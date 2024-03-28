Необыкновенный кросс: тюнинг мощных вседорожников
Премиальные вседорожники уже в стоке способны удивить динамикой, роскошью и стилем, но самым требовательным владельцам этого недостаточно. Тюнинг-ателье подогревают интерес публики, создавая особо крутые версии и без того ярких моделей. Помимо прочего, специалисты дорабатывают очень дорогие и мощные автомобили, делая их ещё более редкими или даже уникальными. В нашей подборке — несколько свежих интересных проектов на основе немецких супергибрида и кросс-купе, итальянского спортивного кроссовера и роскошного британского внедорожника.
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