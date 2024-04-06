Пристрелите их: самые слабые автомобили
Японские городские кей-кары — одни из самых «чахлых» машин в мире. Их предельно допустимая мощность составляет смехотворные 64 л.с. Подождите немного, и представители национального льготного класса покажутся вам титанами и силачами! Речь пойдет о гротескных «карманных» автомобилях из разных стран и эпох с отдачей вдвое-втрое меньше. Мы любим смаковать лошадиные силы, однако здесь остается лишь обнять и плакать. Или все не так страшно?
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