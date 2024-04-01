Цены на автомобили вырастут с 1 апреля: на сколько и кого коснется

1 апреля вступают в силу изменения в порядке импорта новых автомобилей для физических лиц. Новые меры приведут к увеличению стоимости транспортных средств.

«С 1 апреля правительство РФ вводит ряд мер, которые делают невыгодным серый импорт автомобилей через страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения). Значительная часть параллельного импорта в 2023 году шла именно по теневым каналам, что позволяло перекупщикам предлагать модели дешевле, чем у официальных дилеров. Также таможенная служба намерена взыскивать разницу в платежах с уже зарегистрированных в России машин», – передает 74.ru.

Российских водителей с 1 апреля ждет множество изменений. Что нужно знать?

Из-за новых изменений физическим лицам теперь придется оплачивать дополнительные платежи в виде акцизов, налогов и утилизационного сбора. Их сумма составит 306 тысяч рублей при импорте через страны Таможенного союза. В результате этого подорожают сами автомобили, ввезенные через параллельный импорт. Отметим, что ранее автомобилисты могли сэкономить, приобретая транспорт через параллельный импорт.

Это происходило благодаря обходу стандартных путей регистрации и таможенного оформления, включая покупку через частных лиц или занижение таможенной стоимости. Продавцы продавали автомобили по ценам, которые были заметно ниже официальных.

По прогнозам автоэкспертов, в ближайшее время стоит ждать повышения цен на 30 % на автомобили из параллельного импорта, в результате чего покупка у официальных дилеров станет выгоднее. Напомним, в России начали отмечать равномерный спрос на автомобили разных производителей. Причиной этому послужило быстрое устаревание китайских моделей.