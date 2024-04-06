Динамика? Как говорится, вам лучше о ней не знать. «Рева» и рад бы набрать 100 км/ч хотя бы за пару минут, но скорость выше 80 км/ч не осилит. И то, это результат модернизированного REVAi — спасибо электромотору (17 л.с.), который приводит задние колеса. Масса i-версии — 665 кг. Из них 270 кг приходится на тяговую аккумуляторную батарею. В 2009 году дебютировал самый дальнобойный REVA L-ion с литий-ионной АКБ. Машина весит 565 кг и имеет заявленный запас хода 120 км.