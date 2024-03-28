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Необыкновенный кросс: тюнинг мощных вседорожников

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Range Rover от Manhart. Ателье создало уникальный внедорожник.
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Range Rover от Manhart. Ателье создало уникальный внедорожник. 
© Motor.ru
Отдача 4,4-литрового V8 от BMW увеличена с 530 лошадиных сил и 750 Нм (в версии P530) до 650 сил и 900 Нм. В этом помогли блок управления Manhart MHtronik и спортивный выхлоп.
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Отдача 4,4-литрового V8 от BMW увеличена с 530 лошадиных сил и 750 Нм (в версии P530) до 650 сил и 900 Нм. В этом помогли блок управления Manhart MHtronik и спортивный выхлоп. 
© Motor.ru
Автомобиль получил чёрный колер в сочетании с фирменным для мастерской золотистым декором, чёрные 24-дюймовые диски Manhart Forged Line с золотыми акцентами, позолоченные шильдики с названием модели и диодные стробоскопы в радиаторной решётке.
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Автомобиль получил чёрный колер в сочетании с фирменным для мастерской золотистым декором, чёрные 24-дюймовые диски Manhart Forged Line с золотыми акцентами, позолоченные шильдики с названием модели и диодные стробоскопы в радиаторной решётке. 
© Motor.ru
Салон изменён намного сильнее. Он полностью перешит тонкой кожей бордово-красного и золотого цветов. Декор на руле, передней панели, центральной консоли и других элементах выкрашен в золотистый оттенок.
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Салон изменён намного сильнее. Он полностью перешит тонкой кожей бордово-красного и золотого цветов. Декор на руле, передней панели, центральной консоли и других элементах выкрашен в золотистый оттенок. 
© Motor.ru

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Manhart MHX6 700 WB Gold Edition. Уникальный BMW X6 M Competition снабдили оригинальным карбоновым обвесом с настоящим золотом.
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Manhart MHX6 700 WB Gold Edition. Уникальный BMW X6 M Competition снабдили оригинальным карбоновым обвесом с настоящим золотом. 
© Motor.ru
Бензиновый турбодвигатель V8 объёмом 4,4 литра благодаря блоку управления MHtronic и спортивному выхлопу выдаёт 730 лошадиных сил и 900 Нм вместо стандартных 625 сил и 750 Нм.
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Бензиновый турбодвигатель V8 объёмом 4,4 литра благодаря блоку управления MHtronic и спортивному выхлопу выдаёт 730 лошадиных сил и 900 Нм вместо стандартных 625 сил и 750 Нм. 
© Motor.ru
В списке других технических новшеств — заниженная на 30 миллиметров подвеска с пружинами H&R и койловеры KW Suspensions с регулировкой. Также автомобиль оснастили обвесом из «кованого» углепластика с особым рисунком.
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В списке других технических новшеств — заниженная на 30 миллиметров подвеска с пружинами H&R и койловеры KW Suspensions с регулировкой. Также автомобиль оснастили обвесом из «кованого» углепластика с особым рисунком. 
© Motor.ru
Более того, клиент попросил использовать частички золота. Дополнен облик привычными для творений ателье золотистыми стикерами, но здесь они сочетаются с эксклюзивной тёмно-фиолетовой окраской. Салон стоковый.
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Более того, клиент попросил использовать частички золота. Дополнен облик привычными для творений ателье золотистыми стикерами, но здесь они сочетаются с эксклюзивной тёмно-фиолетовой окраской. Салон стоковый. 
© Motor.ru
Novitec Lamborghini Urus Performante Esteso. Немецкая мастерская построила очень мощный и широкий кроссовер из гаммы Spofec.
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Novitec Lamborghini Urus Performante Esteso. Немецкая мастерская построила очень мощный и широкий кроссовер из гаммы Spofec. 
© Motor.ru

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Автомобиль обрёл углепластиковый обвес Novitec Esteso, в состав которого вошли иные радиаторная решётка, передний бампер, пороги, спойлер и накладки на арки, делающие кузов шире на 10 сантиметров спереди и на 12 сзади.
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Автомобиль обрёл углепластиковый обвес Novitec Esteso, в состав которого вошли иные радиаторная решётка, передний бампер, пороги, спойлер и накладки на арки, делающие кузов шире на 10 сантиметров спереди и на 12 сзади. 
© Motor.ru
Появились и колёса Vossen диаметром 23 дюйма со спицами в форме буквы Y. В перечне технических новшеств — переработанная пневмоподвеска с уменьшением клиренса на 25 миллиметров.
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Появились и колёса Vossen диаметром 23 дюйма со спицами в форме буквы Y. В перечне технических новшеств — переработанная пневмоподвеска с уменьшением клиренса на 25 миллиметров. 
© Motor.ru
Отдача четырёхлитрового V8 благодаря использованию блока управления N-Tronic и спортивного выхлопа увеличена с 666 до 782 лошадиных сил. О модернизации салона сказано только, что ателье готово реализовать все пожелания покупателя касательно выбора оттенков, материалов и их сочетаний.
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Отдача четырёхлитрового V8 благодаря использованию блока управления N-Tronic и спортивного выхлопа увеличена с 666 до 782 лошадиных сил. О модернизации салона сказано только, что ателье готово реализовать все пожелания покупателя касательно выбора оттенков, материалов и их сочетаний. 
© Motor.ru
ABT Lamborghini Urus Scatenato. Над кроссовером поработали и в ABT: это первый проект мастерской, построенный на основе Lamborghini.
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ABT Lamborghini Urus Scatenato. Над кроссовером поработали и в ABT: это первый проект мастерской, построенный на основе Lamborghini. 
© Motor.ru
Набор ABT Power R с более производительными турбинами, иным интеркулером и переработанным блоком управления увеличивает мощность четырёхлитрового бензинового турбодвигателя V8 с 666 до 810 лошадиных сил, но максимальная тяга прежняя — 850 Нм.
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Набор ABT Power R с более производительными турбинами, иным интеркулером и переработанным блоком управления увеличивает мощность четырёхлитрового бензинового турбодвигателя V8 с 666 до 810 лошадиных сил, но максимальная тяга прежняя — 850 Нм. 
© Motor.ru

