочетвёрка» с отдачей 231 лошадиная сила и 349 Нм в паре с семиступенчатым преселективным «роботом».
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Техническая начинка штатная: это двухлитровая бензиновая «турбочетвёрка» с отдачей 231 лошадиная сила и 349 Нм в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». 
© Motor.ru

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В список базового оснащения вошли подвеска с адаптивными амортизаторами, «самоблок» спереди и спортивная выхлопная система. При этом юбилейное исполнение на 11 процентов доступнее стандартного.
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В список базового оснащения вошли подвеска с адаптивными амортизаторами, «самоблок» спереди и спортивная выхлопная система. При этом юбилейное исполнение на 11 процентов доступнее стандартного. 
© Motor.ru

Автомобильные компании любят напоминать поклонникам о своём ярком прошлом. В этом помогают лимитированные издания машин, выпущенные по разным историческим поводам. Таковыми могут быть юбилеи самого бренда, его культовой модели, заводской гоночной команды и так далее. В нашей подборке представлены недавние новинки, посвящённые тем или иным важным событиям. Это эксклюзивные версии популярных седана и хэтчбека от немецкой фирмы, компактного хот-хэтча и очень мощного суперкара из Италии, а также скромного вэна для японского рынка.

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