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Снаружи такой автомобиль отличается от стандартного обвесом из некрашеного глянцевого карбона, эксклюзивными колёсными дисками ABT High Performance IRL23 диаметром 23 дюйма и выхлопом из титана с четырьмя патрубками.
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Снаружи такой автомобиль отличается от стандартного обвесом из некрашеного глянцевого карбона, эксклюзивными колёсными дисками ABT High Performance IRL23 диаметром 23 дюйма и выхлопом из титана с четырьмя патрубками. 
© Motor.ru
Внутри — минимум изменений: это главным образом особый декор из карбона и шильдики с названием модели. Тираж — 99 единиц.
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Внутри — минимум изменений: это главным образом особый декор из карбона и шильдики с названием модели. Тираж — 99 единиц. 
© Motor.ru
Manhart BMW XM Thor. Суперкроссовер обрёл агрессивный карбоновый обвес.
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Manhart BMW XM Thor. Суперкроссовер обрёл агрессивный карбоновый обвес. 
© Motor.ru
Машину снабдили иным капотом с дополнительными воздухозаборниками, сплиттером, вставками в радиаторной решётке и переднем бампере, новыми порогами, планкой между фонарями, крупным спойлером и изменённым задним бампером с внушительным диффузором.
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Машину снабдили иным капотом с дополнительными воздухозаборниками, сплиттером, вставками в радиаторной решётке и переднем бампере, новыми порогами, планкой между фонарями, крупным спойлером и изменённым задним бампером с внушительным диффузором. 
© Motor.ru
Обещаны и углеволоконные патрубки выхлопа. При этом вариантов обвеса несколько: детали могут быть сделаны из обычного или «кованого» карбона.
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Обещаны и углеволоконные патрубки выхлопа. При этом вариантов обвеса несколько: детали могут быть сделаны из обычного или «кованого» карбона. 
© Motor.ru

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Новые элементы ставятся на стандартные точки креплений и легко снимаются для возвращения автомобиля в исходный вид.
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Новые элементы ставятся на стандартные точки креплений и легко снимаются для возвращения автомобиля в исходный вид. 
© Motor.ru
Mansory BMW XM. Ранее кроссовер доработала другая мастерская, модернизировав его в своей фирменной стилистике.
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Mansory BMW XM. Ранее кроссовер доработала другая мастерская, модернизировав его в своей фирменной стилистике. 
© Motor.ru
Машина обрела углепластиковый обвес, включающий в себя бамперы, накладки на колёсные арки, особые пороги, радиаторную решётку, капот, спойлеры, диффузор и накладки на зеркала.
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Машина обрела углепластиковый обвес, включающий в себя бамперы, накладки на колёсные арки, особые пороги, радиаторную решётку, капот, спойлеры, диффузор и накладки на зеркала. 
© Motor.ru
Элементы из «кованого» карбона делают внешность автомобиля более брутальной и улучшают аэродинамику. Кроме того, появились новые диски.
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Элементы из «кованого» карбона делают внешность автомобиля более брутальной и улучшают аэродинамику. Кроме того, появились новые диски. 
© Motor.ru
Тюнеры обещают воплотить в реальность любые пожелания заказчика, касающиеся оттенков и материалов отделки.
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Тюнеры обещают воплотить в реальность любые пожелания заказчика, касающиеся оттенков и материалов отделки. 
© Motor.ru

Премиальные вседорожники уже в стоке способны удивить динамикой, роскошью и стилем, но самым требовательным владельцам этого недостаточно. Тюнинг-ателье подогревают интерес публики, создавая особо крутые версии и без того ярких моделей. Помимо прочего, специалисты дорабатывают очень дорогие и мощные автомобили, делая их ещё более редкими или даже уникальными. В нашей подборке — несколько свежих интересных проектов на основе немецких супергибрида и кросс-купе, итальянского спортивного кроссовера и роскошного британского внедорожника.

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